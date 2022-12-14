فرنسا تقطع الحلم المغربي نحو النهائي وتوفد وزيرتها إلى الرباط لترميم العلاقات

الرباط – عبدالحق بن رحمون
بعد ساعات من مباراة تاريخية وصعبة انتهت بخسارة المنتخب المغربي بهدفين لصالح منتخب فرنسا في مونديال قطر وانتقال الحلم المغربي والعربي في التطلع نحو المركز الثالث من مباراة مقبلة مع كرواتيا، يشهد المغرب يوم الخميس مقابلة دبلوماسية اذ ستجمع وزيرة الخارجية الفرنسية كولينا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وهي مقابلة تأتي بعد نتائج النصف النهائي، وتهدف الزيارة الاستعادة لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون بداية السنة المقبلة لتدارس ملفات تسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. فيما كان الرئيس ماكرون في مقدمة المشجعين لفريق بلاده في الملعب الاربعاء. واستبعد المراقبون ان توثر النتيجة في المباراة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت زيارة الوزيرة الفرنسية قد تقررت منذ اسابيع. وتتناول زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية ملف الهجرة والتعاون التجاري أيضا .
فيما يقوم وفد عن مجموعة الصداقة المغرب- فرنسا بمجلس المستشارين بزيارة إلى باريس ونورماندي، من 14 إلى 16 دجنبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين.وأوضح الوفد البرلماني المغربي أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج العمل الذي تم وضعه بالاشتراك بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقارب وجهات النظر. ويتكون الوفد من محمد زيدوح، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وهند الغزالي، نائبة رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والخمار المرابط، نائب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ويوسف العلوي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما يشمل الوفد نبيل اليزيدي عن الفريق الحركي، وعزيز مكنيف عن الفريق الاشتراكي، والمستشارة العامة ناهد بناني، الأمينة التنفيذية لمجموعة الصداقة المغرب- فرنسا. ويتضمن برنامج هذه الزيارة لقاءات مع مسؤولين من جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، ومجلس الشيوخ، ومجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بمجلس الشيوخ، والحكومة، وبلدية باريس، والجمعية البرلمانية للفرونكوفونية.
كما سيزور أعضاء الوفد المغربي مركز البحث والتطوير لباريس ساكلاي التابع لشركة كهرباء فرنسا (أو دي إف)، وأوراش بناء السفن في شيربورغ. أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلّب عليه 2-صفر الأربعاء على ملعب البيت في الخور، في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه. وسجل تيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا التي تلتقي في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب لوسيل مع الأرجنتين الفائزة على كرواتيا الوصيفة 3-صفر الثلاثاء.