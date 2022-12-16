حصالة ليست للنقود.. رواية للفتيان

الموصل – الزمان

أحدى المحاولات في مضمار الرواية للفتيان بعد صدور ديوان النصوص الشعرية الموسوم ” إتقاد سنابل الوجه العتيق “

ضمت الرواية سرداً واقعياً لحياة فتى عاش مرحلة غاية بالأزمات النفسية والتحديات على أرض نينوى الخالدة وتحديداً قرية (خورسيباد – دورشروكين) ليخوض صراعاً في معترك الوجود واللاوجود في فترة إحتلال العصابات الإرهابية للمنطقة وما بعدها.

تقع الرواية في 119 صفحة .

سيرة عن الفنان التشكيلي

حكم ناطق الكاتب

دبلوم فنون جميلة – الخط والزخرفة

بكالوريوس فنون جميلة – الرسم

معهد الفنون الجميلة / موصل بتقدير (جيد جداً) عام 1995

كلية الفنون الجميلة / جامعة الموصل بتقدير (جيد جداً) عام 2000

العضوية:

عضو في نقابة الفنانيين العراقيين / المركز العام- 1994

عضو عامل في جمعية الخطاطين العراقيين- 1995

عضو عامل في جمعية التشكيلين العراقيين -2001

عضو في جمعية الفنون البصرية – 2004

عضو اتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين -2011

رئيس تجمع أثر للثقافة والفنون في الموصل – العراق – 2012

عضو نقابة الصحفيين العراقيين / المركز العام – 2012

عضو عامل في مركز النور للثقافة / السويد – 2012

رئيس تحرير مجلة تالات عراقية للاطفال الصادرة عن تجمع أثر للثقافة والفنون – 2014

عضو اللجنة العليا لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم- 2019

عضو حفل التخرج الثاني والخمسون لجامعة الموصل -2019

عضو اللجنة المركزية لمسابقة الفنون الابداعية 2012 – 2021

شغل مناصب:

معيد في كلية الفنون الجميلة ، جامعة الموصل ، 2000-2002

رسام في دار المنهل للطباعة والنشر ، عمان / الاردن 2002/2003

مدرساً لمادة الرسم في مركز الاورفلي للفنون/ عمان/الاردن 2002/2003

مصمم ديكور قناة العراقية الفضائية 2003-2005

مصمم مجلة بيبونة للاطفال / الصادرة عن محافظة نينوى 2014

الاشراف والاخراج الفني لمطبوعات قسم الاعلام والعلاقات العامة جامعة الموصل للأعوام 2004 – 2022.

حاز على عدة أوسمة عالمية وعراقية فضلاً عن نيله مجموعة من الدروع الابداعية في مجال الفنون بميادين مختلفة.

صمم جملة شعارات لدوائر الدولة وشركات عالمية وفاز اخيراً بجائزة الملصق الخاص بمئة الدولة العراقية المقام في جامعة كوفيتري – المملكة المتحدة فضلاً عن فوزه بالجائزة الاولى في تصميم شعار “براءة الاختراع والنماذج الصناعية” وزارة التخطيط العراقية.

تقديم حول الرواية

علقت الإعلامية المرموقة بروين حميد مجيد ..

