عماد نافع يقدّم مونودراما نفايات

بطل المسرحية يلوذ بالجنون خوفاً من الحقيقة

بغداد – ياسين ياس

ضيفت خشبة مسرح الطليعة مؤخراً مسرحية (نفايات) تاليف واخراج عماد نافع الذي تحدث عنها قائلا(عندما يكون العمل المسرحي نتاج تلاقح افكار ومشاركة في المسؤولية لابد ان يصل الى المتلقي دون حواجز) واضاف (فكرة المسرحية تنطلق من الواقع الذي نعيشه حروب مستمرة ودمار وتهجير وقتل العقول المفكرة دون تمييز،كذلك تتناول المسرحية تدمير الطاقات العلمية والثقافية دون سبب،والقضاء على الجمال والابداع والحياة فواجب على المثقفين والفنانين اعلان الحرب على هذا الفكر المزيف دون تردد).

وعن دوره في المسرحية تحدث الممثل مرتضى كاظم قائلا(العب في المسرحية شخصية ناجي التي تعاني من تناقضات في سلوك نتيجة مافعله من ذنب بسبب انضمامه إلى تنظيمات تحمل فكرا اسود على البشرية ويسعون لمحاربة الجمال وكانت شخصية ناجي واحدة من هذه الأدوات لدى التنظيمات الارهابية .شخصيا أثر بي النص كثيرا ودور اخذ مني وقت لاستيعابه لأتحررمن ذاتي وذهاب الى ذات شخصية ( ناجي ) الذي اختار ان يلوذ بالجنون خوفاًمن الحقيقة ).

وقال الفنان والاكاديمي حسين علي هارف (مسرحية نفايات عمل مونودرامي قدم من خلاله المخرج التماعات جميلة من خلال توظيف القطع الديكور،وحسن اختيار المؤثرات الموسيقية التي لعبت دورا دراميا مهما،امتلك الممثل مرونة جسدية وصوتية مكنته من تجسيد دوره).

واشار الناقد والاكاديمي محمد عمر(في هذه المسرحية تناول المخرج الازمات المعاصرة التي تحيط بالانسان ،خلجاته واحلامه التي تقوض وجوده في الحياة لاسباب متعددة اطاحت بالواقع الذي نعيشه ،حاول المخرج والمؤلف شراكة ان يتناولا عملية تقويظ سعادة الانسان، الممثل مجنون في الحياة وقارىء الرؤية بشكل جيد).فيما قال الناقد والاكاديمي علي حمدان ( في مسرحية نفايات حاول المخرج ان يبوح على لسان المجنون مالا يتحمله العقل ، فعلنا المتجسد بالحروب والخيبات هي مصائبنا ومصائرنا التي يحاول المخرج ان يضعها امامنا في مكان افتراضي ،عبارة عن بيت(صريفة) يسكنها ذلك المجنون الهارب من مستشفى المجانين محاولة جادة مونودراما ،نامل له الموفقية والنجاح في اعمال قادمة).واخيرا اكد المخرج جبار محيبس في مداخلته(تشكل مسرحية نفايات رغم انها التجربة الاولى للمخرج والمؤلف مفاجئة لافتة للنظر لما يحتويه النص حيث تناول قضية الانسان المحاصر بالتكنلوجيا والحروب،حقق العمل نجاحه المطلوب رغم البساطة مع المتحقق،لذلك نجح الممثل بتنقلاته وحركاته وصدقه وعفويته).

وضم فريق المسرحية: في السينوغرافيا بشار طعمة ، الموسيقى والمؤثرات الصوتية مرتضى كريم ، مدير المسرح يوسف عبد الرحيم.

الاظهار الجمالي

الى ذلك ناقشت رسالة ماجستير في قسم الفنون المسرحية كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل (اليات الاظهار الجمالي في تصميم ازياء العرض المسرحي العراقي المعاصر -دراسة تطبيقية ) لطالبة الماجستير علا صبر كمون ، وأشارت الطالبة ان (هدف البحث هو التعرف على آليات الاظهار الجمالي في تصميم ازياء العرض المسرحي العراقي المعاصر من خلال آلية اشتغاله تطبيقياً ومفاهيمياً ومعطياته في تصميم الأزياء في العرض المسرحي العراقي المعاصر وخلال سنة ???? وكذلك تحديد المصطلحات التي وردت في العنوان ،اذ تناول الاظهار الجمالي (مفاهيميا)، كما تناول تصميم الازياء وتمثلاتها في مدارس مابعد الحداثة ،وتناول ايضا جماليات تصميم الزي في العرض المسرحي العالمي والعربي والعراقي) موضحة (توصل البحث الى جملة من النتائج من ابرزها ان الاظهار الجمالي يكون من خلال تناسق الاشكال الهندسية في الألوان التي تم الاستفادة منها ، وان تصميم فستان من الأوب آرت، و تعتبر النقاط المتوفرة للاظهار الجمالي من خلال القطع البلاستيكية في الاكمام والصحف الدائرية ، وان يكون التصميم خاضع للشمولية من خلال توفر عناصر واسس التصميم للأزياء ،وان الاظهار الجمالي كان من خلال الإيقاع في الدوائر المصممة من السيلفون في التنورة التي كانت الدوائر مرتكزة في منطقة فستان من السيلفون النايلوني).