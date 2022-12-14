اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الإمارات‭ ‬والسودان‭ ‬لإنشاء‭ ‬ميناء‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‮ ‬

ابوظبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وقّع‭ ‬السودان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اتفاقية‭ ‬بقيمة‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬مع‭ ‬تحالف‭ ‬تقوده‭ ‬مجموعة‭ ‬موانئ‭ ‬أبوظبي‭ ‬وشركة‭ ‬إنفيكتوس‭ ‬للاستثمار،‭ ‬لإنشاء‭ ‬ميناء‭ ‬أبو‭ ‬عمامة‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬منطقة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

وميناء‭ ‬أبو‭ ‬عمامة‭ ‬الذي‭ ‬سيُشيَّد‭ ‬شمال‭ ‬ميناء‭ ‬بورتسودان‭ ‬الذي‭ ‬تمرّ‭ ‬عبره‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬واردات‭ ‬البلاد‭ ‬وصادرات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬السودان،‭ ‬سيضمّ‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬صناعية‭ ‬وأخرى‭ ‬سياحية‭ ‬ومطارًا‭ ‬دوليًا‭… ‬ومحطة‭ ‬كهرباء بجانب‭ ‬زراعة‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬فدان‮»‬‭ (‬نحو‭ ‬162‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬إبراهيم‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ (‬وام‭) ‬فإن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬‮«‬تمنح‭ ‬التحالف‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬وإدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬ميناء‭ ‬وأصول‭ ‬منطقة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭.‬