(لاي- فاي ) الزمان (38)

صفحة عربية في يوميات تشرين 2022 – عبد الرضا سلمان حساني

تستعد أرض العروبة في شهر تشرين2- نوڤمبر- من هذا العام 2022 وتتهيأ لإنعقاد وإحتضان مؤتمرين مهمّين رفيعين والطبعة 22 من مونديال كأس العالم لكرة القدم. المؤتمر الأول هوالقمّة العربية 37 في الجزائر، والثاني هو قمّة أطراف تغيّر المناخ- كوپ27-

الذي تحتضنه جمهوريةمصر العربية.

وستجري في قطر مباريات المونديال بعد إستكمال التحضيرات له وجهوزيّة الملاعب والخدمات.

القمّة العربية 37 (الجزائر)

تستضيف الجزائر في شهر تشرين2- نوڤمبر- مؤتمر القمّة العربية 37 وإجتماعاتها، بحضور رؤساء وملوك وأمراء الأقطار العربية، وسط ظروف عربية ودولية راهنة ساخنة تشتبك فيها متغيرات تبحث بصعوبة عن حلول ومقاربات. وهذه هي القمّة العربية الرابعة التي تستضيفها الجزائر بعد القمم الثلاث 6 و 15 و23 المنعقدة هناك في السنوات 1973 و 1988. و 2005 على التوالي.

وبالرغم من تقارب وتطبيع علاقة بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، فإنّ الشعب العربي مايزال يتفاعل بهويّة العروبة في بودقة الحاضنة العربيةالدافئة، فينظر وينتظر إستخلاص الأوجاع من أحداث في القاع. وإذا ماأردنا أن نغوص لتحديد جانب من مهام هذه القمّة، من وجهة نظر عربيّ متابع للأحداث، نجد بعضاً من العناوين والمضامين وهي:

– وضع حد لحالة الإحباط التي زرعتها وتنشرها دوائر تستهدف العرب والعروبة والعمل الدؤوب لتعزيز شخصية البعض من أبناء المجتمع العربي في زمن التطبيع و(الربيع). وتأسيساً على واقع ماحدث ويحدث، فيجب أن يمتلك الموقف العربي الطاقة الكامنة في العمل وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المملكة العربية السعودية قبل أشهر هذا العام 2022 وتضمين عنوان النفط والطاقة في المحادثات وكذلك زيارة الرئيس الفرنسي الى الجزائر وربما زيارات تأتي تباعاً تحت ظروف قسوة الشتاء وأزمة الطاقة والقرار الأخير لمنظمةأوپك في خفض معدلات إنتاجها للنفط.

– وكتبتُ في مقال سابق وأسميتها جغرافية المنافع والأزمات تأسيساً على ما يحدث في المنطقة وأدوار الأدوات الفاعلة والنتائج.

وفي مقال لي عنوانه

(فصول في جغرافية النزاعات والمصالحة)، منشور في صحيفة الزمان قبل أكثر من سنتين، أقتطع منه هذا النص:

)لقد أصبحنا نسمع عن السادة مارتن گرفثس في اليمن و جيمس جيفري في سورية و في لبنان

و غسان سلامه (مبعوث أممي منذ 2017) في ليبيا، أكثر ممّا نسمع عن حالة الطقس في عواصمنا وعمّا آلت اليه مناقشات في جامعة الدول العربيّة وفاعليّة أدوار دوائرها المختصة على ساحة الوطن الكبير. وفي العراق مثلاً، لقد أصدرت سفارات 16 دولة أجنبيّة (ليس عربيّة) في العراق بياناً يدين الإعتداءات على المتظاهرين في المحافظات وجامعة الدول العربيّة لم تتحرّك بفاعليّة.).

– وبما يتعلّق الشأن بمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا واليمن والسودان وشؤون أخرى في المنطقة، فقد تمّ تكليف مبعوثين جدد غير الأسماء أعلاه، لكنّ الظروف بقيت مثلما هي، أو ربّما أسوأ.

– وأكرر، في نفس الإطار الجيوسياسي في أعلاه ، يظهر التقارب الأورپي والتركي تجاه بعض الأقطار العربية مثل الجزائر وليبيا وقطر لتصدير الغاز وكذلك مع أقطار أخرى للحصول على النفط بسبب الأزمة العالمية للطاقة والحرب الروسية- الأوكرانية وإنحسار المنافذ. ونرى لقاءات رسمية مستمرة بين الجزائر وفرنسا منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون للجزائر في آب – أغسطس -2022 الماضي وتتبعه الآن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية من أجل تكريس التعاون والشراكة.

