أم‭ ‬التوائم‭ ‬التسعة‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬بلدها‭ ‬مالي‮ ‬

باماكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬باماكو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأم‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬أنجبت‭ ‬تسعة‭ ‬توائم‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2021،‭ ‬وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مالي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬البنات‭ ‬الخمس‭ ‬والصبيان‭ ‬الأربعة‭ ‬ووالدتهم‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭.‬

وأشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬ديميناتو‭ ‬سانغاريه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ “‬فرح‭ ‬وارتياح‭ ‬لرؤيتهم‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭”‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ “‬الأطفال‭ ‬والأم‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬جيدة‭ ‬ووصلوا‭ ‬سالمين‭ ‬إلى‭ ‬مالي‭. ‬وقد‭ ‬أوفت‭ ‬الدولة‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭”.‬

وكانت‭ ‬سانغاريه‭ ‬أعلنت‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬باماكو‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك،‭ ‬وأرفقت‭ ‬منشورها‭ ‬بصور‭ ‬للأطفال‭ ‬التسعة،‭ ‬كانت‭ ‬تحمل‭ ‬أحدهم‭ ‬بين‭ ‬ذراعيها،‭ ‬ونشرت‭ ‬كذلك‭ ‬صور‭ ‬الوالدين‭.‬

وكانت‭ ‬حليمة‭ ‬سيسيه‭ ‬البالغة‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬والمتحدرة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تمبكتو‭ ‬المالية‭ ‬قد‭ ‬أنجبت‭ ‬مطلع‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬خمس‭ ‬بنات‭ ‬وأربعة‭ ‬صبيان‭ ‬بعد‭ ‬نقلها‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2021‭ ‬من‭ ‬باماكو‭ ‬إلى‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬لتلقي‭ ‬عناية‭ ‬طبية‭ ‬تتلاءم‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬المخاطر‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الحمل‭ ‬المتعدد‭.‬

وكان‭ ‬الأطباء‭ ‬قلقين‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الأم‭ ‬وفي‭ ‬شأن‭ ‬فرص‭ ‬بقاء‭ ‬الأجنة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬لكنهم‭ ‬وُلدوا‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬وتمت‭ ‬متابعتهم‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬حتى‭ ‬عودتهم‭.‬

وأضافت‭ ‬سانغاريه‭ “‬إنها‭ ‬سابقة‭ ‬ومصدر‭ ‬فخر‭ ‬للجميع‭. ‬كل‭ ‬الامتنان‭ ‬للفريق‭ ‬المغربي‭”.‬