عندما ترتقي العبارات سلم الإختلاف والتفرد… تولد بين الثنايا حليات تترجم ذاتها في أنساقٍ تنهض بقوة وتمكن لتقول ها أنا أقف بين الكبار كبيراً.. تجولت في مساحات جللها الإبداع، حينما تابعت سرداً ينسال من على كتف زمن بعيدٍ معبق بالعظمة والأصالة والعراقة، “حصالة ليست للنقود” هي تلك الفضاءآت الرحبة التي جبتها وأنا اتلمس تراكيب لغوية وانتقالات ذكية بين الأزمنة والأحداث والشخوص.. التماعة دونت لعهود الحضارة الموغلة بالقدم.. خورسيباد… تلك القرية التي كانت محوراً إنطلقت فيه حكاية الفتى وميض وهو يلملم ذكرياته في قصاصات ورق كتبت بالحبر السري.. ليودعها حصالته بعيداً عن أيادي الظلاميين وهم يبحثون في كل الزوايا لطمس معلم وحضارة وتاريخ… ناجحاً في الحفاظ عليها طوال تلك الفترة.. رواية الحصالة هذه كانت منعطفاً في حياته افصح عن تطلعاته وهو يستذكر حديث مدير مدرسته وهو يضخ اليه والى زملاءه الأمل بانهم إمتداد لحضارة كانت قريتهم إحدى عواصمها… آشور، سنحاريب، وسرجون.. هذه الكلمات التي تستصرخ وتستفز طاقاته وهو المتفوق دائماً في دراسته ليكون أسماً وعلامة يشار إليها بالبنان.. تسلسل منحني الكثير من التأويل وأنا أمازج بين الحقب التي مرت على الموصل بتجلياتها وأحداثها وبين ماأكتنفنا من ظلام أتى على معالمها ليحيلها حجراً فوق حجر غائباً عنه أن جذورها ستنبت من جديد, رمزية أحاطت بكل تفصيلة جميلة وكل مقطع في حصالة صممت أساساً للإكتناز , لتفاجئنا جميعاً بأن فيها ماهو أغلى من النقود , وطن.. حضارة… أمل… غد مشرق وهمم فذة… سينبري الشباب لشد أواصرها وتمتين دعائمها، بناءً وفكراً نيراً ومغادرة لمحطات اليأس والتراجع..

المبدع حكم.. الفنان التشكيلي، والمصمم الفذ… والشاعر الرهيف… قد أضفت الى تلك المحطات، محطة أخرى لتسجل في رحلة الأدباء مقعداً لكتابة الروايات، وهذا بحد ذاته ألق على ألق, خطوة رصينة.. وذهن متقد.. وسريرة نقية… أدام الله عطاءك وبارك مسيرتك.

جاء في جميل كلمات الاستاذ الدكتور خزعل فتحي زيدان رئيس قسم اللغة العربية في كلية النور الجامعة / الموصل .

بعد نشره لديوانه الاول(اتقاد سنابل الوجه) سنة 2011?يبدع الفنان التشكيلي والاديب والاعلامي حكم الكاتب في روايته التي كتبها للفتيان بعنوان(حصالة ليست للنقود) هذه السنة 2022 تعمد فيها الكاتب اختيار هذا العنوان الذي هو منطلق لاحداث هذه الرواية زمانا ومكانا وشخصيات، جمع في هذه الحصالة الفتى (وميض) وهو من الشخصيات الرئيسة للرواية، جمع فيها كل امنياته وذكرياته وتطلعاته، وخشية وقوع هذه الحصالة بيد من احتل هذه المدينة ممن حطموا الاثار وخربوا ودمروا، كتبها بالحبر السري مبتكرا طريقة خاصة لاخفائه وفك كتابته، وعلى هذا تساءلت عمته حين وجدت الحصالة فارغة بعد فتحها(حصالتك فارغة لايوجد فيها سوى الاوراق البيض الفارغة، فمن المفروض ان تكون قد ادخرت مالك ونقودك هنا) صفحة 63.

