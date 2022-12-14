تبادل أسرى اوكرانيين وأمريكي واحد والكرملين: لا هدنة قيد البحث لمناسبة أعياد الميلاد

كييف‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬64‭ ‬أوكرانيًا‭ ‬وأميركي‭ ‬واحد‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬بين‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬ييرماك‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬64‭ ‬جنديًا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬الذين‭ ‬قاتلوا‭ ‬في‭ ‬منطقتَي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬خصوصًا‭ (…‬‭) ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أميركيًا‭ ‬واحدًا‭ ‬يُدعى‭ ‬سويدي‭ ‬موريكيزي‭ ‬‮«‬أُفرج‭ ‬عنه‭ ‬أيضًا‮»‬‭ ‬في‭ ‬العملية‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬موريكيزي‭ ‬أوقف‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُدان‭ ‬مطلع‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬‮«‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬موالية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬ومناهضة‭ ‬لروسيا‮»‬‭ ‬و»تحريضه‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬العرقية‮»‬‭ ‬في‭ ‬خيرسون‭ (‬جنوب‭) ‬في‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬عن‭ ‬محاميه‭ ‬أثناء‭ ‬إدانته،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التجمّعات‭ ‬‮«‬بالصدفة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬موكّله‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬يومًا‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعمل‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬خيرسون‮»‬‭.‬

مطلع‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬استمرّ‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭. ‬وأوضح‭ ‬ييرماك‭ ‬أن‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬الأربعاء،‭ ‬‮«‬تمّت‭ ‬استعادة‭ ‬أربع‭ ‬جثث‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬هدنة‭ ‬قيد‭ ‬البحث‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬ورأس‭ ‬السنة‭. ‬وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬توقف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬أعياد‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬طرف،‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‮»‬‭. ‬ورفض‭ ‬المتحدث‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬الخطاب‭ ‬السنوي‭ ‬للرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمام‭ ‬مجلسَي‭ ‬البرلمان‭ ‬الروسي‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يلقه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وأعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬لن‭ ‬يعقد‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬بدون‭ ‬إعطاء‭ ‬تفسيرات،‭ ‬وسط‭ ‬الانتكاسات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تتكبدها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والعقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭.‬

ورفضت‭ ‬روسيا‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬المسلحة‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأكدت‭ ‬مواصلة‭ ‬المعارك‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬دنيس‭ ‬بوشيلين‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬نوفوستي‮»‬‭ ‬للأنباء،‭ ‬إنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬أوديسا‭ ‬وتشيرنيهيف‮»‬،‭ ‬المدينتان‭ ‬الأوكرانيتان‭ ‬الواقعتان‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬وشمال‭ ‬البلاد‭ ‬والبعيدتان‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬الحالي‭. ‬وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التصريح،‭ ‬خفّف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬من‭ ‬حدّته،‭ ‬قائلًا‭ ‬إن‭ ‬الأولوية‭ ‬حاليًا‭ ‬هي‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬منطقتَي‭ ‬لوغانسك‭ ‬ودونيتسك‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