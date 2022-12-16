المقام في فيلادلفيا – الولايات المتحدة الامريكية سنة 1876

مشاركة العراق العثماني في معرض اكسبو الدولي – عمر عبد الغفور القطان

ختارت الولايات المتحدة الامريكية اقامة معرض المئوية الدولي لسنة 1876م في مدينة فيلاديلفيا واختيرت هذه السنة تحديدا استذكارا لمناسبة مرور مئة عام على توقيع وثيقة استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا سنة 1776م، ولأجل اقامة المعرض قام الكونغرس الامريكي بإقرار قانون في 3/اذار/1871م جاء في نصه(…ويتم احياء ذكرى الاستقلال من خلال إقامة معرض دولي للفنون والمصنوعات ومنتجات الصناعية والزراعية والمواد المكتشفة في المناجم…). وقد أُسندت حكومة الولايات المتحدة التحضير للمعرض الى لجنة المئوية، والتي تألفت من مفوض ومفوض مناوب يرشحه حاكم كل ولاية وإقليم، ويصادق عليه رئيس الولايات المتحدة في قانون لاحق، تمت الموافقة عليه في حزيران/1872م، كما أنشأت لجنة المئوية مجلس يكلف بإلاشراف المالي على المعرض بموجب إعلان صادر عن رئيس الولايات المتحدة، بتاريخ 3/تموز/1873م، وتم الاعلان عن اقامة المعرض الدولي وتوجيه الدعوات بموجب قانون اقره الكونغرس في 5/حزيران/ 1874م، طلب من الرئيس، باسم الولايات المتحدة، توجيه الدعوات الى حكومات الدول الأجنبية للمشاركة فيه.

وجهت الولايات المتحدة الدعوة الى كل ألمانيا- النمسا والمجر- روسيا- إسبانيا -جزر الفلبين- الدولة العثمانية – مصر- الدنمارك – السويد-البرتغال- تونس- هاواي – اليابان- الصين- شيلي- الأرجنتين- إيطاليا – النرويج-السويد- أستراليا والمستعمرات البريطانية الأخرى- كندا- بريطانيا العظمى والهند- فرنسا والمستعمرات – سويسرا- بلجيكا- البرازيل- هولندا- المكسيك- بيرو- دولة اورنج الحرة(تم ضمها الى دولة جنوب افريقيا).

تمثلت مشاركة العرب في المعرض بكل من مصر وتونس باعتبارهم دول مستقلة كما شاركت الولايات العربية التي كانت تحت السيطرة العثمانية وهي كل من الموصل، بغداد، البصرة. اضافة الى ولايات حلب، دمشق، بيروت، طرابلس الشام، القدس الشريف، الحجاز متمثلا بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، طرابلس الغرب. كما تمت دعوة الجزائر للمشاركة في المعرض والتي كانت تحت الاستعمار الفرنسي لكن لم تشارك كما شاركت البضائع المغربية عن طريق وكلاء تجاريين في الدولة العثمانية.

كما قلت سابقا شاركت في المعرض المئوية للفنون والصناعة ومنتجات الأرض والمناجم (معرض إكسبو العالمي) لسنة 1876م المقام في فيلادلفيا 35 دولة واكثر من 14?000 عارض وزار المعرض ما يقارب 10 ملايين زائر. ومن اهم ما عرض في هذا المعرض جهاز التلفون عن طريق المخترع ألكسندر غراهام بل كما عرضت الالة الكاتبة ريمنجتون كما غيّر المعرض الطريقة التي يتناول بها العالم الطعام، حيث كشفت شركة هاينز عن منتجها الأول من صلصة كاتشب الطماطم. لتصبح هذه الصلصة اشهر الصلصات التي يعرفها الجميع اليوم.

شارك العراق تحت الراية العثمانية في معرض مدينة فيلادلفيا الشهير سنة 1876م، فتم ارسال العديد من المنتجات من مناطق العراق المختلفة (هنا سأفرد فقرة خاصة عن الموصل) كما يأتي :

منسوجات صوفية

منتجات منطقة بغداد(Bagdad):- (خيوط ومنسوجات صوفية، نسيج من شعر الماعز، أقمشة قطنية، أقمشة من الكتان، حرير خام، انواع الملابس، شراشف الاسرة، أوشحة ،اغطية الراس النسائية المطرزة ،شالات الحرير، كؤوس وصحون فضية ونحاسية، أمشاط شعر، أحذية مغربية، حزام مطرز ،علب تبغ فضية وغيلون ، نرجيلة ، سلال وحصائر من سعف النخيل، أكياس، أحزمة الخيل، عنان الفرس، ركاب سرج الفرس المعدني وجلد الجاموس). منتجات منطقة البصرة(Basra):- (حصائر من سعف النخيل). منتجات منطقة السليمانية (Suleimaneeyah):- (اوراق الكتابة، اغطية صوفية، سجاد الحائط، شراشف الاسرة، سجادة الصلاة، عباءة الراعي، غطاء سرج الخيل، خاتم من الكريستال الصخري وانواع الخرز، العفص، الجوز، العلكة النباتية، انواع من البذور، الشعير، الدخن، الأرز، نبات البيقية، الفاصوليا، شمع، الصوف وغزل من شعر المعز). منتجات منطقة كربلاء(Kerbella):- (منسوجات القطن، مراوح أوراق النخيل، قاتلة ذبابة، نبات الافيون، الأرز، دخن ،سمسم، الشعير، القمح، الذرة، العدس، الفول، الماش والخضروات ). منتجات منطقة المنتفك(Mentefek) (الناصرية):- (انواع الملابس، ألقمح، الدخن، الأرز، الفول، الفاصوليا وانواع اخرى من الحبوب). منتجات منطقة شهرزور (Cherishor)(كركوك):- (البان، الحناء، علكة الخضار، الارز وجلد الخروف). منتجات منطقة سامراء (Semare):- (السجاد، الحجاب والملابس). منتجات منطقة العمارة(Emare):- (صحن فضي). منتجات منطقة النجف(Nedjep):- (الملابس). منتجات منطقة الحلة(Houlle):- (العدس، البيقية والفول). منتجات منطقة الدليم(Delime):- (قماش يغطي سرج الخيل).

هنا اقف عند منطقتين لم اصل الى تحديدها موقعهما كانت تتبع حكومة العراق العثماني وهي منتجات منطقة (Uskup):- (حافظة سجائر، صندوق شم العطاس، سكين ومنفاخ للنار). منتجات منطقة (Bourd ):- (جوارب، سجادة وسجاد صلاة).

كانت مساهمة ولاية الموصل(Mosul) مثمثلا بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي وكانت منتجات القطاع الخاص الموصلي عرض في قسم المصنوعات ضمن الجناح العثماني وتميزت الوكالات التجارية بان نشاطها يغطي ولايتي الموصل وبغداد غير تلك التي تخص ولاية بغداد فقط وكما يأتي:-

عبد الحي(Abdul Hahat)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض البضائع الاتية الملابس القطنية، المناشف، بياضات الاستحمام، المناديل المطرزه(1).

حنا متي(Hana Meti) تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من قماش الكاليكو(2) المطبوعة(3).

يوسف (Youssuf)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من بياضات الاستحمام(4).

هتنا كروس(Hatna Gros)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من مناديل المزركشه(5).

ابو فاطمة(Buftam)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من اغطية الاسرة (6). • السيدة آنا(Ana)نشاطها موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من اغطية مخدات(7). معروضات اخرى تتضمن الاقمشة الحريرية والدانتيل (8).

زها(Zaha)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من الشالات والسجاد(9).

سليم (Selim)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من العمائم والحبال(10).

سعد حسين(Seid Hassan)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من الملابس (11).

اسحاق(Isaac)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من الملابس(12).

حيدر(Haidar)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من الملابس(13).

رحيل(Rahari)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من البوت المغربي(نوع من الاحذية)(14).

محمد (Mehemed)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من البوت المغربي (نوع من الاحذية)(15).

محمد علي(Mehemed Ali)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من البوت المغربي (نوع من الاحذية)(16).

فتحي(Feti)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من الغليون(المعروف بالبايب) الذي يستعمل في التدخين(17).

مصطفى(Moustapha)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من حافظة المسدس الجلدية المغربية(18).

محمد (Mehemed)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من صناديق خرطوش ، حافظة المسدس الجلدية ،حزام يحفظ الرصاص وأكياس سرج الخيل(19).

