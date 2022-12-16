مواجهة مختلفة بين كرواتيا والمغرب على المركز الثالث بالمونديال

الناصرية -باسم الركابي

بعد مرور 22يوما على لقائهما الاول الذي انتهى بتعادلهما بدون اهداف ليعودا اليوم السبت عند السادسة مساءا منتخبا كرواتيا والمغرب في مواجهة اخرى لكنها مختلفة امام الصراع على المركز الثالث ضمن بطو لة كاس العالم بكرة القدم التي ستتختم بعد24 ساعة حيث موعد اختتام البطولة بمواجهة بين البطل فرنسا والأرجنتين غد الأحد بنفس التوقيت ويتواجه كرواتيا والمغرب على المركز المذكور بعدما فقدا سوية حلم التأهل للنهائي والمنافسة على اللقب الأغلى لكن الحصول على المركز الثالث شيء جيد قياسا الى تاريخ ومشاركتهما ونتائجهما وهما الذين تسببا بخروج اكثر من منتخب كان مرشحا ساخنا للحصول على لقب المجد العالمي الكروي قبل ان يفقدان سويا فرصة العمر حينما خسرت كرواتيا امام الارجنتين بثلاثة أهداف والمغرب امام فرنسا بهدفين وتحضى كرواتيا بسجل افضل من المغرب عندما حققت المركز الثالث في بطولة فرنسا 1998 بفوزها على هولندا بهدفين لواحد وابرز انجازتها وصافة بطولة روسيا 2018 عندما خسرت النهائي بهدفين لاربعة وتريد اليوم العودة بالمركز الثالث الذي سيكون أفضل في كل شيء من الرابع عندما تدخل بعد نكسة كروية مخيبة امام الارجنتين من حيث الاداء والنتيجة قبل ان يتبخر حلم الوصول إلى النهائي للمرة الثانية تواليا في نفس الوقت ستكون امام مهمة ليست سهلة عند مواجهة المغرب لكنها لا تريد أن تخسر مرة ثانيةفي غضون خمسة أيام وان تخرج بمركز مقبول ومداوة جراحها بعد السقوط المذل في نصف النهائي ومؤكد ان مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش وبعد ان ضاعت فرصته الشخصية والكرواتية يحاول تغيير الامور وإعادة فريقه لسكة الانتصارات بعد المستوى المتذبب والغير متوقع الثلاثاء الماضية.

اللحظة الصعبة

نعم بعد ما حققه المنتخب في روسيا يقف اليوم امام اللحضة الصعبة واهمية إظهار روح اللعب الجدي وتقديم المستوى الذي يليق بالمنتخب من خلال المجموعة المتجانسة التي يشهد لها بتقديم مستويات طيبة قبل ان يتوقف كل شيء امام الارجنتين ولاباس ان ياتي التغيير اليوم وان يفوز ويخرج بالمركز الثالث لكن ليس من السهل الفوز على منتخب المغرب الذي استمر يخطف الأضواء بفضل الأداء و آخرها تقديم الاداء الجيد امام فرنسا وكانت بحاجة إلى شيء من الحظ لتغيير النتيجة عندما اقتربت من التسجيل والاهم انها حضيت باحترام الجميع ولان الخسارة اتت من البطل وتدخل المغرب لقاء اليوم بحالة نفسية افضل من كرواتيا في ضل الاهتمام الكبير الذي لاقته بفضل الاداء الجيد امام فرنسا ويبدو انها في الجاهزية والتوجه بقوة لحسم المنافسة والمركز الثالث وحتى لو حصلت على الرابع بحد ذاته يعد الافضل أفريقيا وعربيا والتحول في مسار البطولة في ان تصل المغرب بهذه المرتبة المتقدمة عندما تخطت منتخبات كبيرة حيث بلجيكا وإسبانيا والبرتغال و ودخلت ودونت اسمها في سجل بطولة كأس العالم الذهبي ويعول عشاقها ومحبيها ان تقدم المجموعة ما عليها في مباراة اليوم وان تحدد طريق الفوز بنفسها والامل في أن تخرج وتعود من الدوحة مرفوعة الرأس بعدما دخلت جميع المباريات بغرض الفوز وموكد ان ذلك هدفها الاول والاخير وان الفرقة المدعومة بالاسماء المحترفة التي تلعب في الأندية الأوربية تريد ان جعل ختامها مسك.

