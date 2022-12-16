الإتحاد العالمي يعتمد شهادة الجوّدة للشؤون البحرية

السعداوي يوطّد العلاقة مع الصين لإستكمال الفاو وإنشاء القطار المعلّق

بغداد – ابتهال العربي

اشاد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، بالشراكات مع دولة الصين، في مجال إنشاء مشاريع استراتيجية مشتركة خلال العام المقبل، داعياً الشركات الصينية الى العمل في العراق. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (السعداوي بحث مع السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، ملفات تخص لصالح البلدين)، واوضح ان (العراق لديه ثقة عالية بحكومة وشركات الصين، ورغبة في تعزيز العلاقات، لسرعة انجازها وحسن ادائها).

مشاريع استراتيجية

واضاف ان (الوزير دعا الشركات الصينية الى العمل المشترك في قطاع النقل)، مبيناً ان (العراق لديه مشاريع استراتيجية كبيرة، اهمها مراحل مشروع ميناء الفاو، والمرحلة الأولى لمشروع القناة الجافة، التي تربط بين ميناء الفاو وتركيا، ثم اوروبا)، واشار الى ان (القناة الجافة لها دور في الربط السككي لمسافة 1200 كيلومتراً، لنقل المسافرين والبضائع)، مؤكداً وجود طريق ترانزيت محاذي لسكة القطار المعلق)، ولفت الى (توجه الوزارة في العامين المقبلين الى مشروع قطار بغداد المعلق)، وتابع ان (مشروعي القطار المعلق والقناة الجافة ادرجتهما الوزارة في موازنة العام المقبل، بعد موافقة رئاسة الوزراء، وقبل صدور موافقة البرلمان)، موضحاً ان (قطار بغداد يشمل 14 محطة، بطول 31 كيلومتراً، وهنالك مساعي لتوسعة الخط الى خارج بغداد، نحو اكثر من 50 كيلومتراً)، من جهته اكد السفير الصيني، تسوي وي، اهمية الموقف العراقي في القمة العربية الصينية بالرياض، مشيداً بكلمة رئيس الوزراء، محمد السوداني، اثناء انعقاد القمة، وحرص حكومة بغداد على تنفيذ الإتفاقية الصينية، بما يخدم المصلحة العامة، بضمن مبادرة الحزام والطريق)، مبيناً ان (حكومة بكين تعتبر العراق شريكاً استراتيجياً)، واشار الى (طموح الصين في تحقيق مشاركة فاعلة ببناء المشاريع الإستراتيجية في العراق، بما يخدم التنمية المستدامة). في غضون ذلك، اعتمد مجلس الإتحاد العالمي لهيئات تقييم المطابقة والجودة، شهادة الجودة لقسم الشؤون البحرية في الموانئ، احدى تشكيلات وزارة النقل. وذكر مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، في تصريح امس ان (إن الوزير اوعز بالعمل وفق المعاير الدولية وتطبيق اللقوانيين المتعلقة بها كافة)، وبين ان (الحصول على شهادة الجودة من المجلس العالمي، جاء نتيجة تنفيذ التوجيهات واعتماد النظام الحديث)، مؤكداً ان (الموانئ تطمح الى تطوير العمل، عبر دعمها المتواصل الى التشكيلات والملاكات).

نشاط تجاري

على سياق متصل، وصلت الى الموانئ، عدداً من الناقلات النفطية، والسفن التجارية والجنائب المحملة بالمواد المتنوعة. واوضح الفرطوسي ان (الوقت الجاري، يشهد نشاطاً تجارياً جيداً، حيث تستقبل الموانئ مختلف انواع القطع البحرية المحملة بالمواد المختلفة)، لافتاً الى ان (ارصفة ميناء خور الزبير، وصلتها تسع ناقلات نفطية تحمل مادتي البنزين وزيتي الغاز والوقود، جميعها رست على رصيف رقم 3 و9 و10 و11 و12 ( واضاف ان (ميناء ابو فلوس التجاري وصلته ثلاث جنائب محملة بمادة الكلنكر، بكميات بلغت 9169 طن).