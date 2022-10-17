محمد شياع السودان في أول تحليل سيكولوبولتك – قاسم حسين صالح

حوار مع الدكتور قاسم حسين صالح مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية

شهد العراق قبل ايام اهم حدث سياسي ..انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد.ما قراءتك السيكولوجية؟

-سياسيا..خرج العراق من ازمة وانسداد سياسي يهدد بخطر..فارتاح الناس سيكولوجيا وخف عندهم الخوف من قلق المجهول.

– شعبيا ،شكل الحدث خيبة جديدة في مسلسل الخيبات، وشعور بالياس من اصلاح الحال ليقين اغلبية العراقيين ان الآتي سيكون امتدادا لعشرين سنة..فهم يرون ان الحكومة التي ستشكل ستكون حكومة محاصصة..تتقاسم فيها احزاب السلطة و الثروة، وسيعمد السوداني الى تطعيم وزارته بمستقلين ليسقط الحجة امام التيار الصدري وتخفيف حدة سخط الشارع العراقي. وسيكون تشكيل الحكومة سهلا ، لكن مهمتها صعبة جدا ،لأن الشعب العراقي بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات، يحتاج الى حكومة تمثل (42) مليون عراقي تكون علمانية وبوزراء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة.

{ ولكن رئيس الوزراء السوداني وعد بتحقيق مطالب كثيرة.

– عادي..كل رئيس جمهورية يعين جديدا، او رئيس وزراء ،او وزير فانه يبدأ اولا بأن يعد الناس بكل ما يتمنونه ،ليخلق حالة من طمأنة الشارع والقبول الشعبي..هذه حقيقة سيكولوجية، لكنه لن يستطيع تطبيق ما وعد اما لصعوبات خلقتها الحكومات السابقة اهملت حتى بغداد وحولتها الى اسوأ عاصمة في العالم،او لأنه لا يمتلك الأرادة المطلقة، والسيد السوداني سيواجه الحالين، صعوبات الواقع لاسيما الخدمات، ولأن القوى السياسية التي رشحته ستملي عليه ارادتها وسينفذها حتى لوكانت ضد رغبته.. فضلا عن تاثير دول جوار اعطت الضوء الأخضر لتوليه السلطة التنفيذية

{ ما المؤشرات التي سنحكم بها على السيد السوداني في ادائه؟

– شعبيا: محاسبة الفاسدين وتطبيقه لمبدأ من اين لك هذا ،وان لا يكون مثل سلفه السيد حيدر العبادي الذي وعد بـ ( ضرب الفاسدين بيد من حديد)..ثم اعتذر مبررا ذلك بأن الفاسدين ( يمتلكون المال والسلاح والفضائيات ،وانهم مافيات). محاكمة قتلة المتظاهرين التي وعد بها سلفه الكاظمي وما قدر ، توفير فرص عمل وسكن للشباب كما وعد بها هو. وتأمين الخدمات التي تخص حياة الناس لاسيما الكهرباء والماء والبنى التحتية، واجراء اصلاحات اقتصادية تقضي على ظاهرة فقر 13 مليون عراقي باعتراف وزارة التخطيط في بلد هو الأغنى بالمنطقة وأحد اغنى عشرة بلدان في العالم.

ظاهرة الميليشيات

وسياسيا:ان يعيد للدولة هيبتها بحصر السلاح بيدها والقضاء على ظاهرة الميليشيات والفصائل المسلحة،وان يحقق للعراق سيادته الوطنية والدولية ولا يسمح لأية دولة خارجية التدخل في شؤونه الداخلية،ويواصل ما حققه السيد مصطفى الكاظمي باقامة علاقات جيدة مع الدول العربية تكون متوازنة، ويعزز دور العراق دوليا لموقعه الأستراتيجي ولكونه مصدر طاقة في ظرف دولي خطير تتعرض له دول اوربا بشكل خاص..ولن يكون السيد السوداني قادرا على تحقيقها ولو اراد، لأنها تحتاج الى سنوات ودعم شعبي وسياسي..ولا صبر للعراقيين بعد ان تعدى صبرهم صبر ايوب على من سبقوه.

