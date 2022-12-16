الموارد تواجه الجفاف عبر حفر الآبار في المحافظات

ميسان -علي قاسم الكعبي

بغداد – الزمان

كثّفت الهيئة العامة للمياه الجوفية، في وزارة الموارد المائية، جهودها لمواجهة ازمة شح المياه، التي تعاني منها اغلب المحافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق الحقلية في فرع النجف، باشرت بحفر 37 وفحصت عشرة آباراً اخرى، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بما فيها آبار النفع العام والشح المائي)، موضحاً ان (خمسة آبار منها في منطقة بريهي، بعمق 12 متراً، لسد الإحتياجات الآنية للمواطنين من المياه، والإستفادة منها للأغراض الزراعية والإستخدامات اليومية المختلفة)، وفي ذي قار، نفَّذت الملاكات التشغيلية، التابعة لمديرية الموارد المائية، في سيد دخيل بالمحافظة، حملة لغلق بعض المنافذ المتجاوزة على شط چبيش ومشروع الصالحية الإروائي، ونهر ماء الجبايش، ضمن قاطع قضاء سيد دخيل وانذار المخالفين)، واضاف ان (الأعمال شملت تقنين بعض الجداول عبر الأنابيب، وفتح طرق مراقبة، بهدف متابعة التجاوزات وتسهيل مرور الأليات لتنظيف وتطهير الجداول)، مشيراً الى ان (الحملة جرت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ضمن اجراءات معالجة الجفاف، وضمان توزيع المياه بالتساوي، وايصالها الى المستفيدين في ذنائب الجداول). الى ذلك ، طالب فلاحو محافظة ميسان، بزيادة الحصة المائية، وساعات تشغيل المضخات في المحافظة، مؤكدين ان (شح المياه في مشروع ابو بشوت يهدد 25 قرية)، وذكر الأهالي، في تصريح لـ (الزمان) ان (25 قرية تعتمد على مشروع ابو بشوت الإروائي، الذي يعد مصدراً مهماً، لمختلف المنتوجات الزراعية، لكن شح المياه تسبب في انخفاض الإنتاج بنسبة 70 بالمئة للدونم الواحد)، وبين ان (استمرار شح المياه من المصادر الرئيسة، وقلة الأمطار التي تشهدها المحافظة، يؤثران على الأراضي الزراعية في ميسان، كونها تقع على الذنائب). على صعيد متصل، دعت وزارة الزراعة، مربو الدواجن والأسماك، للإسراع بتسلم الحصص المقررة من الذرة العلفية. وبحسب بيان تلقته (الزمان) ان (شركة مابين النهرين العامة للبذور، في الوزارة، دعت الأخوة المربين بالإسراع لتسلم الحصص المقررة لهم، من معامل الشركة المستمرة بالتجهيز، بموجب كُتب صادرة من مديريات الزراعة في المحافظات)، لافتاً الى ان (المعامل تشمل بغداد و بابل و الحيدري و المدحتية، وتكريت و تازة والحويجة و معمل ديالى)، واوضح ان (سعر البيع للطن الواحد، من حبوب الذرة الصفراء العلفية، المدعومة والمفحوصة مختبرياً، بلغ 400 الف دينار).

توفير حبوب

واضاف ان (الشركة مستمرة بتجهيز الحبوب عبر دائرة الثروة الحيوانية)، مؤكداً حرصها على توفير حبوب الذرة بجودة عالية، وبأسعار مناسبة في السوق المحلي، لدعم مربي الدواجن، ما يسهم في زيادة انتاج الثروة الحيوانية)، واطلقت الزراعة، توزيع الذرة العلفية في موقعي الكوت والعزيزية، بإشراف مدير عام مابين النهرين، نسيم عريبي. وقال عريبي في تصريح لـ (الزمان) ان (الوزارة جهزت مادة الذرة العلفية الصفراء للمربين، في الكوت والعزيزية، التابعة الى الشركة، ضمن محافظة واسط)، مبيناً ان (التجهيز جاء بعد ثبوت الفحوصات المختبرية بصلاحية عينات حبوب الذرة الصفراء العلفية مختبرياَ، من قبل دائرة الثروة الحيوانية).

كما دعت وزارة الزراعة ومن خلال الشركة، كافة الاخوة المربين بالاسراع لاستلام حصصهم المقررة وحسب الكتب الصادرة من قبل مديريات الزراعة.