آليات معاصرة

ويبدو أنّ هذا النمط الجديد في العلاقة سيؤسس آليّات معاصرة للشباب بعدما كانت علاقة بين مستعمِر ومستعمَر، وهذه وغيرها هي نتاج ونتائج العولمة وسيطرة التكنولوجيا والتقدم

العلمي الغربي. – تقييم الوضع البيئي والصحّي بعد جائحة كورونا وكذلك بدء ظهور إصابات بمرض الكوليرا في سورية ولبنان. وهذا يتطلّب، ان صح التعبير، العمل على تعزيز الجهاز المناعي العربي والحفاظ على أرواح أبنائه بجهود موحدة. وعليه، يجب مكافحة انتشار تعاطي الأدوية الفاسدة

(مثل حقنات سرطان الأطفال في اليمن)، وإيقاف حركة الكپتاغون

والكرستال التي تظهر في وسائط الإعلام أخبار المعنيين بتجارتها.

– الموقف من تركيا وإيران تركيا التي تعيش في حياد ظاهري ممتنع تجاه الحرب في أوكرانيا وكذلك ماتفعله في سوريا والعراق وليبيا والإتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني. تركيا التي هي عضو في حلف شمال الأطلسي وتريد متحمسة الدخول الى عضوية الإتحاد الأورپي ولكن لم تتحقق وآخر إجتماع دولي كان لدول منظمة شنغهاي للتعاون والتي فيها تركيا شريك للحوار.

– مواقف إيران وعلاقتها بما يجري في اليمن والعراق ولبنان وسورية، وقد عبّر عن ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربي في أكثر من مناسبة وأقطار عربية ودول ومنظمات عالمية عديدة.

– الوضع في ليبيا وتعدد الحكومات والقوى المتصارعة ومواجهات عسكرية مؤسفة هناك منذ أكثر من عشر سنوات وسط رهانات الخاسر الوحيد فيها هو الشعب العربي الليبي.

الأزمة السياسية في السودان منذ العام 2019 وغياب التوصل الى إتفاق بين المدنيين والعسكريين من أجل الإستقرار بضمنها توقيع صيغ المبادرات بين حين وآخر.

– الحقوق المعرّفة للبنان في الحدود البحرية والبرية وفي النفط والغاز وعدم تركها معلّقة لصالح الطرف الآخر ، من أجل ترسيم قانوني دائم. وفي هذا الإطار مع غيره، نذكّر بما هو معروف بإنّ التفاصيل تختبأ في جيب الشيطان.

– ظهور خلافات بين الجزائر ومصر حول مايحدث في ليبيا وكذلك موقف الجزائر من السياسة المائية الخاصة بقرارات أثيوبيا في ملء سد النهضة.

– وجوب إتخاذ موقف عربي موحّد تجاه الإنتهاكات

التي تمارس ضد الصحفيين والصحفيات ودعم حرية التعبير عن الرأي في أقطار عربية؛ تلك الممارسات العدوانية القمعية التي وصلت الى عمليات إغتيال

العديد من الصحفيين والنشطاء المدنيين.

هذه بعض جوانب مانقرأه في أحداث المنطقة وما نتمنى أو نتوقّع تضمينه في بعض من محتويات جدول أعمال القمّة العربية في نوڤمبر 2022 القادم

وفي بعض مانراه في وسائط التواصل الإعلامي لما يجري على الساحة الدولية، يْفترض وجوب وجود قارئة فنجان في السياسةأحياناً لتوطين الحلول، بعد تناول فنجان من القهوة.

قمّةأطراف تغيّر المناخ- كوپ27-

(جمهورية مصر العربية)

تحتضن جمهورية مصر العربية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ- كوپ27- الذي سيُعقد في منتجع شرم الشيخ للفترة 7-18 تشرين2 من هذا العام 2022. ويمكن الرجوع الى مقال سابق،

نشرتُه في صحيفة الزمان في شهر تموز- يوليو- من العام 2017 وكان بعنوان

(تغيّرالمناخ في تغيّرالسياسة). وتضمّن هذا المقال خلفية علمية وتاريخية لمبدأ وعوامل تغير المناخ و مؤتمرات الأمم المتحدة التي تسمّى بمؤتمر الشركاء-كوپ- التي بدأت منذ عقد التسعينات من القرن الماضي وتُعقدسنوياً بشكل دوري.

