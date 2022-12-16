أمام محكمة الشعب مع المهداوي

دبي – محسن حسين

هذه الصورة التقطت في اواخر عام 1958 امام محكمة الشعب الشهـــــــــيرة برئـاسة العقيد فاضل عباس المهداوي والتي حاكمت كبار المسؤولين في العهد الملكي.

كنت احضر بعض المحاكمات بحكم عملي الصحفي وتعرفت على المهداوي في الايام الاولى لثورة 14 تموز 1958 التي اطاحت بالنظام الملكي وكانت تعليقات المهداوي “المثير للجدل” تبعث على الضحك سواء ممن يؤيدونه او ممن يعادونه وها نحن نضحك لنكتة قالها المهداوي امام قاعة المحكمة بعد انتهاء احدى جلساتها.في الصورة انا اقف الى اليسار والى جانبي الفنان منير بشير ثم عضو المحكمة حسين خضر الدوري ثم المهداوي نفسه (في الوسط) يضحك للنكتة التي قالها والى اليمين عدد من اعضاء المحكمة.