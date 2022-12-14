طهران‭:‬زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬لوكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬وإيقاف‭ ‬اعدام‭ ‬متظاهر

الحكم‭ ‬على‭ ‬عامل‭ ‬إغاثة‭ ‬بلجيكي‭ ‬بالسجن‭ ‬28‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬إيران

طهران‭- ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬سيزورون‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬لإزالة‭ ‬‮«‬الغموض‮»‬‭ ‬المحيط‭ ‬باتهامات‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬نووية‭ ‬سرية‭.‬

ومنذ‭ ‬أشهر‭ ‬تطالب‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬طهران‭ ‬بإعطاء‭ ‬تفسير‭ ‬لوجود‭ ‬مواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬مصرّح‭ ‬عنها‭.‬

وفاقم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬مصرّح‭ ‬عنها‭ ‬التعقيدات‭ ‬التي‭ ‬تعوق‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬وإيران‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬يترنّح‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬بفعل‭ ‬انسحاب‭ ‬واشنطن‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حينها‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬محمد‭ ‬إسلامي‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬سيزورون‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تواصُلنا‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬مستمر‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬فعال‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬والغموض‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬يعتزم‭ ‬زيارة‭ ‬طهران‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬الزيارة‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ندّد‭ ‬مجلس‭ ‬حكام‭ ‬الوكالة‭ ‬بعدم‭ ‬تعاون‭ ‬طهران‭ ‬وعدم‭ ‬تقديمها‭ ‬إجابات‭ ‬‮«‬ذات‭ ‬موثوقية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التقنية‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سلمية‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭.‬

والجمعة‭ ‬قال‭ ‬إسلامي‭ ‬إن‭ ‬آثار‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬التي‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬استقدمت‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

يتيح‭ ‬اتفاق‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬مقابل‭ ‬تقييد‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬سرا،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬تنفي‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬هذه‭.‬

فيما‭ ‬قضت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بسجن‭ ‬عامل‭ ‬الإغاثة‭ ‬البلجيكي‭ ‬أوليفييه‭ ‬فانديكاستيل‭ ‬مدة‭ ‬28‭ ‬عاما،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬عائلته‭.‬‮ ‬

تم‭ ‬توقيف‭ ‬البلجيكي‭ ‬البالغ‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أواخر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬واحتُجز‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬بشبهة‭ ‬التجسس،‭ ‬وفق‭ ‬تقارير‭.‬

وتشدد‭ ‬بلجيكا‭ ‬كما‭ ‬عائلته‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬بريء‭ ‬وتصر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬محتجزا‭ ‬إلا‭ ‬كرهينة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬طهران‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬بلجيكا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عنصر‭ ‬إيراني‭ ‬مدان‭ ‬بالإرهاب‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬اوليفييه‭ ‬فان‭ ‬سيرتيغيم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العائلة‭ ‬مفجوعة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أبلغتها‭ ‬الحكومة‭ ‬بالنبأ‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يمكنكم‭ ‬تخيل‭ ‬ذلك‭.‬‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل،‭ ‬قد‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2050‭. ‬سيكون‭ ‬عندها‭ ‬في‭ ‬السبعين‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬تقريبا‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬بلجيكا‭ ‬لإيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬معاهدة‭ ‬لتبادل‭ ‬السجناء‭.‬

وأفاد‭ ‬فان‭ ‬سيرتيغيم‭ ‬بأن‭ ‬عائلة‭ ‬فانديكاستيل‭ ‬دعيت‭ ‬لمقابلة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البلجيكي‭ ‬ألكسندر‭ ‬دو‭ ‬كرو‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬فنسنت‭ ‬فان‭ ‬كويكنبورن‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬لإبلاغه‭ ‬بقرار‭ ‬المحكمة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬التهم‭.‬