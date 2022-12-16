رسالة بغداد

العراق في ذاكرة شخصيات أردنية

عن دار الذاكرة للطباعة والنشر والتوزيع صدر للكاتب العراقي صفوة فاهم كامل كتاب (وقائع عراقية في ذاكرة شخصيات أردنية) يقع في 286 صفحة من القطع الكبير ، عنه يقول مؤلفه(احتفل العراق والأردن وشعبيهما مؤخرا بمئوية تأسيسهما ، وفي ضوء هذا الحدث البارز والغالي على أبناء البلدين راودتني فكرة تتلخص في الخوص والبحث في مذكرات وسير اثنتي عشر شخصية اردنية رفيعة وعالية المستوى ، كان لها دور مهم ومؤثر في الحياة السياسية من تاريخ الأردن ).مضيفا (انتقيت منها ما ذكروه ودوّنوه عن العراق وأهله وساسته من مذكرات في كتاب واحد. والمذكرات هي للملوك: عبد الله الأول والحسين بن طلال وعبد الله الثاني. ورؤساء الوزارات: مضر بدران وطاهر المصري وزيد بن شاكر وفائز الطراونة. أما الوزراء فهم: نذير رشيد واحمد الطراونة وعدنان أبو عودة وسمير مطاوع ومحمد داوديّة).و الكتاب هذا هو الخامس لكامل، بعد إصداراته السابقة (الأمير عبد الإله… شهيدا في العراق)، (عبد الرحمن عارف… الرئيس البار)، (عراقيون في الأردن… رؤى وانطباعات وحكايات)، (من ذاكرة الأيام والأزمان).