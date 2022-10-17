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أحدث الأخبار:
عبداللطيف رشيد يتسلم منصبه رئيسا للجمهورية آملاً في تشكيل حكومة عراقية بسرعة
العراق:سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب
مصدر أمني مصري لـ(الزمان): تيار ثالث في متشددي الاخوان يخطط للتعبئة نحو العودة
قائد الحرس الثوري:غزو ثقافي أمريكي للمدارس الإيرانية
إيران:مقتل أربعة سجناء في حريق سجن إوين
معلومات أمريكية عن توريد إيران أسلحة بالستية الى روسيا
بابا الفاتيكان في اول هجوم على الأمم المتحدة
بايدن:آخر الشهادات حول هجوم الكابيتول مؤذية
رئيسة الوزراء البريطانية تكافح لانقاذ منصبها وسط اشتداد الازمة الاقتصادية
التجارة تُشكّل لجنة للتأكد من شكاوى الطحين السَيّال في بابل
عبداللطيف رشيد يتسلم منصبه رئيسا للجمهورية آملاً في تشكيل حكومة عراقية بسرعة
أكتوبر 17, 2022
العراق:سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب
مصدر أمني مصري لـ(الزمان): تيار ثالث في متشددي الاخوان يخطط للتعبئة نحو العودة
قائد الحرس الثوري:غزو ثقافي أمريكي للمدارس الإيرانية
إيران:مقتل أربعة سجناء في حريق سجن إوين
مقال فاتح عبد السلام
القبض على سارقي المليارات في خمس دقائق
أكتوبر 16, 2022
اغلبية صامتة
الخسفة وأصحاب الأخدود وتزوير الحقائق -قيس الدباغ
أكتوبر 9, 2022
تهوّر الشباب يفاقم الحوادث المرورية – بشرى العزاوي
أكتوبر 2, 2022
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مقالات
وقد يكون الموهوب أميّاً – حسين الصدر
أكتوبر 17, 2022
الوزير والنزاهة والنخب – صلاح الدين الجنابي
أكتوبر 17, 2022
دلفري:كتب مدرسية للبيع – نوزاد حسن
أكتوبر 17, 2022
السوداني ..يصافح الشعب – نغم التميمي
أكتوبر 17, 2022
الوزارة المقبلة وصراع الأنا السياسي – محمد حمزة الجبوري
أكتوبر 17, 2022
قراءات في الأسرار القيادية – حقي الراوي
أكتوبر 17, 2022
محمد شياع السودان في أول تحليل سيكولوبولتك – قاسم حسين صالح
أكتوبر 17, 2022
(الناتو) فخ أمريكي لمنع القرار الأوربي المستقل – عبد الله عباس
أكتوبر 17, 2022
صفحة عربية في يوميات تشرين 2022 – عبد الرضا سلمان حساني
أكتوبر 17, 2022
بين الغضب الهادر وحسن الأداء – حسين فوزي
أكتوبر 17, 2022
القصف الروسي لأوكرانيا ونوم الأمين العام – حاكم محسن محمد الربيعي
أكتوبر 17, 2022
أندية جماهيرية – سامر الياس سعيد
أكتوبر 17, 2022
سجالٌ مع سامي مهدي(1)-حسن النواب
أكتوبر 16, 2022
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اخبار
التجارة تُشكّل لجنة للتأكد من شكاوى الطحين السَيّال في بابل
الموانئ تتّفق مع دايو واليونيسيف على دعم مدارس الفاو
ذياب: إيران وتركيا لم تستجبا لطلب العراق في حل أزمة الجفاف
المستنصرية تمنع أهالي طلبة الدراسات العليا فرحة تخرج أبنائهم
رشيد يتسلّم تهنئة نظيره الفلسطيني ويناقش مع طهران العلاقات الثنائية
السوداني يبحث مع بلاسخارت برنامج الحكومة وبريطانيا تجدّد الدعم
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الطبعة الدولية
طبعة العراق
الزمان الرياضي
حوارات
البقالة المتجولة أم زمان بين الأمس والآن في كركوك
أكتوبر 12, 2022
الناشطة مسيح علي نجاد في نيويورك: الحجاب هو “جدار برلين” النظام...
