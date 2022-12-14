اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الإمارات‭ ‬والسودان‭ ‬لإنشاء‭ ‬ميناء‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‮ ‬

ابوظبي (أ ف ب) – وقّع السودان الثلاثاء اتفاقية بقيمة ستة مليارات دولار مع تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، لإنشاء ميناء أبو عمامة الجديد الذي يضمّ منطقة اقتصادية، على البحر الأحمر.
وميناء أبو عمامة الذي سيُشيَّد شمال ميناء بورتسودان الذي تمرّ عبره الغالبية العظمى من واردات البلاد وصادرات النفط من جنوب السودان، سيضمّ «منطقة صناعية وأخرى سياحية ومطارًا دوليًا… ومحطة كهرباء بجانب زراعة 400 ألف فدان» (نحو 162 ألف هكتار)، وفق إبراهيم.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن الاتفاقية «تمنح التحالف حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان».