روبوت فضائي يرصد للمرة الأولى صوت ظاهرة مناخية أساسية على المريخ 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬نبأ‭ ‬سار‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬درس‭ ‬مناخ‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ،‭ ‬تمكنت‭ ‬مركبة‭ “‬برسيفرنس‭” ‬الجوالة‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬صوت‭ ‬ظاهرة‭ “‬شيطان‭ ‬الغبار‭”‬،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬مناخ‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتشكل‭ ‬زوابع‭ ‬الغبار‭ ‬هذه‭ ‬المسماة‭ “‬دوامات‭ ‬الحمل‭ ‬الحراري‭” ‬والشبيهة‭ ‬بزوابع‭ ‬الرمال‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬بعض‭ ‬الصحاري‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬إحدى‭ ‬الظواهر‭ ‬الجوية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬المريخ،‭ ‬وهو‭ ‬كوكب‭ ‬جاف‭ ‬ذو‭ ‬غلاف‭ ‬جوي‭ ‬قليل‭ ‬الكثافة‭ ‬للغاية‭.‬

وهي‭ ‬تتشكل‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اختلاف‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬بين‭ ‬التربة‭ ‬والهواء،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تعترض‭ ‬طريق‭ ‬مهام‭ ‬الاستكشاف‭ ‬الروبوتية‭ ‬التي‭ ‬يرسلها‭ ‬البشر‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬فوهة‭ ‬جيزيرو،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬روبوت‭ “‬برسيفرنس‭” ‬الجوال‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2021،‭ ‬تشهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المركبة‭ ‬المصنعة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬قبلا‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬صوتها‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭.‬

ولحسن‭ ‬الحظ،‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬مرت‭ ‬زوبعة‭ ‬بارتفاع‭ ‬118‭ ‬متراً‭ ‬فوق‭ ‬رأس‭ ‬الروبوت‭ ‬وأداة‭ “‬سوبركام‭” ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬المجهزة‭ ‬بميكروفون‭ ‬سجل‭ ‬أول‭ ‬صوت‭ ‬من‭ ‬المريخ‭ ‬بعد‭ ‬هبوطه‭ ‬مباشرة‭.‬

ووصلت‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭.‬

وقالت‭ ‬المعدة‭ ‬الرئيسة‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭ ‬كوميونيكيشنز‭”‬،‭ ‬ناومي‭ ‬موردوك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬عندما‭ ‬أدركنا‭ ‬أننا‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬الكاميرا‭ ‬وأيضاً‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬أجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬الطقس‭ ‬وقياس‭ ‬الصوت‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬شعرنا‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أننا‭ ‬فزنا‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭!”.‬

وأضافت‭ ‬الأخصائية‭ ‬بعلم‭ ‬الكواكب‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬إيساي‭-‬سوبيرو‭ ‬بمدينة‭ ‬تولوز‭ ‬الفرنسية،‭ ‬حيث‭ ‬صُمم‭ ‬الميكروفون،‭ “‬نسمع‭ ‬الريح‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالزوبعة،‭ ‬لحظة‭ ‬وصولها،‭ ‬ثم‭ ‬يختفي‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬لأننا‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الدوامة،‭ ‬ثم‭ ‬يعود‭ ‬الصوت‭ ‬مجدداً‭ ‬عندما‭ ‬يمر‭ ‬الميكروفون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجدار‭ ‬الثاني‭”.‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬الميكروفون‭ ‬خصوصا‭ ‬صوت‭ ‬نقر‭ ‬دقيق‭ ‬يتيح‭ “‬احتساب‭ ‬عدد‭ ‬الجسيمات‭” ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬بنية‭ ‬الغبار‭ ‬وسلوكه‭. ‬وأكدت‭ ‬ناومي‭ ‬موردوك‭ ‬أن‭ “‬دورة‭ ‬الغبار‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬وفي‭ ‬السماء‭ ‬تؤدي‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمناخ،‭ ‬مثل‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭”.‬

وأشار‭ ‬المسؤول‭ ‬العلمي‭ ‬عن‭ ‬أداة‭ “‬سوبركام‭” ‬سيلفستر‭ ‬موريس‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحليل‭ ‬الغبار‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ “‬استكشاف‭ ‬التفاعلات‭” ‬بين‭ ‬الأرض‭ ‬وهذا‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬الناعم‭ ‬للغاية،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬كثافة‭ ‬قبل‭ ‬مليارات‭ ‬السنين‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬بوجود‭ ‬الماء‭ ‬السائل‭ ‬على‭ ‬السطح‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬تشرح‭ ‬كيف‭ ‬يُرفع‭ ‬الغبار‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬المريخ،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يعرفه‭ ‬العلماء‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وقالت‭ ‬ناومي‭ ‬موردوك‭ “‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬تمر‭ ‬زوابع‭ ‬وتسحب‭ ‬الغبار‭ ‬وتنظف‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬للروبوتات‭ ‬في‭ ‬طريقها‭.‬

وفي‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬تمر‭ ‬الزوابع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رفع‭ ‬الغبار،‭ ‬لسبب‭ ‬غير‭ ‬معروف،‭ “‬وتكون‭ ‬مجرد‭ ‬هواء‭ ‬متحرك‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬مسبار‭ ‬‭”‬إنسايت‭” ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ “‬تُغطى‭ ‬ألواحه‭ ‬الشمسية‭ ‬بالغبار‭” ‬لعدم‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الشفط‭ ‬الطبيعية‭ ‬هذه‭. ‬وقد‭ ‬يساعد‭ ‬توضيح‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬نماذج‭ ‬بيانية‭ ‬عن‭ “‬شياطين‭ ‬الغبار‭” ‬للتنبؤ‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬وعلى‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع،‭ ‬يمكن‭ ‬لذلك‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬توقع‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغطي‭ ‬الكوكب‭ ‬بأسره،‭ ‬بما‭ ‬يشبه‭ ‬سيناريو‭ ‬فيلم‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ “‬ذي‭ ‬مارشيان‭” ‬الذي‭ ‬طُرح‭ ‬سنة‭ ‬2015‭ ‬ووصفته‭ ‬العالمة‭ ‬بأنه‭ “‬غير‭ ‬واقعي‭”.‬

واعتبر‭ ‬سيلفستر‭ ‬موريس‭ “‬أننا‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬تحسين‭ ‬نموذج‭ ‬الطقس‭ ‬الخاص‭ ‬بنا‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مهم‭ ‬لصيانة‭ ‬مركباتنا‭ ‬ولمهام‭ ‬الاستكشاف‭ ‬البشرية‭ ‬المستقبلية‭”.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬مساهمة‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬البحوث‭ ‬عن‭ ‬آثار‭ ‬حياة‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬فلفت‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬أن‭ “‬المرء‭ ‬قد‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬دراسة‭ ‬مناخ‭ ‬المريخ‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬آثار‭ ‬للحياة‭ ‬قبل‭ ‬مليارات‭ ‬السنين‭. ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬تكاملي‭ ‬لأن‭ ‬تاريخ‭ ‬المريخ‭ ‬شهد‭ ‬تغيراً‭ ‬مناخياً‭ ‬شديداً‭ ‬جعله‭ ‬ينتقل‭ ‬من‭ ‬مناخ‭ ‬رطب‭ ‬وحار‭ (‬وبالتالي‭ ‬مناسب‭ ‬لظهور‭ ‬الحياة‭) ‬إلى‭ ‬كوكب‭ ‬جاف‭ ‬تماماً‭ ‬وبارد‭”.‬