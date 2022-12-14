نصوص‭ ‬مبعثرة-فينوس فائق

-1-

الظلام‭ ‬يتتبع‭ ‬خطاي

يقتل‭ ‬ظلي

يمشي‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬نحيبي

الشمس‭ ‬تموت‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬معطفي‭ ‬الأخضر

-2-

أن‭ ‬نودع‭ ‬يوما

ونستقبل‭ ‬آخر

يعني‭ ‬أن‭ ‬نرقص

بحرفية‭ ‬

على‭ ‬أوتار‭ ‬الضجر

على‭ ‬إيقاعات‭ ‬النسيان

-3-

بداخلي‭ ‬غرفة‭ ‬صغيرة

بداخلها‭ ‬عالم‭ ‬كبير

بداخله‭ ‬نهر

تموت‭ ‬فيه‭ ‬الأسماك

حين‭ ‬يسمعون

طرق‭ ‬الباب

-4-‭ ‬

متبعثرا

يحيط‭ ‬بنا‭ ‬العالم

منغلقا

المعبد‭ ‬بداخلنا

-5-

الأرض‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬أمي

لم‭ ‬تعد‭ ‬تنجب‭ ‬البياض

لم‭ ‬تعد‭ ‬تهمني‭ ‬الأرض

حين‭ ‬تمل‭ ‬الأبجدية‭ ‬من‭ ‬التعريف

واللغة‭ ‬من‭ ‬التماهي‭ ‬

وسواد‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬لهلوساتي‭ ‬

الأرض‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬أمي

-6-

هي‭ ‬الصدفة‭ ‬التي‭ ‬وضعتنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض

كصدفة‭ ‬وضعتني‭ ‬الرياح

ورقة‭ ‬بيضاء‭ ‬

في‭ ‬حقيبة‭ ‬شاعر‭ ‬لا‭ ‬يقرأ‭ ‬ولا‭ ‬يكتب‭ ‬

-7-

أواجه‭ ‬ظلي‭ ‬

بتواطئه‭ ‬مع‭ ‬الظلام

وتشويه‭ ‬سيرة‭ ‬الضوء