ومن الشخصيات الرئيسة الفاعلة في هذه الرواية شخصية (مسيكة) بما تحمله من شهادة علمية متخصصة بآثار وحضارة مابين النهرين، كانت قد عادت من المانيا بعد تحرير المدينة حيث غادرتها قبل سنوات على الرغم من معارضة اخيها(والد وميض) الذي يريد من ابنه ان يكون خبازا في القرية، عادت لتمارس دورها الانساني والوطني والعلمي والتاريخي، ولتشجيع وميض ليكون شيئا في المستقبل، هذا الفتى الذي بدأت الرواية باحتفالية تكريمه في مدرسته مدرسة خورسيباد للبنين. تبقى هذه الرواية حكاية فتى طموح يريد ان يكون، رسخت في ذهنه وعقله كلمة مدير مدرسة خورسيباد(لقد زرعت في قلوبكم وعقولكم ابنائي التلاميذ مواقف استقرت في ذاكرتكم عني.. اردت ان تكونوا رجالا عظماء كما كان اسلافكم في قريتكم هذه التي كانت ذات يوم عاصمة للامبراطورية الاشورية وسوف تبقى كذلك بكم.. سوف تحملون شهاداتكم منها مرتين: الاولى شهادة ميلادكم وانتماءكم لهذه القرية، والثانية شهادة تخرجكم فيها.. فانتم مسؤولون عن اعمارها وبنائها من جديد…. لاتمام رسالة الملك سرجون وابنه سنحاريب) صفحة 13. ختمت الرواية برسالة كانت قد كتبتها ام وميض في 14شباط 2004?وقد استشهدت بعد تحرير المدينة وهي التي كانت قد تعلمت من دون معلم، تسمع القران وتكتب معاني عدد من الكلمات وتفسيرها في دفتر صغير دونت فيه ذلك وماتراه من احداث فضلا عن رسالتها التي بداتها بقولها(طالما كانت هناك حياة كانت الحرب جزءً منها… لاشك هناك شر في العالم ويجب الانكتفي بامجادنا ونقول ليس من شاننا، لايمكننا ان نقف مكتوفي الايدي بينما يتعرض الاخرون الى الاضطهاد….) نجح الكاتب حكم في روايته هذه في ان يقول شيئا كبيرا في استنهاض همم الشباب، وما الفتى وميض الاّ رمز من الرموز التي ستنهض بالبلاد وتعيد لها امجادها وتاريخها ومكانتها، فبمثله تبنى الاوطان، وكأنه اراد ان يقول بلاد هذه حضارتها وهذا تاريخها، ستنجب جيلا لايشغله شيء عن اعمار بلاده وتقدمها وازدهارها، وماالفتى وميض الذي اختار اسمه الكاتب لغاية ودلالة الا دليل على ذلك، ويبقى ما يمكن ان يقال في هذه الرواية من كلام في السرد والتركيب واللغة والدقة في التعبير والمضمون وفق الله الكاتب في قابل ايامه والله من وراء القصد.

ادلى المؤرخ العراقي الكبير الأستاذ الدكتور ابراهيم العلاف بدلوه

حصالة ليست للنقود ……رواية الاستاذ حكم الكاتب للفتيان

جميل جدا ان نكتب للفتيان ونكتب للاطفال ونكتب للشابات ونكتب للشباب .امس كتبت عن ما قدمه الاستاذ عبد الله جدعان من كراريس جميلة للاطفال و[ُذكر برائد الكتابة للاطفال الاستاذ طلال حسن واليوم بين يدي رواية جميلة للفتيان كتبها الاخ والصديق الاستاذ حكم الكاتب صدرت حديثا واهداني مشكورا نسخة منها .والرواية تحمل عنوانا مثيرا (حصالة ليست للنقود) بل للاثار والكنوز وذكريات حضارتنا العريقة .الرواية تدور في قرية خورسيباد التي تقع شمال مدينة الموصل بنحو 15 كم وهي واحدة من عواصم الامبراطورية الاشورية .شخصيات الرواية وميض وعمته ووالده والاخت سارة والاخت هاجر .الرواية تنبئ عن مقدرة في السرد يمتلكها صديقي الاستاذ حكم ناطق محمد الكاتب وهو ايضا فنان تشكيلي ومصمم وله خبرة واسعة في الخط والزخرفة الاسلامية وصدر له سنة 2011 بعنوان ( اتقاد سنابل الوجه العتيق ) واتذكر انني كتبت عنه عند صدوره .

اتمنى للاخ الصديق الحكم الناطق الكاتب التوفيق والتقدم والبهاء .

