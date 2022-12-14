السوداني يتلقّى دعوة لزيارة برلين ويناقش مع واشنطن أوجه التعاون العسكري

مستشار الأمن القومي ونظيره الألماني يشدّدان على إنهاء ملف مخيم الهول

بغداد – ابتهال العربي

ناقش رئيس الوزراء محمد شايع السوداني ،مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا،اوجه التعاون العسكري بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، استقبل في القصر الحكومي كوريلا والوفد المرافق له ،وجرى خلال اللقاء الذي حضره قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلن، فضلاً عن السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانسكي ،البحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة)، ودعا السوداني الى (أهمية استمرار العمل المشترك، ولاسيما في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات المحلية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية)، موكداً أن (القوات مصممة على مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب). كما تلقى السوداني دعوة لزيارة العاصمة الالمانية برلين. واوضح البيان ان (السوداني التقى مستشار الأمن القومي الألماني ينس بلوتنر والوفد المرافق له، الذي حمل تحيات القيادة الألمانية للسوداني، ونقل له دعوة من المستشار لزيارة العاصمة برلين)، وشدد السوداني على (أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ورغبة العراق في تنميتها في مجالات الاقتصاد والطاقة)، داعيا الشركات الألمانية الى (الاستثمار في العراق بمختلف المجالات، في ظل البيئة الاستثمارية التي وفّرها العراق)،

مشيدا بـ (جهود ألمانيا، وتعاونها مع العراق ضمن التحالف الدولي في الحرب على عصابات داعش ، ومواصلة هذا التعاون في إطار المشورة والتدريب).من جانبه، أعرب بلوتنرعن (رغبة بلاده بمزيد من التعاون بمختلف المجالات، في مقدمتها الطاقة والطاقة النظيفة)، مؤكداً (التطلع إلى توطيد العلاقات مع العراق لما يمثله من ثقل جغرافي وحضاري وثقافي). في غضون ذلك ، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ان العراق لن يكون جزءا من محاور سابقة أو جديدة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأعرجي التقى نظيره الالماني ،وجرى تأكيد استمرار التنسيق والتعاون بين العراق وألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، ولاسيما في المجال الأمني والاستخباري، كما تم مناقشة ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه، وتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش)، وقال الاعرجي ان (الحكومة عازمة على استمرار التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، ودعم سبل استقرار أمن المنطقة والعالم)، مجددا تأكيد أن (الإرهاب مازال يشكل خطرا حقيقيا، ولابد من تعاون المجتمع الدولي للقضاء عليه)، ومضى الى القول ان (هناك متغيرات في العالم وعلى الدول ان تتلاقى فيما بينها، لتجاوز التحديات والأزمات)، وشدد على أن (العراق لن يكون جزءا من محاور سابقة أو جديدة). بدوره ، أكد بلوتنر (دعم بلاده لتوجهات الحكومة العراقية ومساعيها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة)، واعرب عن (استعداد ألمانيا للتعاون مع العراق في ما يتعلق بملف مخيم الهول السوري والإسراع بإنهاء هذا الملف). على صعيد متصل ،دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الى أهمية الحفاظ على أمن الجالية العراقية في أوكرانيا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (رشيد، استقبل القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد اليكسندر بورفجينكوف،وتطرق الى أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا وأهمية الحفاظ على أمنهم واستمرار تقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات تنقلهم بما يحفظ سلامتهم جميعا)، واعرب رشيد عن امله (في الوصول إلى السلام ما بين روسيا وأوكرانيا).