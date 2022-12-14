ميغن ذي ستاليون تكشف في محاكمة عشيقها عرضه مليون دولار ثمنا لسكوتها

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكّدت‭ ‬نجمة‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬الأميركية‭ ‬ميغن‭ ‬ذي‭ ‬ستاليون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمة‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الكندي‭ ‬توري‭ ‬لينز‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬بتهمة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬قدميها‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عشيقها‭ ‬عرض‭ ‬عليها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬صمتها‭.‬

وتتعلق‭ ‬المحاكمة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الاثنين‭ ‬بشجار‭ ‬نشب‭ ‬بين‭ ‬العاشقين‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عودتهما‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬حفلة‭ ‬استضافتها‭ ‬كايلي‭ ‬جينر‭.‬‮ ‬

وأبرز‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬لينز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬شبه‭ ‬آلي‭ ‬وحمل‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬غير‭ ‬مرخص‭ ‬به‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحادثة‭ ‬أنّ‭ ‬النجمين‭ ‬كانا‭ ‬عائدين‭ ‬من‭ ‬الحفلة‭ ‬برفقة‭ ‬صديقة‭ ‬لميغن‭ ‬ذي‭ ‬ستاليون‭ ‬كانت‭ ‬مغرمة‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬بمغني‭ ‬الراب‭ ‬الكندي،‭ ‬فاندلع‭ ‬شجار‭ ‬وطلبت‭ ‬ميغن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬السيارة‭.‬

وروت‭ ‬ميغن‭ ‬ذي‭ ‬ستاليون‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬المغني‭ ‬الكندي‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬قدميها‭ “‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭: + ‬أرقصي‭ ‬أيتها‭ ‬العاهرة‭ +”.‬

وقالت‭ ‬الفنانة‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬ميغن‭ ‬بيت‭ “‬كنت‭ ‬مصدومة‭. ‬كنت‭ ‬خائفة‭. ‬سمعت‭ ‬صوت‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ولم‭ ‬أصدق‭ ‬أنه‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬علي‭”.‬

وأضافت‭ ‬المغنية‭ ‬الحائزة‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ “‬غرامي‭” ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أنها‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬السيارة‭ ‬لأنّ‭ ‬قدميها‭ ‬كانتا‭ ‬تنزفان‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬ترتدي‭ ‬سوى‭ ‬سروال‭ ‬داخلي‭.‬

وأفادت‭ ‬ميغن‭ ‬ذي‭ ‬ستاليون‭ ‬بأن‭ ‬لينز‭ ‬راح‭ ‬يعتذر‭ ‬منها،‭ ‬وبأنه‭ ‬قال‭ ‬لها‭ “‬سأعطيكِ‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تقولي‭ ‬شيئاً‭” ‬عمّا‭ ‬حصل‭.‬‮ ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬توري‭ ‬لينز،‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬دايستار‭ ‬بيترسون،‭ ‬يتمسك‭ ‬بنفي‭ ‬أي‭ ‬مسؤولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬بعد‭ ‬الحادث‭ ‬بوقت‭ ‬قصير،‭ ‬وضعت‭ ‬الشرطة‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬النجمين‭. ‬وأكدت‭ ‬ميغن‭ ‬ذي‭ ‬ستاليون‭ ‬التي‭ ‬نُقلت‭ ‬يومها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬أن‭ ‬قطعاً‭ ‬من‭ ‬الزجاج‭ ‬المتناثر‭ ‬تسببت‭ ‬لها‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬قدميها‭.‬

وبررت‭ ‬ميغن‭ ‬ذي‭ ‬ستاليون‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬المحكمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رد‭ ‬فعلها‭ ‬بعدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الشرطة،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مرت‭ ‬سوى‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬الأميركيين‭ ‬الأسودين‭ ‬جورج‭ ‬فلويد‭ ‬وبريونا‭ ‬تايلور‭ ‬نتيجة‭ ‬عنف‭ ‬الشرطة‭. ‬وأضافت‮ ‬‭”‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬عنف‭ ‬الشرطة‭ (…) ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أشعر‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬السيارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أشعر‭ ‬بالأمان‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭”.‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭ “‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الأسود،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المقبول‭ ‬حقاً‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭”.‬

وعثر‭ ‬المحققون‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬ناري،‭ ‬وعلى‭ ‬آثار‭ ‬رصاص‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النجمين‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمة‭ ‬الاثنين،‭ ‬وعد‭ ‬وكلاء‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬توري‭ ‬لينز‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬بتفنيد‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه،‭ ‬واعتبر‭ ‬محاميه‭ ‬جورج‭ ‬مغديسيان أنها‭ “‬مسألة‭ ‬غيرة‭”.‬