{ تزايدت حالات الطلاق حتى وصلت في ايلول 2022 الى سبع حالات طلاق في الساعة..ما الذي تقترحه على حكومة السيد محمد شياع السوداني لمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع بالتفكك؟

-كل حكومات المحاصصة من 2003 الى 2022 كانت منتجة للازمات، ومنشغلة بمصالحها،ولا يوجد حزب في السلطة قدّم المصلحة العامة على مصالحه الخاصة، وكل الطبقة السياسية عزلت نفسها مكانيا ونفسيا في عشرة كيلومتر مربع لتعيش حياة مرفهة وتركت الناس يعيشون حياة الجحيم،ولم تستجب لمطالبهم وتظاهراتهم من شباط (2011) والى الآن(2022).

نجم عنها انتاجها تضاعف حالات اجتماعية سلبية تطورت لظواهر أخطرها: تضاعف حالات الطلاق والانتحار وتعاطي الشباب للمخدرات لتفشي البطالة بشكل غير مسبوق وصلت 50 بالمئة من قوة العمل وفق تصنيف البنك الدولي،وتوالي الخيبات عليهم..نجم عنها شعورهم بالاكتئاب والضياع والخوف من المستقبل وانعدام المعنى من الحياة ،فشكّلا أهم سببين لتعاطيهم المخدرات والمؤثرات العقلية.

ومقترحنا للسيد رئيس مجلس الوزراء هو تشكيل هيأة من علماء نفس الشخصية وعلماء الأجتماع المعنين بهذه الظواهر تضع استراتيجية علمية قائمة على دراسات ميدانية تنفذ على مراحل وتؤمن كافة المتطلبات لتحقيقها..شرط ان يكون اعضاء هذه الهيأة مستقلين سياسيا، لأن سيكولوجيا السلطة في العراق علمت الحاكم أن يحيط نفسه بأشخاص يقولون له ما يحب ان نسمعه، ونرجو للسيد السوداني ان يختلف عنهم، واتمنى عليه ان يعيد للعلم والعلماء اعتبارهما، فبه وبهم يستطيع ان يبني وطنا يمتلك كل المقومات لأن يعيش اهله برفاهية وكرامة.

{ العراق في 13 تشرين 2022 سيبدأ مرحلة جديدة..رؤيتك السيكولوجية لما سيحصل، بما فيها موقف التيار الصدري الذي امتنع عن المشاركة في حكومة السودانيز

-ما حصل هو انتصار سيكولوجي لقوى الأطار التنسيقي وشعور بالاحباط للتيار الصدري الذي ارتكب خطئا (قاتلا) باستقالة اعضائة الثلاثة والسبعين الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان،وقدم مقاعده البرلمانية على طبق من ذهب لخصمه..وما دفع السيد مقتدى لذلك في حينه هو حالة سيكولوجية تتمثل بالزهو في زخم انصاره اوصله الى قناعة بأن الأمور كلها بيده، ولم يدرك ان عشرات او مئات الآف المتظاهرين ..ليسوا كلهم اتباعه بل بينهم اعداد كبيرة وجدوا فيه المخلّص من حكام فاسدين وفاشلين استفردوا بالسلطة والثروة،وان هؤلاء لن يلبوا دعوته للتظاهر والاحتجاج مجددا ضد قوى الاطار، لأنهم لا يريدون ان يخذلهم من جديد.

وتثبت الأحداث ان قوى الأطار انضج سياسيا ،وانها ستعمل على ان تكون حكومة السوداني بتشكيلة تسقط او تبطل حجج التيار الصدري ،وستبدأ في الأشهر الثلاثة الأولى على تحقيق بعض مطالب الشارع لتمتص سخطه سيكولوجيا وتضخيم ما تنجزه بالمدح والاطراء عبر فضائيات واعلام داخلي وخارجي ..وستستقر الأمور سيكولوجيا الى حين موعد اجراء الأنتخابات (المبكره) ..

اذا ما صار شي!