أكتوبر 7, 2022
الروائي والإعلامي المغربي عبد العزيز كوكاس في حوار مع (الزمان) عن...
أكتوبر 2, 2022
كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً لـ (الزمان): إيران قادرة...
سبتمبر 23, 2022
الأديب و التشكيلي صبري يوسف لـ (الزمان):
سبتمبر 12, 2022
محمد هاشم يعشق الفن منذ طفولته:
يوليو 22, 2022
محمد عمر ينضم إلى الشاشة الصغيرة بعمل كوميدي:
يوليو 20, 2022
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اضاءات
مصوّرو التلفزيون يتحدثون عن دورهم الساند للمخرجين
أكتوبر 16, 2022
عن العراقي حسن العلوي – وجيه عباس
أكتوبر 16, 2022
الوطن الآخر أسئلة بلا جواب – عكاب سالم الطاهر
أكتوبر 15, 2022
علاوي الحلة معلم بغدادي لا تنساه الذاكرة – خليل ابراهيم العبيدي
أكتوبر 15, 2022
كاظم الساهر .. أسرار صناعة الأسطورة الشخصيّة
أكتوبر 15, 2022
صلاح القصب ومسرح الصورة .. ريادة أم تقليد عشوائي ؟
أكتوبر 14, 2022
العراق ومعضلة سوء الجيرة.. رؤية جيوسياسية – زيرفان عبدالمحسن أسعد
أكتوبر 14, 2022
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الف ياء
حلم وبريقُ وطنْ – لهيب عبدالخالق
لن أخاف – شكر حاجم الصالحي
العـراقُ – غزاي درع الطائي
يا أرض أجدادي – موسى عبد شوجة
الباسل – ايمان نجاح العبيدي
مدرسة الكيمياء في ثانوية نيو جيرسي – سمير عبدالله الصائغ
مازيغ يدر: الترجمة خيانة للنص
عند الحطاب وأسطرة النص – مزهر الخفاجي
الحد الفاصل بين الحياة والموت – رامي فارس اسعد
دماء تشرين تثور – بولص الأشوري
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رياضة
علي : فريق الرماية على أتم الجاهزية لبطولة أندية العراق
قطر تستضيف كأس أمم آسيا 2023 بعد المونديال
نادي الإتصالات يتصدّر أندية دوري الشطرنج
العراق يحصل على وسام ذهبي آسيوي بألعاب القوى
الشباب يجتاز نظيره الكويتي بهدفين في التصفيات الاسيوية
إختتام دورة حكّام كرة الصالات المستجدّين
فوز متكامل للشرطة والأخطاء تتحدّى الزوراء بالممتاز
سفيتولينا ومونفيس يرحّبان بالأميرة الصغيرة
عمليات بغداد تؤمّن الحماية لفعاليات ماراثون طواف بغداد
إبراهيم: أطمح بتحقيق نتائج جيدة مع المنتخبات العراقية
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الاخيرة
إضاءات عن حفل الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي
سامي عبد الحميد محور أمسية
جماعة الناصرية للتمثيل تحتفي بتجربة جابر
سنغافورة ترفض إشاعة المحتويات الشاذة في الصحافة قيود على مجلة عالمية...
السفينة الشراعية العلمية عادت من رحلة طولها 70 ألف كيلومتر
ناشطتان مناخيتان أمام المحكمة في لندن لتلطيخهما لوحة غوخ
حريق يعطّل التطبيق الأوسع انتشارا للمراسلة الفورية
اسطنبول نجمة جديدة على الخريطة المطبخية العالمية
فيلة تتلف المحاصيل الزراعية في قلب إفريقيا
التبرع بدببة وُضعت أمام القصرَين بعد وفاة إليزابيث الثانية
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اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا