مقتل‭ ‬آمر‭ ‬فوج‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬بعبوة‭ ‬لداعش‭ ‬شمال‭ ‬بغداد

دعوات سياسية لهجمات استباقية وتجديد الخطط الأمنية
بغداد- الناصرية- عبد الحسين غزال
قتل ضابط عراقي كبير وجنديان، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، كما أفاد بيان رسمي ومصدر أمني فرانس برس. ووقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية. وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الحكومية، أدى الانفجار إلى مقتل «آمر الفوج الأول بلواء المشاة 59 واثنين من المراتب ، كما أدى الحادث إلى إصابة ضابط واثنين من المراتب». وأضاف البيان أن فريقاً من مسؤولين أمنيين وصلوا الطارمية من أجل «الوقوف على أسباب وتفاصيل حادث انفجار عبوة ناسفة على قوة أمنية خلال تنفيذها واجباً» في المنطقة. ودعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية المتبعة واعتماد الضربات الاستباقية. وقال الحكيم في بيان امس، “مرة أخرى تشهد منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد خرقا أمنيا يخلف ضحايا في صفوف قواتنا الأمنية الباسلة حيث أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى”. وأضاف، إن “تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة بحاجة إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية المتبعة واعتماد الضربات الاستباقية للقضاء على المجاميع الإرهابية”.
وكان مسؤول أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق إن «ضابطاً نقيباً في الجيش قتل وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في منطقة الطارمية». في العام 2017، أعلن العراق «الانتصار» على تنظيم داعش -الدولة الاسلامية، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، مثل منطقة الطارمية. ويستغل أعضاء داعش طبيعة هذه المنطقة المليئة بالبساتين وأشجار النخيل، للاختباء وشنّ هجمات متفرقة غالباً ما تستهدف القوات الأمنية. وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الارهابيين بضربات جوية أو مداهمات برية.
وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير 2022 إلى أن التنظيم «حافظ على قدرته على شنّ الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين». وأضاف التقرير أن التنظيم يستغلّ «سهولة اختراق الحدود» بين العراق وسوريا، وله «ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في كلا البلدين حيث يشكّل خلايا ويدرّب عناصر لشن الهجمات». وفي الجنوب شهدت مدينة الناصرية مركز ذي قار، تصعيداً إثر قيام عشرات المحتجين الملثمين بمحاصرة دار محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، للمطالبة بالإفراج عن الناشط على خضير الذي اعتقلته الاجهزة الامنية مؤخراً. ويأتي التصعيد بعد بضعة ايام من هدوء حذر أعقب الاحداث الدامية بين القوات الامنية والمتظاهرين والتي دارت الاسبوع الماضي وراح ضحيتها شهيدان من المتظاهرين و40 جريحا. من جهته، اعلن محافظ ذي قار، الأربعاء، عن توصل اللجنة التحقيقية الى الكشف عن المتسببين بمقتل المتظاهرين في المحافظة. وقال المحافظ في بيان اطلعت عليه ( الزمان-)انه «بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعرض نتائج اللجنة التحقيقية بحادثة مقتل اثنين من المتظاهرين في الناصرية ومصادقة رئيس الوزراء على نتائج اللجنة التحقيقية اليوم والذي يتضمن تحديد المتسبب في الحادث واحالته الى القضاء».
ووفقا لبيان لمكتب المحافظ، فإن اللجنة التحقيقية توصلت على مدار ثلاثة أيام من عملها إلى نتائج أولية عن المقصرين، مشيرا إلى أن القضية لن تقيد ضد مجهول، وأن المتورطين سيمثلون أمام القضاء لينالوا جزاءهم.