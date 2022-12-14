تبادل أسرى اوكرانيين وأمريكي واحد والكرملين: لا هدنة قيد البحث لمناسبة أعياد الميلاد

كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – موسكو – الزمان
أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن 64 أوكرانيًا وأميركي واحد الأربعاء في تبادل أسرى بين كييف وموسكو. وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك على تلغرام إن «64 جنديًا من القوات المسلّحة الأوكرانية، الذين قاتلوا في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك خصوصًا (…) يعودون إلى وطنهم»، مشيرا إلى أن أميركيًا واحدًا يُدعى سويدي موريكيزي «أُفرج عنه أيضًا» في العملية.
وأفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية أن موريكيزي أوقف في حزيران/يونيو في شرق أوكرانيا قبل أن يُدان مطلع آب/أغسطس «لمشاركته في تظاهرات موالية لأوكرانيا ومناهضة لروسيا» و»تحريضه على الكراهية العرقية» في خيرسون (جنوب) في بداية النزاع. ونقلت وكالة تاس عن محاميه أثناء إدانته، قوله إن وجد نفسه في هذه التجمّعات «بالصدفة». وقال إن موكّله «لم يشارك يومًا في العمليات العسكرية» في منطقة دونيتسك مضيفًا أنه «يعمل في ملهى ليلي في خيرسون».
مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المدينة إثر هجوم مضاد استمرّ أسابيع عدة. وأوضح ييرماك أن خلال عملية التبادل الأربعاء، «تمّت استعادة أربع جثث». فيما أعلن الكرملين الأربعاء أن لا هدنة قيد البحث حاليًا في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة. وعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة «لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال». ورفض المتحدث تحديد موعد الخطاب السنوي للرئيس فلاديمير بوتين أمام مجلسَي البرلمان الروسي والذي لم يلقه هذا العام. وأعلن الكرملين الاثنين أن بوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام، بدون إعطاء تفسيرات، وسط الانتكاسات العسكرية التي تتكبدها القوات الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
ورفضت روسيا سحب قواتها المسلحة من أوكرانيا وأكدت مواصلة المعارك. من جانبه، قال مسؤول كبير في سلطات الاحتلال الروسي في شرق أوكرانيا دنيس بوشيلين في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، إنه يرغب في «تحرير أوديسا وتشيرنيهيف»، المدينتان الأوكرانيتان الواقعتان على التوالي في جنوب وشمال البلاد والبعيدتان عن خط الجبهة الحالي. وعندما سُئل عن هذا التصريح، خفّف المتحدث باسم الكرملين من حدّته، قائلًا إن الأولوية حاليًا هي «حماية الأشخاص في منطقتَي لوغانسك ودونيتسك» في شرق أوكرانيا.