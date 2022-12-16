وزارة العدل الأمريكية تحجب 55 موقعاً لبث غير قانوني

تحدي الأرقام بين بونو وليفاكوفيتش يشعل مباراة برونزية المونديال

{ الدوحة – وكالات: يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره الكرواتي، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد خليفة الدولي، ضمن لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم. ويبحث أسود الأطلس عن مواصلة المشوار الرائع في المونديال، بالحصول على المركز الثالث لأول مرة في تاريخ الأندية العربية والإفريقية.. بينما يتطلع الكروات إلى تعويض الإخفاق أمام الأرجنتين بحصد البرونزية، بعد إنجاز فضية مونديال روسيا 2018.

مواجهة ثنائية

تشهد المباراة تحديا من نوع خاص بين ياسين بونو حارس المغرب، ودومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا، في ظل رغبة كل منهما تعويض الإخفاق في لقائي نصف النهائي لكأس العالم. واستقبل دومينيك 3 أهداف في مواجهة الأرجنتين، في حين تلقت شباك بونو هدفين في مواجهة فرنسا، وجاءت هذه الأهداف رغم المستوى الجيد الذي قدماه على مدار مباريات البطولة، ومساهمة كل منهما في وصول كل فريق إلى الدور نصف النهائي. ياسين بونو قدم مباريات رائعة مع المغرب، إذ استقبلت شباكه 3 أهداف فقط في 6 مباريات، الأول أمام كندا وهدفين من فرنسا، لكنه حافظ على نظافة شباكه في مواجهات كرواتيا وبلجيكا في المجموعات، وإسبانيا في دور ال16 والبرتغال في ربع النهائي.

وكان بونو أحد أهم أسباب صعود المغرب في الأساس لربع النهائي، بعدما نجح في التصدي لركلتي جزاء، خلال مواجهة الماتادور، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.

أرقام ليفاكوفيتش

ساهم دومينيك ليفاكوفيتش أيضا مع كرواتيا بشكل واضح في التأهل إلى نصف النهائي، بعدما احتكم الكروات لركلات الجزاء مرتين، في دور ال16 أمام اليابان وتصدى دومينيك ل3 ركلات، وفي ربع النهائي ضد البرازيل وتصدى لركلة. واستقبلت شباك ليفاكوفيتش في 6 مباريات 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، أمام المغرب وبلجيكا في مرحلة المجموعات، بينما استقبل هدفا أمام كل من كندا واليابان والبرازيل، ثم 3 أهداف من الأرجنتين في نصف النهائي. كما أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين حجب 55 موقعًا إلكترونيًا تبث مباشرة بشكل غير قانوني مباريات مونديال قطر 2022 في كرة القدم. وقالت الوزارة في بيان إن المواقع أغلقت بعد أن حدد ممثل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواقع تستخدم لتوزيع محتوى ينتهك حقوق البث من دون إذن من فيفا.يملك الاتحاد الدولي الحقوق الحصرية لبطولة كأس العالم التي وصلت إلى مرحلة الدور نصف النهائي.قال المسؤول جيمس هاريس في وزارة الأمن الداخلي “بينما يعتقد الكثيرون أن مثل هذه المواقع لا تشكل تهديدات خطيرة، فإن التعدي على أصحاب الحقوق في أي ملكية فكرية يمثل تهديدًا متزايدًا لقدرتنا الاقتصادية على البقاء”.وتابع “يمكن الشعور بالتأثير عبر مجالات متعددة، ويمكن أن يفتح الباب لأشكال أخرى من الانتهاكات”.لم تحدد وزارة العدل المواقع الإلكترونية التي تم حجبها، لكنها قالت إن زوار هذه المواقع ستتم إعادة توجيههم إلى موقع آخر للحصول على معلومات إضافية.