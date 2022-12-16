الزمالك يحصل على رخصة محترف السلة الأمريكي

سلة النصر تتخطّى الوحدة وتطارد الهلال نحو الصدارة

{ الرياض- وكالات: نجحت سلة النصر في قلب تأخرها بالشوط الأول لفوز على نظيره الوحدة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للسلة.

وأنهى الوحدة الشوط الأول متقدما بنتيجة 43-27 قبل أن ينتفض النصر ويقلب تأخره لفوز بفارق 8 نقاط بنتيجة 74-66. وواصل النصر مطاردته للأهلي المتصدر بفارق نقطتين في الوصافة. في المقابل، سقطت سلة الهلال أمام الأهلي المتصدر على صالة رعاية الشباب بجدة بنتيجة 72-76. وكان الهلال قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 42-34 ليتلقى حامل اللقب الهزيمة السادسة ويتراجع للمركز السادس. ويستعد النصر والهلال للمشاركة في البطولة الآسيوية الأسبوع المقبل، حيث يستضيف النصر نظيره سلة المنامة البحريني يوم 20 كانون الأول على صالة رعاية الشباب بالرياض، فيما يسبقه الهلال ليلتقي كاظمة الكويتي يوم 19 كانون الأول . ويشارك الهلال بصفته حامل لقب الدوري الموسم الماضي، والنصر لحصوله على وصافة بطولة الخليج الموسم الماضي.

دوري لبناني

كما حقق المريميين فوزا مثيرا على حساب NSA بنتيجة 69-65 مساء الخميس، على ملعب جونية، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري اللبناني لكرة السلة. ورفع المريميين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد NSA عند 13 نقطة في المركز السابع. وعرفت المباراة تفوق المريميين في الربع الأول بنتيجة 23-20 وفي الربع الثاني تعادلا 14-14. وفي الربع الثالث تعادلا بنتيجة 13-13 وفي الربع الأخير تفوق المريميين بنتيجة 18-19. وشهدت المواجهة تألق نجم NSA دالاس مورجان والذي سجل 30 نقطة كأفضل مسجل في اللقاء مع 8 متابعات وتمريرتين حاسمتين. ومن جهته سجل نجم المريميين مارك أبي خرس 20 نقطة كأفضل مسجل في فريقه مع 5 متابعات وتمريرتين حاسمتين.

وتسلم نادي الزمالك الكارنيه الخاص بالأمريكي أو جي مايو، محترف فريق كرة السلة الأول المنضم مؤخرا للقلعة البيضاء لتدعيم صفوفه في الفترة الحالية. وأنهى نادي الزمالك إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق، ليحق له المشاركة في كل البطولات المرتقبة خلال الموسم الحالي. ويأتي ذلك بعد الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة، حول وجود أزمة في قيد اللاعب وصعوبة تواجده مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد التعاقد معه رسميا. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في التعاقد مع المحترف الأمريكي أو جي مايو لتدعيم فريق السلة، بعد المفاوضات التي أجراها أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح رئيس جهاز السلة مع اللاعب. كما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين إطلاق اسم مايكل جوردان على جائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم التي فاز بها الاسطورة بنفسه خمس مرات مع شيكاغو بولز. كشفت الرابطة عن مجسّم جائزة مايكل جوردان المصمم حديثًا الثلاثاء، إلى جانب خمس جوائز أخرى أعيدت تسميتها تيمنًا بأساطير الدوري. حقق جوردان، بطل الدوري ست مرات، جائزة أفضل لاعب في الدوري خمس مرات بالتساوي مع بيل راسل، خلال مسيرة دامت 15 عامًا، خلف كريم عبد الجبار حامل الرقم القياسي (6). أما الجوائز الاخرى التي أعلن عنها فهي جائزة حكيم أولاجوين لأفضل لاعب مدافع، جائزة ويلت تشامبرلاين لأفضل لاعب مبتدئ، جائزة جون هافليتشيك لأفضل لاعب سادس وجائزة جورج ميكان لأكثر لاعب تطورًا. كما أطلقت الرابطة جائزة جديدة هي للاعب الاكثر حسمًا تيمنًا بجيري ويست الذي خاض نهائي الدوري في تسع مناسبات، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في النهائيات من دون الفوز بلقب الدوري وذلك في عام 1969. صُمم مجسم مايكل جوردان بموافقة أيقونة الدوري الذي طلب ألا يكون يشبهه. يمثّل لاعب يكسر صخرة للوصول إلى كرة سلة بلورية، ويتضمن عناصر تعكس مسيرة جوردان، بما في ذلك قميصه رقم 23 وألقابه الستة في الدوري. في السابق، تمت تسمية جائزة أفضل لاعب في الدوري تيمنًا بالمفوض السابق موريس بودولوف، الذي سيتم إرفاق اسمه الآن بكأس جديدة لتكريم الفريق الذي يحقق أفضل سِجل في الموسم المنتظم.