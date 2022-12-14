طهران‭:‬زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬لوكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬وإيقاف‭ ‬اعدام‭ ‬متظاهر

الحكم على عامل إغاثة بلجيكي بالسجن 28 عاماً في إيران
طهران- بروكسل – الزمان
أعلنت إيران الأربعاء أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران في الايام القادمة لإزالة «الغموض» المحيط باتهامات عن أنشطة نووية سرية.
ومنذ أشهر تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.
وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي لصحافيين في طهران إن «مسؤولين من الوكالة سيزورون طهران في الأيام القادمة».
وأضاف «تواصُلنا مع الوكالة مستمر ونأمل أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال مع الوكالة من أجل تذليل العقبات والغموض والمضي قدما».
وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندّد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات «ذات موثوقية من الناحية التقنية».
واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.
والجمعة قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج.
يتيح اتفاق العام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سرا، علما بأن الجمهورية الإسلامية تنفي على الدوام السعي لتحقيق الغاية هذه.
فيما قضت السلطات الإيرانية بسجن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل مدة 28 عاما، وفق ما أفاد ناطق باسم عائلته.
تم توقيف البلجيكي البالغ 41 عاما في إيران أواخر شباط/فبراير واحتُجز في مرحلة ما في سجن إوين بشبهة التجسس، وفق تقارير.
وتشدد بلجيكا كما عائلته على أنه بريء وتصر على أنه ليس محتجزا إلا كرهينة في إطار جهود طهران للضغط على بلجيكا من أجل إطلاق سراح عنصر إيراني مدان بالإرهاب.
وقال المتحدث اوليفييه فان سيرتيغيم لفرانس برس إن «العائلة مفجوعة»، وذلك بعدما أبلغتها الحكومة بالنبأ. وأضاف «هل يمكنكم تخيل ذلك. ما لم يتم التوصل إلى حل، قد يبقى في السجن حتى العام 2050. سيكون عندها في السبعين من عمره تقريبا»، داعيا بلجيكا لإيجاد طريقة لإعادة إحياء معاهدة لتبادل السجناء.
وأفاد فان سيرتيغيم بأن عائلة فانديكاستيل دعيت لمقابلة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو وعدد من الوزراء الثلاثاء.
وقال إن وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن تلقى اتصالا من نظيره الإيراني لإبلاغه بقرار المحكمة، لكن من دون تقديم تفاصيل عن التهم.