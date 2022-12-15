الإمارات تعلن تلقي إشارة الاتصال الاولى من مستكشف القمر

“متحف المستقبل” في دبي في 7 شباط/فبراير 2022

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دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات تلقيها إشارة الاتصال الأولى من “المستكشف راشد”، الذي انطلق إلى القمر الأحد، في أول مهمة غير مأهولة للدولة الخليجية إلى القمر.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر بدأ تلقي البيانات.

وأشارت إلى أنه تبع ذلك “عملية فحص جميع الأنظمة للتأكد من صحة المستكشف راشد، والتي استغرقت نحو الساعتين، حيث تم تأكيد عمل المستكشف بفعالية تامة، واستعداده لبدء المرحلة الثانية وهي مرحلة الملاحة التي ستستمر لمدة 4 أشهر”.

وسيقوم المستكشف بدراسة “خصائص التربة على سطح القمر وصخور وجيولوجيا القمر وحركة الغبار والبلازما والغلاف الكهروضوئي والتي تعد جميعها اكتشافات جديدة حول هذه المنطقة من القمر”.