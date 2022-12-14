مقتل‭ ‬آمر‭ ‬فوج‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬بعبوة‭ ‬لداعش‭ ‬شمال‭ ‬بغداد

دعوات‭ ‬سياسية‭ ‬لهجمات‭ ‬استباقية‭ ‬وتجديد‭ ‬الخطط‭ ‬الأمنية

بغداد‭- ‬الناصرية‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬

قتل‭ ‬ضابط‭ ‬عراقي‭ ‬كبير‭ ‬وجنديان،‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬الأربعاء‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬استهدفت‭ ‬آليتهم‭ ‬خلال‭ ‬عبورها‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زراعية‭ ‬واقعة‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬ومصدر‭ ‬أمني‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬‭ ‬ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تبنيه،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الطارمية،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬نائية‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة،‭ ‬وتجهد‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬تأمينها،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬فيها‭ ‬خلايا‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬‮ ‬‭ ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬الحكومية،‭ ‬أدى‭ ‬الانفجار‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬آمر‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬بلواء‭ ‬المشاة‭ ‬59‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬المراتب‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أدى‭ ‬الحادث‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ضابط‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬المراتب‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬فريقاً‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬وصلوا‭ ‬الطارمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬وتفاصيل‭ ‬حادث‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذها‭ ‬واجباً‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬‭ ‬ودعا‭ ‬زعيم‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬بالخطط‭ ‬الأمنية‭ ‬المتبعة‭ ‬واعتماد‭ ‬الضربات‭ ‬الاستباقية‭. ‬وقال‭ ‬الحكيم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬“مرة‭ ‬أخرى‭ ‬تشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الطارمية‭ ‬شمالي‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬خرقا‭ ‬أمنيا‭ ‬يخلف‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قواتنا‭ ‬الأمنية‭ ‬الباسلة‭ ‬حيث‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى”‭.‬‭ ‬وأضاف،‭ ‬إن‭ ‬“تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬المؤسفة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬بالخطط‭ ‬الأمنية‭ ‬المتبعة‭ ‬واعتماد‭ ‬الضربات‭ ‬الاستباقية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬المجاميع‭ ‬الإرهابية”‭.‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني،‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ضابطاً‭ ‬نقيباً‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬قتل‭ ‬وأصيب‭ ‬جنديان‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬زرعت‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬طريق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الطارمية‮»‬‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬أعلن‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬الانتصار‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬لكن‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ريفية‭ ‬ونائية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مثل‭ ‬منطقة‭ ‬الطارمية‭. ‬ويستغل‭ ‬أعضاء‭ ‬داعش‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المليئة‭ ‬بالبساتين‭ ‬وأشجار‭ ‬النخيل،‭ ‬للاختباء‭ ‬وشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬متفرقة‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تستهدف‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭.‬‮ ‬‭ ‬وتشنّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬عمليات‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬ضدّ‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا،‭ ‬وتعلن‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الارهابيين‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬أو‭ ‬مداهمات‭ ‬برية‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬حافظ‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬شنّ‭ ‬الهجمات‭ ‬بمعدل‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬كرّ‭ ‬وفر‭ ‬ونصب‭ ‬الكمائن‭ ‬وزرع‭ ‬القنابل‭ ‬على‭ ‬جنبات‭ ‬الطرق،‭ ‬مع‭ ‬تركز‭ ‬نشاطه‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬كركوك‭ ‬وديالى‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬يستغلّ‭ ‬‮«‬سهولة‭ ‬اختراق‭ ‬الحدود‮»‬‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬وله‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬حيث‭ ‬يشكّل‭ ‬خلايا‭ ‬ويدرّب‭ ‬عناصر‭ ‬لشن‭ ‬الهجمات‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الجنوب‭ ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬مركز‭ ‬ذي‭ ‬قار،‭ ‬تصعيداً‭ ‬إثر‭ ‬قيام‭ ‬عشرات‭ ‬المحتجين‭ ‬الملثمين‭ ‬بمحاصرة‭ ‬دار‭ ‬محافظ‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬محمد‭ ‬هادي‭ ‬الغزي،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الناشط‭ ‬على‭ ‬خضير‭ ‬الذي‭ ‬اعتقلته‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬مؤخراً‭. ‬ويأتي‭ ‬التصعيد‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬هدوء‭ ‬حذر‭ ‬أعقب‭ ‬الاحداث‭ ‬الدامية‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬والمتظاهرين‭ ‬والتي‭ ‬دارت‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وراح‭ ‬ضحيتها‭ ‬شهيدان‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬و40‭ ‬جريحا‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اعلن‭ ‬محافظ‭ ‬ذي‭ ‬قار،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬توصل‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬الى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المتسببين‭ ‬بمقتل‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭. ‬وقال‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ( ‬الزمان‭-)‬انه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬وعرض‭ ‬نتائج‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬بحادثة‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬ومصادقة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬اليوم‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬تحديد‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬واحالته‭ ‬الى‭ ‬القضاء‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لبيان‭ ‬لمكتب‭ ‬المحافظ،‭ ‬فإن‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬توصلت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬أولية‭ ‬عن‭ ‬المقصرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬لن‭ ‬تقيد‭ ‬ضد‭ ‬مجهول،‭ ‬وأن‭ ‬المتورطين‭ ‬سيمثلون‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬لينالوا‭ ‬جزاءهم‭.‬

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