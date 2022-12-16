تحليل الفيلم السينمائي محور ورشة فنية

النجف – سعدون الجابري

أحتضنت قاعة البيت الثقافي في النجف ورشة فنية تخصصية في الفن السينمائي والتي تهدف الى تطوير آليات التعاطي مع السينما بوصفها جنساً أبداعياً يترجم قضايا المجتمعات المصيرية ، و بالتنسيق مع المنتدى الوطني لأبحاث الفكر و الثقافة ، و بإستضافة طلبة من معهد الفنون الجميلة قسم السمعية و المرئية .جاء ذلك في تصريح لإعلام البيت الثقافي أمس الذي أضاف ( حاضرت في الورشة المدربة اللبنانية هبة قصير التي أوضحت بمحاضرتها : أن أهم محاور الورشة عناصر الفيلم المتمثلة بالعنوان و النص و القصة المصورة و التصوير و الإضاءة و الفريق البشري و الإنتاج .أما المحور الثاني كان حول تفكيك الفيلم أو مايسمى بالهندسة العكسية للفيلم السينمائي). وأشارت قصير إلى (أهمية المشاركة في المهرجانات المحلية و الوطنية و الدولية المتخصصة بالأفلام الطويلة والقصيرة ). بعدها فتح باب المداخلات للحضور الذين أثروا الجلسة بالكثير من المعلومات والآراء والأفكار . وفي نهاية الورشة قدمت إدارة البيت الثقافي شهادة تقديرية للمحاضرة .