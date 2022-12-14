معركة شرسة بين تيارين حول الحجاب..ومستشار رئاسي لـ (الزمان):مخطط بعيد المدى لهدم الإسلام

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

قال‭ ‬أسامة‭ ‬الأزهري‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬ثوابت‭ ‬الدين‭ ‬مخطط‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬وليس‭ ‬عشوائيا‭ ‬ولكنه‭ ‬مخطط‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬لهدم‭ ‬ثوابت‭ ‬الدين‭ ‬وتشكيك‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مقدرته‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬وطنه‭ ‬ومقدرته‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬الأزمات،‭ ‬وعلق‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬فؤاد‭ ‬أستاذ‭ ‬العقيدة‭ ‬والفلسفة‭ ‬أن‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬ثوابت‭ ‬الدين‭ ‬يعد‭ ‬طعنة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬حديث‭ ‬غير‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬ويثير‭ ‬فتنة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصيب‭ ‬المجتمع‭ ‬كله‭ .‬

فيما‭ ‬فجر‭ ‬الحجاب‭ ‬أزمة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬العلماني‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والتيار‭ ‬الديني‭ ‬والذي‭ ‬يقوده‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف‭. ‬و‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬الهلالي‭ ‬أستاذ‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬والمعروف‭ ‬بآرائه‭ ‬المتبنية‭ ‬للتيار‭ ‬العلماني‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬من‭ ‬أحاديث‭ ‬حول‭ ‬فرضية‭ ‬الحجاب‭ ‬ضعيفة‭ ‬مؤيدا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الآراء‭ ‬التي‭ ‬اطلقها‭ ‬بعض‭ ‬رموز‭ ‬التيار‭ ‬العلماني‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬فريدة‭ ‬الشوباشي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والتي‭ ‬شككت‭ ‬في‭ ‬فرضية‭ ‬الحجاب‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬عادة‭ ‬وليس‭ ‬فرضا‭ ‬،‭ ‬وأتفق‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬الاعلامي‭ ‬السياسي‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬قال‭ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬وكيل‭ ‬الأزهر‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الحجاب‭ ‬فريضة‭ ‬على‭ ‬نساء‭ ‬المسلمين‭ ‬مثلها‭ ‬مثل‭ ‬الصلاة‭ ‬ولا‭ ‬ينكر‭ ‬فريضته‭ ‬إلا‭ ‬جاهل‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬دار‭ ‬الإفتاء‭ ‬فجددت‭ ‬تأكيدها‭ ‬على‭ ‬كون‭ ‬الحجاب‭ ‬فرضاً‭ ‬باتفاق‭ ‬الأئمة،‭ ‬لأنّ‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬صراحة‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬وَقُلْ‭ ‬لِلْمُؤْمِنَاتِ‭ ‬يَغْضُضْنَ‭ ‬مِنْ‭ ‬أَبْصَارِهِنَّ‭ ‬وَيَحْفَظْنَ‭ ‬فُرُوجَهُنَّ‭ ‬وَلَا‭ ‬يُبْدِينَ‭ ‬زِينَتَهُنَّ‭ ‬إِلَّا‭ ‬مَا‭ ‬ظَهَرَ‭ ‬مِنْهَا‭ ‬وَلْيَضْرِبْنَ‭ ‬بِخُمُرِهِنَّ‭ ‬عَلَى‭ ‬جُيُوبِهِنَّ‭ ‬وَلَا‭ ‬يُبْدِينَ‭ ‬زِينَتَهُنَّ‭ ‬إِلَّا‭ ‬لِبُعُولَتِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬آبَائِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬آبَاءِ‭ ‬بُعُولَتِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬أَبْنَائِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬أَبْنَاءِ‭ ‬بُعُولَتِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬إِخْوَانِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬بَنِي‭ ‬إِخْوَانِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬بَنِي‭ ‬أَخَوَاتِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬نِسَائِهِنَّ‭ ‬أَوْ‭ ‬مَا‭ ‬مَلَكَتْ‭ ‬أَيْمَانُهُنَّ‭ ‬أَوِ‭ ‬التَّابِعِينَ‭ ‬غَيْرِ‭ ‬أُولِي‭ ‬الْإِرْبَةِ‭ ‬مِنَ‭ ‬الرِّجَالِ‭ ‬أَوِ‭ ‬الطِّفْلِ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬لَمْ‭ ‬يَظْهَرُوا‭ ‬عَلَى‭ ‬عَوْرَاتِ‭ ‬النِّسَاءِ

‭ ‬وانضمت‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬إلى‭ ‬الأزهر‭ ‬ودار‭ ‬الإفتاء‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحجاب‭ ‬وكان‭ ‬الكاتب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ ‬قد‭ ‬أثار‭ ‬ضجة‭ ‬واسعة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬عندما‭ ‬شكك‭ ‬في‭ ‬معجزة‭ ‬الإسراء‭ ‬والمعراج‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬فنده‭ ‬علماء‭ ‬الأزهر‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬إنكار‭ ‬الإسراء‭ ‬والمعراج‭ ‬هو‭ ‬إنكار‭ ‬معلوم‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدخله‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الكفر‭ .‬

‭ ‬وتقدم‭ ‬المحامي‭ ‬سمير‭ ‬صدقي‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬لمحاكمة‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ ‬ومنع‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ورغم‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬والبلاغات‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬ضده‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الدعاوي‭ ‬ذهبت‭ ‬ادراج‭ ‬الرياح‭ ‬،‭ ‬واستمر‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الكاتب‭ ‬إسلام‭ ‬البحيري‭ ‬والذي‭ ‬شكك‭ ‬في‭ ‬ثوابت‭ ‬الدين‭ ‬فقام‭ ‬الأزهر‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضده‭ ‬وتم‭ ‬سجنه‭ ‬بتهمة‭ ‬ازدراء‭ ‬الأديان‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬بعفو‭ ‬رئاسي‭ ‬منفرد‭ .‬

‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬معارك‭ ‬فكرية‭ ‬حامية‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬الديني‭ ‬ودعاة‭ ‬الفكر‭ ‬التنويري‭ ‬مثل‭ ‬السيد‭ ‬القمني‭ ‬وفرج‭ ‬فودة‭ ‬الذي‭ ‬لاقى‭ ‬مصرعه‭ ‬برصاصات‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬متطرف‭ ‬ونجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬والذي‭ ‬جرت‭ ‬محاولة‭ ‬اغتياله‭ ‬بطعنة‭ ‬بالسكين‭ ‬من‭ ‬مجهول‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬احتدام‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬الديني‭ ‬والعلماني‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬لساحات‭ ‬المحاكم‭ ‬وأحيانا‭ ‬القتل‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬متهما‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأزهرية‭ ‬بالقصور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬هاجم‭ ‬علماء‭ ‬الدين‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬يسمون‭ ‬أنفسهم‭ ‬دعاة‭ ‬التنوير‭ ‬بالتشكيك‭ ‬في‭ ‬ثوابت‭ ‬الدين‭ ‬بدعوى‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ .‬