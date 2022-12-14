كتمان شديد يحيط بطريقة تصميم ألعاب ليغو..نجمة هدايا الميلاد 

بيلوند‭ (‬الدنمارك‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كان‭ ‬سامويل‭ ‬تاكي‭ ‬يعشق‭ ‬رافعات‭ “‬ليغو‭” ‬في‭ ‬صغره،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فبات‭ ‬يتولى‭ ‬تصميمها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السرية،‭ ‬لحساب‭ ‬الشركة‭ ‬الدنماركية‭ ‬التي‭ ‬‮ ‬يغرف‭ ‬منها‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هداياه‭ ‬للأولاد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وهذا‭ ‬الكتمان‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬به‭ “‬ليغو‭” ‬عملية‭ ‬تصميم‭ ‬ألعابها‭ ‬يجعل‭ ‬زيارة‭ ‬مكاتبها‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬العصري‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬بيلوند‭ ‬غير‭ ‬متاحة‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬يشرح‭ ‬بعض‭ ‬جوانب‭ ‬عملية‭ ‬ابتكار‭ ‬المنتجات‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬البلاستيكية‭ ‬الصغيرة‭ ‬الشهيرة‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬‮ ‬‭”‬أبدأ‭ ‬دائماً‭ ‬برسم‭ ‬تخطيطي‭ ‬صغير‭ ‬يترجم‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬ذهني‭. ‬ثم‭ ‬اشرع‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬الجزء‭ ‬الفني‭ ‬،‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭ ‬نقل‭ ‬الحركة‭ ‬وعجلة‭ ‬القيادة‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬وظيفي،‭ ‬وأنتقل‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬ألشكل‭”.‬‮ ‬

ويضيف‭ “‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬‮ ‬الكمبيوتر‭”.‬

ويوضح‭ ‬تاكي‭ ‬أن‭ ‬القطع‭ ‬البلاستيكية‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أرجاء‭ ‬مكتبه‭ ‬الذي‭ ‬تُصمم‭ ‬فيه‭ ‬منتجات‭ “‬ليغو‭ ‬تكنيك‭”.‬

ويضيف‭ “‬لدينا‭ ‬قطع‭ ‬على‭ ‬الرف‭ ‬خلفنا‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬متناولنا‭ ‬بسهولة،‭ ‬ويمكننا‭ ‬جمع‭ ‬بعضها‭ ‬مع‭ ‬بعض،‭ ‬وتركيب‭ ‬مجموعات‭ ‬لنتأكد‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬فكرتنا‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬عملياً‭”.‬

وخلال‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬مع‭ ‬الشركة،‭ ‬شارك‭ ‬تاكي‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬مجموعة‭.‬

‭- ‬من‭ ‬شركة‭ ‬عائلية‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬عالمية‭ ‬عملاقة‭ -‬

بعد‭ ‬انطلاقها‭ ‬كشركة‭ ‬عائلية،‭ ‬باتت‭ ‬ليغو‭ ‬توظف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ربعهم‭ ‬في‭ ‬مصنعها‭ ‬الرئيسي‭ ‬الأقدم‭ ‬في‭ ‬بيلوند‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬المكان،‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬ضخمة‭ ‬تتنقل‭ ‬فيها‭ ‬الروبوتات‭ ‬وفق‭ ‬إيقاع‭ ‬مضبوط‭ ‬بدقة،‭ ‬تُصنغ‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬قطع‭ ‬التركيب‭ ‬يومياً‭. ‬ومن‭ ‬مجسمات‭ ‬التركيب‭ ‬إلى‭ ‬أجنحة‭ ‬التنانين‭ ‬مروراً‭ ‬بالعجلات‭ (‬إذ‭ ‬ذاع‭ ‬صيت‭ ‬ليغو‭ ‬بأنها‭ ‬أكبر‭ ‬مصنّع‭ ‬للإطارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬بأحجار‭ ‬التركيب‭ ‬العادية،‭ ‬تتكدس‭ ‬القطع‭ ‬البلاستيكية‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬بأشكال‭ ‬مألوفة‭ ‬متعددة‭.‬

وتُحفظ‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬بحسب‭ ‬الشكل‭ ‬داخل‭ ‬صناديق‭ ‬في‭ ‬مستودع‭ ‬ملاصق،‭ ‬قبل‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬مصانع‭ ‬أخرى‭ ‬تبعاً‭ ‬للحاجة،‭ ‬لتشكيل‭ ‬مجموعات‭ ‬جديدة‭ ‬منها‭.‬

وفيما‭ ‬بات‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬البلاستيك،‭ ‬بُنيت‭ ‬إمبراطورية‭ ‬الألعاب‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نجار‭ ‬عُرف‭ ‬بحرصه‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخشب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬صناعاته‭.‬

وعام‭ ‬1932،‭ ‬قرر‭ ‬أولي‭ ‬كيرك‭ ‬كريستيانسن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬الكساد‭ ‬الكبير‭ ‬نهاية‭ ‬عشرينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب‭ ‬الخشبية،‭ ‬وحقق‭ ‬حينها‭ ‬نجاحاً‭ ‬محلياً‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ألعاب‭ ‬اليويو‭.‬

وأوضحت‭ ‬المؤرخة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدار‭ ‬الدنماركية‭ ‬سيغنه‭ ‬فايسه‭ “‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬باع‭ ‬ألعاب‭ ‬اليويو‭ ‬لجميع‭ ‬أطفال‭ ‬بيلوند‭… ‬وبعدما‭ ‬باتوا‭ ‬جميعاً‭ ‬يملكون‭ ‬لعبة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع،‭ ‬ما‭ ‬عاد‭ ‬باستطاعته‭ ‬بيعها‭ ‬لكن‭ ‬بقي‭ ‬لديه‭ ‬كميات‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مخزونه‭”.‬

عندها،‭ ‬بدل‭ ‬رميها‭ ‬أو‭ ‬إهمالها،‭ ‬أعاد‭ ‬كريستيانسن‭ ‬استخدامها‭: ‬وقسّم‭ ‬اليويو‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭ ‬وأعاد‭ ‬استخدامها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬إطارات‭ ‬للعربات‭.‬

وتخلى‭ ‬كريستيانسن‭ ‬عن‭ ‬النجارة،‭ ‬ليطلق‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬شركته‭ ‬اسم‭ “‬ليغو‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬مركب‭ ‬من‭ ‬كلمتي‭”‬Leg‭ ‬godt‭” ‬ومعناهما‭ ‬بالدنماركية‭ “‬إلعب‭ ‬جيداً‭”.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬اتجه‭ ‬كريستيانسن‭ ‬تدريجا‭ ‬نحو‭ ‬البلاستيك‭ ‬واستثمر‭ ‬كل‭ ‬مدخراته‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬آلة‭ ‬حقن‭ ‬لدائن‭.‬

ولفتت‭ ‬المؤرخة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كريستيانسن‭ “‬كان‭ ‬مفتوناً‭ ‬حقاً‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬والآلات‭ ‬والمواد‭ ‬نفسها‭. ‬وكان‭ ‬القرار‭ ‬سهلاً‭ ‬بنظره،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬كانوا‭ ‬ينصحونه‭ ‬بعدم‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭”.‬

وبدأت‭ “‬ليغو‭” ‬في‭ ‬صنع‭ ‬قطع‭ ‬التركيب‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقا،‭ ‬بدءا‭ ‬بقطع‭ “‬كلاتش‭ ‬باور‭” ‬الشهيرة،‭ ‬أي‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬تركيبها‭ ‬فوق‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬والتي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬اختراع‭ ‬عنها‭ ‬سنة‭ ‬1958،‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬طرح‭ ‬كتيّب‭ ‬للقطع‭ ‬يتجدد‭ ‬باستمرار‭.‬

وتحتل‭ ‬ليغو‭ ‬موقع‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب‭ ‬عالمياً‭ ‬وفق‭ ‬شركة‭ “‬ستاتيستا‭” ‬لدراسات‭ ‬الأسواق،‭ ‬وقد‭ ‬تقدمت‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬اليابانية‭ ‬بانداي‭ ‬نامكا‭ ‬والأميركيتين‭ ‬هاسبرو‭ ‬وماتيل‭.‬

وتؤكد‭ ‬ليغو‭ ‬أنها‭ ‬تتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬عددها،‭ ‬عملاً‭ ‬بمبدأ‭ ‬السرية‭ ‬المعهود‭ ‬لديها‭.‬