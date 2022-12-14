الرشيد يرحّل التقديم للسلف إلى العام المقبل

مضاربات العملة تصيب الأسواق بالشلل والقلق يعم الشارع من إنفلات الأسعار

بغداد – قصي منذر

اعرب مواطنون عن غضبهم جراء استمرار ارتفاع صرف الدولار ،امام الدينار بسبب استمرار المضاربات ،مما ادى الى اصابة الاسواق التجارية بالشلل،برغم وعود الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة للسيطرة على الارتفاع المقلق، وسط قلق من تأثر اسعار المواد الغذائية وانفلات السيطرة. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (الحكومة وفي اكثر من مناسبة تعهدت باتخاذ اجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف العملة امام الدينار ، لكن حتى الان اي شيء على ارض الواقع لم يتغير واستمرار ارتفاع الدولار بسبب المضاربات انعكست سلبا على الحركة التجارية في عدد من المحافظات التي اصيبت اسواقها بالشلل جراء انعدام الحركة التجارية، كما نخشى ان يؤثر ذلك على اسعار المواد الغذائية ،الامر الذي سيفاقم معاناة الشارع)، مؤكدين ان (المتضرر الوحيد من مضاربات العملة هو المواطن ، ونأمل من الحكومة والبنك المركزي ، معالجة تداعيات ارتفاع الدولار ،وكذلك الايعاز الى مفارز الامن الاقتصادي والاجهزة الاخرى للنزول الى الاسواق التجارية ومراقبة اسعار المواد الغذائية ،كأجراء استباقي يجهض محاولات استغلال المواطنين). بدوره ، طالب نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بإجراءات سريعة وحاسمة سيتم اتخاذها لإيقاف التصاعد في سعر صرف الدولار.وقال في تغريدة على تويتر ان (حماية للمواطنين ومنع انعكاس ذلك على الأسواق ، فإن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلنا ومن قبل رئيس الحكومة ?والبنك المركزي ستكون سريعة وحاسمة في إيقاف التصاعد الحاصل في سعر صرف الدولار). وسجل سعر صرف الدولار ،ارتفاعاً جديداً بلغ سعر البيع 153 الف دينار لكل 100 دولار. فيما كشفت وزارة التخطيط، عن صدور توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتعلق بمعالجة الآثار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح امس إن (السوداني أصدر توجيهات لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار من خلال توفير فرص العمل ومعالجة الحدود الدنيا للاجور وحماية الفقراء والمهمشين وزيادة الاهتمام بمفردات السلة الغذائية)، ولفت الى ان (آثار تغيير سعر الصرف ليست جميعها سلبية)، وتابع (عدم وجود أي اتفاق سواء في مجلس النواب أم في البنك المركزي لتغيير سعر الصرف). الى ذلك ، قرر مصرف الرشيد، ايقاف التقديم على السلف.واوضح المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس (لحاملي بطاقة نخيل وكردت كارد، أنه تم إغلاق التطبيق الإلكتروني للمصرف والخاص بالتقديم الى السلف في الوقت الحالي لأغراض التطبيق)، واشار الى انه (سيتم العمل به مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من عملية الجرد السنوي). في وقت ، احصى صندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، أعداد المعاملات المنجزة خلال العام الجاري في محافظة صلاح الدين. وقال مدير الصندوق في صلاح الدين خلدون عبد الله خلف في تصريح امس إن (أعداد المعاملات المنجزة لهذا العام بلغت 500 مستفيد، حيث شملت التسهيلات جميع المواطنين)، واشار الى انه (لا توجد أي معوقات في التقديم الى قرض الإسكان الذي اصبح إلكترونيا عن طريق رابط الموقع)، مؤكدا أن (الضوابط التي يتم من خلالها اعتماد تخمين العقارات هي معادلة رياضية يتم اعتمادها، حيث تعتمد على راتب الكفيل الاسمي ومساحة قطعة الأرض وفي ضوئها يتم التخمين)، مبينا ان (السقف الأعلى للقرض هو 75 مليون دينار والحد الأدنى 50 مليون دينار، إذ تصرف 75 مليون دينار لمركز المحافظة و 50 مليون دينار للأقضية والنواحي)، واستطرد بالقول ان (حجم الأموال التي دفعت لهذا العام بلغت تقريباً من 4 إلى 5 مليارات دينار لـنحو 500 مواطن)، ولفت الى ان (الأعمار المشمولة بالقرض من 18 إلى 64 سنة، وفوق هذه الأعمار تكون الموافقات حصرياً من المدير العام).