2022 أكثر السنوات حراً في فرنسا رغم موجة البرد

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬سيُصنف‭ ‬كأكثر‭ ‬السنوات‭ ‬حراً‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬رغم‭ ‬موجة‭ ‬البرد‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬حاليا‭. ‬وكانت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لفتت‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬أن‭ ‬2022‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬السنوات‭ ‬حراً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السجلات‭ ‬الفرنسية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬معدلات‭ ‬الحرارة‭ ‬سنة‭ ‬1900،‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭.‬

وأكد‭ ‬عالم‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسية‭ ‬ماتيو‭ ‬سوريل‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ “‬الأمر‭ ‬سيبقى‭ ‬كذلك‭ ‬رغم‭ ‬موجة‭ ‬البرد‭ ‬الحالية‭”.‬

وأضاف‭ “‬هذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الفارق‭ ‬الشاسع‭ ‬والهامش‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2020‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬السنوات‭ ‬حراً‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭”.‬

ولفت‭ ‬عالم‭ ‬المناخ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬البرد‭ ‬المسجلة‭ ‬حاليا‭ “‬لا‭ ‬تغيّر‭ ‬التوازن‭ ‬مع‭ ‬مجمل‭ ‬الاختلالات‭ ‬الحارة‭ ‬وموجات‭ ‬الطقس‭ ‬الدافئ‭ ‬والحر‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬طوال‭ ‬سنة‭ ‬2022‭”.‬

وصنفت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسية‭ ‬33‭ ‬مقاطعة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬باللون‭ “‬البرتقالي‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬تحذيري‭ ‬من‭ ‬تكوّن‭ ‬متوقع‭ ‬للثلوج‭ ‬والجليد‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وطيلة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأشار‭ ‬ماتيو‭ ‬سوريل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬بالإمكان‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬موجة‭ ‬صقيع‭ ‬لافتة‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المعدل،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬اختلالا‭ ‬بواقع‭ ‬خمس‭ ‬درجات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬الطبيعي‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬السنة‭”.‬

وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬تسجيل‭ ‬أيام‭ ‬باردة‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬رغم‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الأنشطة‭ ‬البشرية‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلا،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ “‬أكثر‭ ‬ندرة‭ ‬وأقل‭ ‬طولا‭ ‬وحدة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬السابق‭”.‬