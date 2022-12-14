فرنسا تقطع الحلم المغربي نحو النهائي وتوفد وزيرتها إلى الرباط لترميم العلاقات

‭ ‬الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬تاريخية‭ ‬وصعبة‭ ‬انتهت‭ ‬بخسارة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬بهدفين‭ ‬لصالح‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬وانتقال‭ ‬الحلم‭ ‬المغربي‭ ‬والعربي‭ ‬في‭ ‬التطلع‭ ‬نحو‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬مقبلة‭ ‬مع‭ ‬كرواتيا،‭ ‬يشهد‭ ‬المغرب‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مقابلة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬اذ‭ ‬ستجمع‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كولينا‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وهي‭ ‬مقابلة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬نتائج‭ ‬النصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وتهدف‭ ‬الزيارة‭ ‬الاستعادة‭ ‬لزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬بداية‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتدارس‭ ‬ملفات‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬المشجعين‭ ‬لفريق‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الاربعاء‭. ‬واستبعد‭ ‬المراقبون‭ ‬ان‭ ‬توثر‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬زيارة‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬قد‭ ‬تقررت‭ ‬منذ‭ ‬اسابيع‭. ‬وتتناول‭ ‬زيارة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة‭ ‬والتعاون‭ ‬التجاري‭ ‬أيضا‭ . ‬

‭ ‬فيما‭ ‬يقوم‭ ‬وفد‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬المغرب‭- ‬فرنسا‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬ونورماندي،‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬دجنبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسستين‭ ‬البرلمانيتين‭.‬وأوضح‭ ‬الوفد‭ ‬البرلماني‭ ‬المغربي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬وضعه‭ ‬بالاشتراك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬ومجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الفرنسي‭. ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬التي‭ ‬تستغرق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬تهدف‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬تقارب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭. ‬ويتكون‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬زيدوح،‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬الاستقلالي‭ ‬للوحدة‭ ‬والتعادلية،‭ ‬وهند‭ ‬الغزالي،‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬والخمار‭ ‬المرابط،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬ويوسف‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب‭. ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬الوفد‭ ‬نبيل‭ ‬اليزيدي‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الحركي،‭ ‬وعزيز‭ ‬مكنيف‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬والمستشارة‭ ‬العامة‭ ‬ناهد‭ ‬بناني،‭ ‬الأمينة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬المغرب‭- ‬فرنسا‭. ‬ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬الفرنسية‭ (‬ميديف‭)‬،‭ ‬ومجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬ومجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬الفرنسية‭- ‬المغربية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬والحكومة،‭ ‬وبلدية‭ ‬باريس،‭ ‬والجمعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬للفرونكوفونية‭. ‬

كما‭ ‬سيزور‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬المغربي‭ ‬مركز‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬لباريس‭ ‬ساكلاي‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬كهرباء‭ ‬فرنسا‭ (‬أو‭ ‬دي‭ ‬إف‭)‬،‭ ‬وأوراش‭ ‬بناء‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬شيربورغ‭. ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬مغامرة‭ ‬وحلم‭ ‬نظيره‭ ‬المغربي‭ ‬عندما‭ ‬تغلّب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬الخور،‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬وسجل‭ ‬تيو‭ ‬هرنانديز‭ (‬5‭) ‬والبديل‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ (‬79‭) ‬هدفي‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬تلتقي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬الوصيفة‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬الثلاثاء‭.‬

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