لقد كانت البداية، في النطاق العلمي والتكنولوجي، في السويد عام 1896 وعالم الكيمياء الفيزياوية ناڤاستي آرينيوس(فيزياوي أصلاً) الذي عرض لأول مرة تحلليل قياسات عملية واضحة عن إرتفاع درجة حرارة جو الأرض بسبب إنبعاثات غاز ثناائي أوكسيد الكربون في إطار ظاهرة البيت الزجاجي. قبل ذلك أُكتُشفت هذه الظاهرة في العام 1824 من قبل العالم جوزيف فورير وبعده جرّبها عملياً لأول مرة جون تندل في العام 1858. كان آرينيوس أول سويدي يفوز بجائزة نوبل في العام 1903 لإنجازه العلمي. وتطرّق جزء من المقال، أيضاً، الى الإحصائيات المتوفرة لمعدلات انبعاث غاز ثنائي أوكسيد الكربون في عمليات الاحتراق لمصادر إنتاج الطاقة في العام 2015 وهو عام مؤتمر التوقيع على إتفاقية پاريس لتغير المناخ. ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامپ إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من إثفاقية پاريس لتغير المناخ ، يعيش العالم ظرفاً إستثنائياً في التعامل مع عوامل المناخ ومراقبة نتائج تأيراته في المعمورة كلها.

ويُعد تغير المناخ عامل رئيسي في جفاف أنهار عديدة في دول العالم ومنها أنهار عربية، والتي ستغيّر صور خرائط وتسميات بعد عقود أو سنين قادمة. ويمكن أن يرجع القارىء الى مقالي المعنون (مياه بين الضفاف تنتظر سنين الجفاف )

المنشور في عدد صحيفة الزمان الصادر بتاريخ 2021/5/31 بتفاصيل واسعة.

موقف عربي

وستكون الإمارات العربية المتحدة هي المضيّف للمؤتمر الذي يليه-كوپ28- في أواخر العام 2023 في حين ستستضيف أستراليا المؤتمر- كوپ29- في العام 2024.

وهنا نقول دائماً، يجب أن يكون الموقف العربي قويّاً وصوتاً ذا شأن في جميع المحافل والمؤتمرات والأصعدة لإسترجاع الحقوق المائية الى أرض العروبة التي بدأت تئنّ من الجفاف والتصحر. وفي صفحات الأحداث نتساءل ، هل ياتُرى هي أوجاع أم أعذار؟

لكَ أن تختار وسط قرارات أو تنبؤات تبدو ناعمة.

مونديال كأس العالم 2022(قطر)

تاريخيّاً، أقيمت أول بطولة

– الطبعة1- لمسابقات كأس العالم لكرة القدم في العام 1930 وضيّفتها أورغواي وفازت بها. إشترك فيها 13 فريقاً دوليّاً بأربع مجاميع

لم يحتل أي فريق أورپي تسلسلاً ضمن الفرق الأربعة الأوائل بسبب قلّة الفرق الأورپية المشاركة لصعوبة السفر آنذاك.

أمّا في الطبعة 22 لعام 2022 للبطولة، والتي تفام لأول مرة في المنطقة وتستضيفها قطر، فعدد المنتخبات الدولية المشاركة هو 32 موزعة في ثمان مجاميع بأربعة فرق لكل مجموعة. والمنتخبات العربية التي تأهّلت ومجاميعها هي:

– قطر في المجموعة A

مع منتخبات الإكوادور

والسنغال وهولندا

– المملكة العربية السعودية في المجموعة C مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك والپرتغال

– المملكة المغربية ضمن

المجموعةF مع منتخبات

بلجيكا وكتدا وكرواتيا

-تونس ضمن المجموعة D

ومعها منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

ستكون مباراة الإفتتاح بتاريخ 2022/11/20 بين فريقي البلد المضيّف قطر ومنتخب الإكوادور، وتستمر مباريات البطولة لغاية يوم 18 كانون1- ديسمبر.

التمنيات المخلصة للمنتخبات العربيةبتحقيق نتائج باهرة لرفع أعلام العروبة عالياً وسط الضيافة العربية المألوفة لدى شعوب المعمورة.

ومازلتُ أتذكّر تلك اللوحة الكبيرة التي حملت شعار

(الرياضة..حب نظام طاعة إحترام )، والموضوعة في نــــهاية ساحة الإعدادية المركزية في البـــصرة والذي كنّا نقرأه كلّ صباح من على بعد عشرات الأمتار.

تلك هي مضامين شعارات

الرياضة، لعلّها تذكّر هنا من يهمّهم المضمون.

سطور الختام

وعدتُكِ ذات يوم

أن أكتب في العشق وفي صورة عينيكِ قصيدة

وبعد سنين وسنين عديدة

وقبل أن يجفّ قلمي

كتبتُ ياسيدة النهر قصيدتين

واحدة لوردة تفتحت

في موسم الجفاف

وبعدها ثانية لأجلكِ

وصبر شهريار

بغداد لاتحزني

فالماء مخزون وجفناكِ الضفاف

والصمت في رسائل العشق لقاء وإنتظار

{ پروفسور فيزياء الپلازما- عضو معهد الفيزياء في المملكة المتحدة