اقرار قانون يهدف إلى خفض عدد المدخنين تدريجاً 

ويلينغتون‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ستفرض‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬تدريجياً‭ ‬حظراً‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬على‭ ‬التبغ‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬وُلد‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬2008‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬السجائر‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى،‭ ‬وتقليص‭ ‬كمية‭ ‬النيكوتين‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬المطروحة‭ ‬بالأسواق‭.‬

وأشار‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬أقره‭ ‬البرلمان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستهلكون‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬السنّ‭ ‬القانونية‭ ‬للتدخين‭ ‬سيجري‭ ‬رفعها‭ ‬سنوياً‭.‬

وأكّدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬عائشة‭ ‬فيرال‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬نحو‭ ‬إقرار‭ ‬القانون،‭ ‬أنّ‭ ‬التدبير‭ ‬يشكّل‭ ‬خطوة‭ “‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬التبغ‭”. ‬وتابعت‭ ‬أنّ‭ “‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬سيعيشون‭ ‬حياة‭ ‬أطول‭ ‬وصحية‭ ‬أكثر،‭ ‬فيما‭ ‬سيستفيد‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬نيوزيلندي‭ (‬3،16‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭) ‬سيتم‭ ‬توفيرها‭ ‬من‭ ‬علاج‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين،‭ ‬وبينها‭ ‬أنواع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬والنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية‭ ‬وبتر‭ ‬الأطراف‭”.‬

ونسبة‭ ‬المدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬منخفضة‭ ‬أصلاً‭ ‬إذ‭ ‬تسجّل‭ ‬8‭%.‬‭ ‬ويهدف‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬تسمية‭ “‬بيئة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬التدخين‭” ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬الـ5‭%‬‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وسيجري‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬البائعين‭ ‬الحائزين‭ ‬تصاريح‭ ‬لتسويق‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬شخص،‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬العدد‭ ‬المنتشر‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬والبالغ‭ ‬6000‭ ‬بائع‭. ‬ولفتت‭ ‬فيرال‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬كمية‭ ‬النيكوتين‭ “‬ستُخفّض‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬لا‭ ‬تتسبب‭ ‬بإدمان‭” ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬التدخين‭.‬

ويعتبر‭ ‬منتقدو‭ ‬القانون‭ ‬أنّه‭ ‬قد‭ ‬يغذّي‭ ‬سوقاً‭ ‬غير‭ ‬قانونية لمنتجات‭ ‬التبغ‭ ‬وغير‭ ‬خاضعة‭ ‬للتنظيم‭.‬

ولا‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حظر‭ ‬يطال‭ ‬السجائر‭ ‬الالكترونية‭. ‬