الاستاذ الدكتور بشار الباجاجي قائلاً:

صدر للأديب والفنان التشكيلي حكم الكاتب روايته ( حصالة ليست للنقود) وهي رواية مخصصة للفتيان..

رواية مسبوكة

امتازت الرواية بلغة تحمل صفاء نادرا، وكانت الرواية مسبوكة بلغة سليمة تثير الاعجاب مع قدرة على اختيار مفردات ايحائية تثير شهوة المتلقي لقراءة متواصلة للرواية.

الرواية تسير وفق تنوع زماني وفيها مزج بين الأزمنة ، فأحد شخوص الرواية مثلا اختار عنوانا لصفحته على الفيسبوك( دور _ شروكين) وهو اسم لموقع تاريخي آشوري.الرواية تسير بوتيرة متسارعة وفق نسق واحد، فالكاتب لم يقسم الرواية إلى أجزاء بل تركها كيانا واحدا يسير من حدث إلى حدث آخر بشكل متسارع، ولكن الذي غلب على الرواية الطابع الحواري، فالحوار يشكل نسبة عالية من النص بينما تنحسر الأحداث بشكل ملحوظ….. والأحداث يعرضها الكاتب عبر حوارات تدور بين شخوص الرواية، وحمل العنوان إثارة فالحصالة ليست للنقود، وهذا يحيل المتلقي إلى مفارقة يقول: “ماذا كنت تدخر أو تجمع بُنيّ وميض…حصالتك فارغة! لا يوجد فيها سوى الأوراق البيضاء الفارغة …من المفروض أن تكون مدخرات مالك وتقود هنا…أخذتُ الأوراق وقلتُ : هذه القصاصات ليست فارغة فجميع أمنياتي وأفكاري هنا” كتب الفنان والناقد والصحفي موفق الطائي حصالة ليست للنقود .. رواية جميلة للفنان حكم الكاتب

حصالة ليست للنقود

هي الرواية البكر للفنان التشكيلي حكم الكاتب وتقع في (119) صفحة ، بعد صدور ديوانه الشعري (إتقاد سنابل الوجه العتيق)..جاءت روايته المخصصة للفتيان محملة بأجواء واقعية بطلها (وميض) الذي جعله محورا تدور حوله باقي شخصيات الرواية “الاب/ العمة/ ساره /هاجر”..

مسرح روايته قرية خورسباد التي تقع شمال مدينة الموصل وتبعد عنها بنحو(15كم) ، وهي مدينة تاريخية كانت عاصمة المملكة الاشورية التي أسسها سرجون الثاني ..

عبر تلك الأجواء وسرده الواقعي لأحداثها عاشها بطله (وميض) في فترة احتلال عصابات داعش لقريته ومابعدها..تمكن حكم عبر بنائه الدرامي مؤطرا بقدرة رائعة في رسم الاحداث وبناء شخصياته بمهارة واضحة نثر ابعادها “الإنسانية والأخلاقية والعمرية” بين ثنايا حواراتها التي اجتهد كثيرا في رسم ملامحها موظفا قدرته في الفن التشكيلي الى تقديم شخوصه واحداث روايته عبر مزاوجة ذكية بين الماضي المتمثل بحضارة الاشوريين والحاضر المملوء بالماسي والاحداث الكبيرة التي عصفت بمدننا وأهلها..وميض انموذجا للجيل الذي لفته مأسي تلك الاحداث حاولت سرقة كل ماهو جميل في حياته..حاولت سرقت مستقبله..!

قدمت الرواية الكثير من القيم الإنسانية والأخلاقية التي حاول الكاتب بثها بين ثنايا الاحداث بشكل سلس بعيدا عن التكلف ، معتمدا لغة بسيطة تمكن عبرها من توصيل العديد من رسائلها التي أراد ان يوصلها للقارىءعبر عائلة عراقية سادتها روح المحبة والالفة..

جاءت رواية “حصالة ليست للنقود”

رسالة انيقة كتب حكم سطورها بقدرة عالية ومبدعة كما هوبارع في الرسم والتصميم .

كما اضاف الناقد صباح سليم علي

حصالة ليست للنقود. تأليف الفنان والمصمم العالمي. حكم الكاتب ….رواية للفتيان

صدر حديثا” للفنان والمصمم العالمي. حكم ناطق محمد. رواية للفتيان الموسومة ( حصالة ليست للنقود) طبعت في مكتب المصمم التقني للطباعة. المجموعة الثقافية الرواية تقع في حدود المائة وتسعة عشر صفحة. من القطع المتوسط ..وباخراج نظيف ..وبأعتقادي وقد أكون مخطئا” .أن هذه هي الرواية الأثارية الأولي من أدب الفتيان على الأقل في وقتنا الحالي وقد تكون أضافة مكملة لما يكتبه الكاتب العراقي الموصلي طلال حسن في هذا المضمار..

لفنان ومصمم عالمي من مدينة الموصل حاز موخرا” على المرتبة الثالثة عالميا”:في مجال التصميم. وأنها بداية طيبة جدا” للفنان حكم الكاتب في هذا المجال شبه البكر من مجالات أدبنا العراقي والعربي عموما”.كما وأن هذا الأصدار لمكتب المصمم التقني للطباعة يستحق الشكر منا نحن الأباء الذين يسعدنا أغناء مكتبة فتياننا بكل ماهو ممتع ومفيد.أنا شخصيا” لا أستطيع ألا أن أشد على يد الزميل المؤلف مهنئا’ ومتمنيا’ له دوام الأهتمام بالكتابة لجيل الفتيان المتعطش للمعرفة وقراءة الأدب…أقصد للجيل الذي هو في سن لاتستهويه فيها قصص الأطفال المبسطة. كما لايستطيع بعد قراءة الأدب الخاص بالكبار…وينتظر من كتابنا المزيد من هذا الزاد الذي يشبع نهمه ألى المعرفة. ويجنح خياله وببعث فيه روح الأستكشاف. وقد أستطاع “حكم الكاتب” أن يؤدي ذلك بلغة سلسة ومشرقة ..تزيد من شغف الفتيان بالقراءة الممتعة. .ولاأريد الأطالة والدخول في تفاصيل الرواية. لأن ذلك. سيحرم من يقتني الرواية متعة القراءة.واردف الدكتور سيف الاشقر امين المكتبة المركزية لجامعة الموصل الروائي والإعلامي الموصلي حكم الكاتب يهدي المكتبة نسخة من روايته حصالة ليست للنقود سعيا من نخب الموصل الثقافية والاكاديمية في رفد رفوف المكتبة المركزية باحدث مؤلفاتهم الشخصية وبمتابعة من الامانة العامة لمكتبات جامعة الموصل استلمت المكتبة نسخة من رواية “حصالة ليست للنقود” والصادرة بطبعتها الاولى عن المصمم التقني للطباعة ” الموصل : 2022 ” والمقدمة على سبيل الاهداء من قبل الروائي والاعلامي الموصلي “حكم ناطق محمد الكاتب” قسم الاعلام والعلاقات العامة في جامعة الموصل ، من جانبها ثمنت المكتبة هذه المبادرة المتميزة من قبل الروائي والاعلامي حكم الكاتب متمنية له دوام التألق والعطاء خدمة للمسيرتين الثقافية والعلمية في بلدنا العزيز .القاص العالمي واديب الاطفال محمد جمال عمرو قائلاً: حكم ناطق الكاتب.. مبدع عراقي من الموصل.. عرفته رساما ثم شاعرا وروائيا.. أقام سنوات في العاصمة الأردنية عمّان عمل خلالها في جاليري الأورفلي.. تسلمت منذ يومين هديته القيمة.. وسررت حين اطلعت على روايته للفتيان (حصالة ليست للنقود).. أجمل الأمنيات للصديق حكم..