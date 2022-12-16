دورة عن إستلهام الموروث في النحت

ديالى – الزمان

اقامت كلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى دورة في استلهام الموروث العراقي القديم لتنفيذ اعمال نحتية معاصرة. هدفت الدورة وفقا لصفحة الجامعة في (فيسبوك) التي حاضر فيها الاستاذ المساعد جولان حسين علوان الى ضرورة استلهام الموروث الحضاري القديم ضمن اعمالهم الفنية وذلك لما تمثله حضارتنا العريقة. وتضمنت الدورة محاور عدة تناول الاول كيفية توظيف الموروث الحضاري القديم في الاعمال الفنية. وتطرق الثاني الى كيفية انتاج تشكيلات فنية مختلفة متضمنة لاشكال مختلفة من الموروث وذات سمة تتصف بالحداثة. واوضح في الثالث اهمية ترسيخ الموروث القديم في اعمال الطلبة وتمسكهم بتقديم تشكيلات فنية مختلفة.