الدوري الممتاز

انتقل الكهرباء لصدارةالفرق الممتازة اثر فوزه المهم على النجف بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما في العاصمة ضمن الدور العاشر مستفيدامن تعثر الجوية امام النفط بدون اهداف ليخطفها بفارق نقطةويمر بها للدور المقبل في ظل السجل الجيد للفريق الذي استعاد توازنه بشكل واضح بعد خسارة الطلبة الوحيدة في المسابقة محققا الفوز بست مواجهات وتعادل مع الجوية برصيد23 وهويقدم المردود الكروي وسط امتلاك الحلول للتشكيل والظهور المختلف منذ بداية الموسم وهو ينافس ويتجاوز التحديات فيما تو قفت سلسلة نجاحات النجف التي استمر فيها داخل وخارج ميدانه منذ خسارة الجوية في افتتاح الموسم قبل السقوط أمام الكهرباء التراجع رابعا20 ومتوقع ان يواجه الصعوبات امام مهمة البحث عن الموقع الاول قبل ان يعود محبطا لكنه قادر على استعادة التوازن وارغم النفط الجوية على قبول التعادل والتراجع وصيفا تحت انظار جمهوره المؤكد غير راض اطلاقا بالنتيجة بعد انتظار حسم الامور والعودة للصدارة التي وصل إليها الكهرباء قبل اربع ساعات دون ان يظهر دور المنقذ من بين التشكيل الذي عجز من هز شباك النفط الذي نجح في تأمين الدفاع واعتمد على الكرات المرتدة لكنه لم يستغلها لصنع الفارق لكنه قدم مستوى واضح ويمنع المنافس الثالث على اللقب من الفوز عليه بعد الطلاب والزوراء رغم معاناته بسبب البداية المتعثرة وحال يدعو القلق لكن الادارة تنتظر ان تظهر خبرة حكيم شاكر ولم يخسر الجوية الصدارة حسب بل اصابة اكثر من لاعب امام جمهوره الذي تابع اللقاء باعصاب مشدودة. وبعد السقوط أمام الغريم والتعادل بهدف مع نفط البصرة تنفس البطل الصعداء حينما انقذه مناف يونس بهدف الحسم القاتل د92 وكسر نتيجة التعادل أمام الكرخ بهدفين التي استمرت للوقت المذكور ليخرج بفرصة الفوز والتقدم سابعا 16 لكنه لازال يضع ثقته بعناصره في مو اصلة تحقيق النتائج الافضل وفي الدفاع عن اللقب في وقت لازال الكرخ يلعب دور المنافس القوي وبمقدوره العودة التوازن بوجود مجموعة شابة دوما عند ثقة المدرب احمد عبد الجبار وإدارة النادي وتراجع الصناعة ليتذيل الجدول بعد تلقي الخسارة التاسعة في عقر دارة وهذه المرة من دهوك الذي عوض فيها هزيمته امام انصاره من الكرخ ليعود بكل الفوائد والتقدم موقعين حيث العاشر 14 ولازال في مستوى مقبول بفضل البداية المهمةوقادر على التقدم بعد ورفع كربلاء رصيده الى 12بعد تعادله مع جيرانه القاسم بهدف وكان ان ينتهز ظروف اللعب للخروج بكامل التقاط قبل ان يتقدم الاخر موقعا بفضل النقطة وفارق الاهداف عن نوروز. وفرض مراد محمد الفوز على اربيل بهدفه القاتل د88 وتجاوز هاجس القلق من مباربات الذهاب بعد السقوط امام النجف في الدور الخامس عندما منح الزوراء النتيجة والنقاط الثلاث قبل تجاوز منافس صعب ومستقر واستفاد مؤخرامن مبارياته داخل وخارج اربيل قبل ان يعود الزوراء صحبة العدد القليل من جمهوره بسعادة غامرة عندما وجد طريق الفوز في مهمة معقدة كما منح الفوز الامل للفريق في مواصلة تحقيق النتائج وتصعيد رغبة المنافسة على الصدارة على بعدما تقدم ثالثا 22 فيما تراجع اربيل للثالث عشر بتلقي ضربة الضيوف تحت انظار جمهوره وفي معقله وتراجع الطلاب للسابع بعدتعادلهم مع الوسط بهدف وهو الثالث من اربع مباريات ومعها أخذت ترتفع الصعوبات من جولة لاخرى ويعيش ازمة ثقة واضحة فيما فشل الوسط مرة اخرى في كسر حاجز نتائج العاصمة قبل العودة بالتعادل الخامس والسابع بالبطولة رابع عشر الترتيب ويرى شهد اهمية التركيز على مباريات المدينة للتقدم الى موقع افضل وتقدم ميسان للمركز السادس بعد فوزه المتوقع على نوروز في العمارة بهدفين ومنح النقاط لنفسه18 محققا الفوز الخامس في وضع مريح وواصل تأثيره في المنافسة بالاعتماد على عناصره.