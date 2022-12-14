الصين تسحب ستة دبلوماسيين من بريطانيا واليابان تغير وضعها الدفاعي لمواجهة التنين

طوكيو‭- ‬لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

سحبت‭ ‬الصين‭ ‬الأربعاء‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬دبلوماسييها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬قنصلها‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬بعدما‭ ‬اتهموا‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬متظاهر‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬مؤيد‭ ‬للديموقراطية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬البريطانية،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬لندن‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬إن‭ ‬المبعوثين‭ ‬الستة‭ ‬غادروا‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الحصانة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وخضوعهم‭ ‬للاستجواب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬بشأن‭ ‬حادثة‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬لندن‭ ‬قد‭ ‬حددت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬موعدًا‭ ‬نهائيًا‭ ‬لذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬اليابان‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬إصلاحات‭ ‬دفاعية‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬تتضمن‭ ‬رفع‭ ‬الإنفاق‭ ‬وإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬قيادتها‭ ‬العسكرية‭ ‬وحيازة‭ ‬صواريخ‭ ‬جديدة،‭ ‬سعيا‭ ‬للتصدي‭ ‬للخطر‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭ ‬الصين‭. ‬والسياسات‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تُعرض‭ ‬خطوطها‭ ‬العريضة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬وثائق‭ ‬دفاعية‭ ‬وأمنية‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقربه‭ ‬الجمعة،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬رسم‭ ‬المشهد‭ ‬الدفاعي‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬دستوره‭ ‬العائد‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬رسميا‭ ‬بالجيش‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬قدراتنا‭ ‬الدفاعية‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬هو‭ ‬التحدي‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البيئة‭ ‬الأمنية‭ ‬القاسية‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬سنقوم‭ ‬بتعزيز‭ ‬قدراتنا‭ ‬العسكرية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

يعد‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬نتيجة‭ ‬مخاوف‭ ‬طوكيو‭ ‬إزاء‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬المتنامية‭ ‬للصين‭ ‬والمواقف‭ ‬الإقليمية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تهديدات‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬السياسات‭ ‬الجديدة‭ ‬تعهد‭ ‬بزيادة‭ ‬الإنفاق‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بحلول‭ ‬2027‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬اليابان‭ ‬بموازاة‭ ‬أعضاء‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭).‬

ويمثل‭ ‬ذلك‭ ‬زيادة‭ ‬مهمة‭ ‬مقارنة‭ ‬بانفاق‭ ‬تاريخي‭ ‬بنحو‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬تمويله‭.‬

وستغطي‭ ‬الأموال‭ ‬خططا‭ ‬تشمل‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تسميه‭ ‬اليابان‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬مواقع‭ ‬إطلاق‭ ‬تهدد‭ ‬البلاد،‭ ‬حتى‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭. ‬أحجمت‭ ‬طوكيو‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬حيازة‭ ‬تلك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬جدل‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يمثل‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقيود‭ ‬الدستورية‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭.‬

وإقرارا‭ ‬بذلك‭ ‬الجدل،‭ ‬ستؤكد‭ ‬الوثائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسياسات‭ ‬وفق‭ ‬تقارير،‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬ستبقى‭ ‬ملتزمة‭ ‬ب»سياسة‭ ‬أمنية‭ ‬موجهة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬و‮»‬لن‭ ‬تصبح‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‮»‬‭.‬

وسيأتي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القدرة‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬طراز‭ ‬توماهوك‭ ‬أميركية‭ ‬الصنع،‭ ‬تفيد‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬شرائها‭ ‬كدعم‭ ‬بينما‭ ‬تطور‭ ‬محليا‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭.‬

‭- ‬أكبر‭ ‬تحد‭ ‬استراتيجي‭ -‬

أعلنت‭ ‬اليابان‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لتطوير‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬وتفيد‭ ‬تقارير‭ ‬بأنها‭ ‬تخطط‭ ‬لبناء‭ ‬مخازن‭ ‬ذخيرة‭ ‬جديدة‭ ‬وإطلاق‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬مضادة‭ ‬محتملة‭.‬

وستطال‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية،‭ ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيكاي‭ ‬أن‭ ‬الفروع‭ ‬الثلاثة‭ ‬لقوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭ ‬ستخضع‭ ‬لقيادة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وسيتم‭ ‬تعزيز‭ ‬تواجد‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬اليابان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الوحدات‭ ‬ذات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اعتراض‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشير‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬استراتيجية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬المهمة،‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬السياسات‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الياباني‭ ‬الحاكم‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬تهديد‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬شريكه‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬سيوافق‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬الصين‭ ‬مصدر‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬خطير‮»‬‭ ‬وأكبر‭ ‬تحد‭ ‬استراتيجي‮»‬‭ ‬لليابان‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬تغييرا‭ ‬جذريا‭ ‬عن‭ ‬2013،‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬تحديث‭ ‬للوثيقة،‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬اليابان‭ ‬إنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬للمنفعة‭ ‬المتبادلة‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تختفي‭ ‬الآن‭.‬

تفاقمت‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬تايوان‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬والتي‭ ‬سقطت‭ ‬خلالها‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الاقتصادية‭ ‬اليابانية‭.‬‮ ‬

وأعلنت‭ ‬الصين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تعارض‭ ‬بشدة‮»‬‭ ‬الوثائق‭ ‬المقترحة‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬وانغ‭ ‬وينبين‭ ‬إن‭ ‬الوثائق‭ ‬‮«‬هي‭ ‬خروج‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬اليابان‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتوافق‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬واليابان،‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬تشهير‭ ‬باطل‭ ‬بحق‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬اليابان‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬تمثل‭ ‬تحديا،‭ ‬مقارنة‭ ‬بتعهدها‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬و»تعزيز‮»‬‭ ‬العلاقات‭.‬‮ ‬

انضمت‭ ‬اليابان‭ ‬إلى‭ ‬الحلفاء‭ ‬الغربيين‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬بسبب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬المتأزمة‭ ‬أساسا‭.‬‮ ‬

قد‭ ‬يتسبب‭ ‬الإصلاح‭ ‬الدفاعي‭ ‬الجذري‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬انعكاسات‭ ‬في‭ ‬الداخل،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬استطلاعات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭ ‬التأييد‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬دفاعية‭ ‬أقوى‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬برادي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬تينيو‭ ‬للاستشارات‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لصانعي‭ ‬السياسة‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬تحديثا‭ ‬عسكريا‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أحدث‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬تطبيع‭ ‬بطيء‭ ‬وتدريجي‭ ‬لمواقف‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‮»‬‭.‬