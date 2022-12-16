لغز مثلث برمودا – قاسم رضا العباسي

يقع مثلث برمودا من الشمال الغربي من المحيط الأطلسي أي مابين برمودا وبورتوريكو وفورت لودرديل وجزر الاتنتيل على شكل مثلث متساوي الإضلاع ويبلغ طول الضلع الواحد 1500 كم2 وتبلغ مساحة المثلث مليون كم2 ويعتبر شقيق مثلث التنين شرق اليابان ويتكون برمودا من 300 جزيرة وان 30 جزيرة يسكن بها السكان ولكثرة الجزر المنتشرة في هذا المثلث وتوجد مناطق عميقة ومتعرجة داخل المثلث وجبال وصخور اى تسبب امواج عالية وعاصفة وحركة المياة غير منتظمة وهيجان يكون داخل البحر وسرعة الماء شديدة ونفس الحالة تحصل في بحر الظلمات ملتقى المحط الهندي والاطلسي جنوب افريقيا راس الرجاء الصالح لكثرة الصخور وملتقى البحرين تسبب امواج وهيجان البحر- تحصل ظاهرة طبيعية بين فترة واخرى منخفض جوي وتخلخل بالضغط ورياح سريعة من الشمال ورياح من الجنوب ومن الغرب تكون على شكل دائرة تسمى بالهجة الشعبية الخورة او الدورة الدوران وتسمى علميا هيليكان في اكثر لغات العالم وتكون سرعة الهليكان في البحر والجو في ان واحد على شكل دائرة ولم تكشف عنها الانواء الجوية بصورة مفاجئة الذي أذهلت البشر وبمساحة أكثر من 100كم على شكل دائرة وارتفاع اكثر 10كم وحسب حجم العاصفة فان السفن والبواخر داخل هذا الهيليكان تتحطم وتغرق من شدة العاصفة والأمواج وان الطائرة تنسحب من شدة الهليكان من شدة الأمواج والعاصفة وان الطائرة تنسحب من شدة الهليكان وتنجذب نحو البحر وتكون جاذبية البحر عالية جدا اى تنسحب الطائرة وتتحطم في اعماق البحر واختفاء20 طائرةو50 سفينة – وحصلت نقس الحالة سنة2020 في طائرة شمال غرب استراليا في المحيط الهندي – وكانت حالة هيليكان في البحر مساحة قصيرة حوالي 10كم ودخلت الطائرة مجال الهليكان ونسحب الطائرة من شدة الجاذبية الى البحر وان الركاب والمضيف ارتفع الى سقف الطائرة الذي كان بدون حزام الامان ولمدة دقيقتان وعندما خرجت من الهليكان ارتفعت الطائرة وسقط الركاب والمضيف داخل الطائرة ونفس الحالة تحصل بين فترة واخرى في مثلث التنين في المحيط الهادى شرق اليابان ويحصل اعصار وهيليكان وان الانواء الجوية والاقمار الصناعية لم تكشف هذة الحالة لانها تكون في حالة مفاجئة في البحر والجو في ان واحد شدة الامواج والعاصفة وان الطائرة الذي في الجو تنسحب من شدة الهلكيان وتكون جاذبية البحر شديدة جدا اى تنسحب الطائرة وتتحطم هذا وتالفت علية القصص والأساطير والافلام عن سر هذا اللغز قسم يقول سكنة الجن او مملكة الجن وقسم يقول جذب مغناطيسي وقسم يقول تفاعل مواد كيماوية وغيرها من الأقاويل – وكلما في الامر انها حالة هيجا ن وعاصفة شديدة تحصل في الجو والبحر في وقت واحد تسمى هيليكان في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى لم تعرف ولم تكشفها الأنواء –

وما تشاؤن إلا إن يشاء الله رب عالمين.