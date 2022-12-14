نصوص‭ ‬مبعثرة-فينوس فائق

-1-
الظلام يتتبع خطاي
يقتل ظلي
يمشي على إيقاع نحيبي
الشمس تموت على ظهر معطفي الأخضر
-2-
أن نودع يوما
ونستقبل آخر
يعني أن نرقص
بحرفية
على أوتار الضجر
على إيقاعات النسيان
-3-
بداخلي غرفة صغيرة
بداخلها عالم كبير
بداخله نهر
تموت فيه الأسماك
حين يسمعون
طرق الباب
-4-
متبعثرا
يحيط بنا العالم
منغلقا
المعبد بداخلنا
-5-
الأرض لم تعد أمي
لم تعد تنجب البياض
لم تعد تهمني الأرض
حين تمل الأبجدية من التعريف
واللغة من التماهي
وسواد لا يتسع لهلوساتي
الأرض لم تعد أمي
-6-
هي الصدفة التي وضعتنا على هذه الأرض
كصدفة وضعتني الرياح
ورقة بيضاء
في حقيبة شاعر لا يقرأ ولا يكتب
-7-
أواجه ظلي
بتواطئه مع الظلام
وتشويه سيرة الضوء