مصطفى(Moustapha)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته من اغطاء السرج الذي يوضع فوق الحصان وهو مصنع من القماش(20).

علي(Ali)تاجر نشاطه موجود في الموصل وبغداد يعرض بضاعته جلد القندس، جلد الثعلب، جلد الذئب(21).

محمد امين(Mehemed Emin)تاجر وكيل للبضائع في الموصل وبغداد والمغرب(22).

اما عن المنتجات الحكومية الخاصة بولاية الموصل فقد تم عرض منتج الفحم(23) ضمن قسم منتجات الارض اما باقي المنتجات الحكومية فكانت ضمن قسم المصنوعات وكما يأتي:- (الشالات الحريرية (24). انواع الاحذية البوت(25). نبات نعناع و الورود المجففة…(26). الذرة، البازلاء، الكزبرة، بذور الكتان(27). منتجات القطن وشرانق الحرير(28).

في الختام كان هذه المقال محاوله لتتبع حركة بشرية نشطة قائمة اساس على التجارة والتعاون الاقتصادي وهي جزء من تاريخ العلاقات العراقية الامريكية وتأتي ضمن مجموعة من المقالات والبحوث قمت بكتابتها عن موضوع الهجرة العراقية وبشكل خاص من الموصل اتجاه الغرب. وهنا اذكر بتلك المقالات -مقال بعنوان (الهجرة العراقية الى امريكا اواخر القرن التاسع عشر… احداث مثيرة) مجلة المأمون العدد 2 لسنة 2018. – مقال بعنوان(موصلي يفتح شهية المترجمين الاجانب) مجلة المأمون 3 تاريخ 2018. – دراسة بعنوان(مئتا عام من الاغتراب العراقي(1820-2017م))نشرت في جريدة صباح الموصل بأربعة اجزاء العدد12في5/اذار /2019 -العدد14في19/اذار/2019-العدد16في9/نيسان/2019-العدد17في19/نيسان/2019. -مقال بعنوان(الاخوان سليم وعبدالله برصون اول المهاجرين العراقيين الى الولايات المتحدة) مجلة الانساب والتراث العدد31في اذار/2020. -بحث بعنوان(قراءة جديدة في سيرة مؤلف اول كتاب عربي عن تاريخ امريكا الخوري الياس بن حنا الموصلي الكلداني عاش قبل1650-توفي1693م)جريدة نينوى/كندا شباط /2020. -بحث بعنوان (طلائع المهاجرين الموصليون الى الولايات المتحدة الامريكية بين 1893-1909م)مجلة موصليات العدد64 /2022.

الهامش

(1) كتالوج المعرض الدولى 1876 فيلادلفيا ص294. (2) قماش كاليكو (Printed calico) :-هو نسيج ثقيل منسوج عادي مصنوع من القطن غير المبيض ، وغالبًا لا يتم معالجته بالكامل. قد تحتوي أيضًا على أجزاء غير منفصلة من القشرة. النسيج أكثر خشونة من الشاش ، لكنه أقل خشونة وسميكة من القماش أو الدنيم. ومع ذلك ، فهي لا تزال رخيصة للغاية بسبب مظهرها غير المكتمل وغير المصبوغ. (3) كتالوج المعرض الدولى 1876 فيلادلفيا،ص294. (4) المصدر السابق، ص294. (5) مصدر سابق، ص295. (6) مصدر سابق، ص295.

(7) مصدر سابق، ص295. (8)مصدر سابق، ص299. (9) مصدر سابق، ص296. (10) مصدر سابق، ص299. (11) مصدر سابق، ص299. (12) مصدر سابق، ص 299. (13) مصدر سابق، ص300. (14) مصدر سابق، ص301. (15) مصدر سابق، ص301. (16) مصدر سابق، ص301. (17) مصدر سابق، ص302. (18) مصدر سابق، ص302. (19) مصدر سابق، ص304. (20) مصدر سابق، ص 308.

(21) مصدر سابق، ص310. (22) مصدر سابق، ص311. (23) مصدر سابق، ص97. (24) مصدر سابق، ص296. (25) مصدر سابق، ص301. (26) مصدر سابق، ص304. (27) مصدر سابق، ص310. (28) مصدر سابق، ص313.