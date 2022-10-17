القصف الروسي لأوكرانيا ونوم الأمين العام – حاكم محسن محمد الربيعي

يقول الامين العام للأمم المتحدة انه لا يستطيع النوم لمشاهدته القصف الروسي للمدن الاوكرانية ، بداية لسنا مع اي حرب ومع اي دولة وضد اي شعب ، بل ونميل بقوة الى السلام وحل المسائل المعلقة بين الدول بالطرق الدبلوماسية شريطة استقلالية الدول في قراراتها وان لا تكون مسيرة وتتلقى الاوامر من اطراف دولية تريد استمرارية الحروب اينما كانت ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل سهر الامين العام الليالي عندما كانت الطائرات الامريكية تصف بعنف العراق وبناه الارتكازية او افغانستان او ليبيا واليمن وسوريا والسو لاف والجيك ، صحيح انه لم يكن امينا عاما وقت بعض هذه الاعمال الهمجية للولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والدول المشاركة في الحرب ولكنه هو شعور انساني ان كان لديه مثل هذا الشعور فهو لا يرتبط بمنصب .

ونقصد ان شعور الانسان شعور واحد وان هذه المشاعر لكي تكون انسانية يجب ان لا تقتصر على شعب او دولة دون اخرى ، مثل ما حدث ويحدث في الحرب الروسية – الاوكرانية التي نتمنى ان تنتهي سريعا ، حيث هبت امريكا والدول الاوربية في تقديم المليارات والسلاح المتطور لا وكرانيا بتحيز وانانية وشو فينية مقيتة وباستمرار بدلا من التوسط لحل النزاع بين البلدين، وهل لم تصل انباء القتل الهمجي الصهيوني والاغــــــــتيالات المستمرة للفلسطينيين من قبل الصهاينة الى مسامعـــــــك، انك وبحكم منصبك يجب ان تكون ساعيا دوما الى السلام وتقف بوجه الامريكان رعاة البقر الذين لا يعرفون الا الهمجية و يفـــــتخرون بقـــــــتل الاخر ، ويد مرون ماله علاقة بالخدمات لحرمان الشعوب منها ، انها العنصرية المقــــيتة والتحيز القـــــــومي الشو فيني والديني .