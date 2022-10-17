قراءة في جولة الممتاز الثانية

مواجهة حاسمة للشباب أمام إستراليا

الناصرية – باسم الركابي

يخوض وطني الشباب اخر مباريات تصفيات المجموعة السابعة للمنتخبات المؤهلة لنهائي منتخبات الشباب امام منتخب استراليا اليوم الثلاثاء عند الرابعة والنصف عصرا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات منتخبات شباب آسيا بكرة القدم الجارية في دولة الكويت للمنافسة على صدارة المجموعة للتأهل الى نهائيات البطولة عند مواجهة المتصدر المؤقت بفارق الأهداف منتخب استراليا بست نقاط وله ثمانية اهداف وعليه هدفين فيما يمتلك الوطني نفس الرصيد من النقاط وله ستة اهداف وعليه هدفين بعدما تغلب امس الاول بهدفين دون رد على منتخب الكويت سجلهما مسلم موسى براسية جميلة وازهر علي من كرة عرضية أودعها الشباك مباشرة في الوقت المضاف من المباراة التي جرت ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات التي شهدت فوزا عريضا لأستراليا على الهند باربعة اهداف لواحد .

تحقيق الفوز

وينتظر أن يحقق الوطني الفوز على استراليا او التعادل معه لتحقيق افضلية التاهل لنهائيات البطولة الآسيوية في كلا النتيجتين وسيكون امام مباراة ليست بالسهلة رغم انه قدم مستوى واضح امام الكويت ويتطلع إلى انجاز الامور اليوم على افضل ما يرام ولتجنب الحسابات المعقدة امام طرف قوي وظهر ومتكامل ويسعى الى خطف الصدارة عبر اللعب باحتمالي الفوز والتعادل لما يمتلكه من فارق هدفين لمصلحته ويفترض بالمدرب عماد محمد يكون قد توقف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس بعد مشاهدة منتخب استراليا من أجل إنهاء المشوار كما يجب ولتعويض الخروج المخيب من بطولة شباب العرب عندما يجد نفسه امام مباراة صعبة حاسمة وان يكون اكثر تاثيرا لانه امام مباراة صعبة وسيدخله ابمعنويات عالية بعد الفوز على الكويت امس الاول .

متابعة مباريات الدوري

شهدت مباريات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم الظهور القوي للشرطة عبر مجموعة متكاملة ويعلن العودة والعمل ما بوسعه للدفاع عن اللقب وأعلن ذلك بفوزه المستحق على الزوراء مجدد الثقة بعناصره التي حققت اكثر من خطوة بوجه العدو اللدود في بداية الموسم بقهر الزوراء تحت انظار جمهوره الذي كان يعلق الامال على التشكيل والسعي لقلب النتيجة مع دخول الموسم الجديد وفي ان يكون في وضع خلفه عن الموسم الماضـي وقد تعلم الدرس كما يجب لكنــــه خيب الامال في اللقاء الأهم.

فريق الحدود

ومن بين الغانمين كان فريق الحدود الذي حقق الفوز المهم على النفط احد المنافسين الاوقوياء وامتلك الافضلية ورفع رصيده الى ست نقاط فيما يمر النفط في اسوء بداية التي امتلكها لعدة مواسم قبل التنازل عنها بخسارتين تواليا وتقدم الجوية الصدارة بعد الفوز الثاني على القاسم بهدفين لهدف ويؤكد الرغبة في المنافسة على اللقب وسط دافع تحقيق النتائج الإيجابية التي من شانها ان تحدث التغير وترسم ملامح البطل من الان ويشارك الطلاب الجوية الصدارة بنفس رصيد النقاط والأهداف بعدما حقق الفوز الثاني على كربلاء بهدف علي مهدي المتأخر ويقدم نفسه مرة ثانية بمستوى عال من الجاهزية وهو الاخر يسعى إلى مواصلة نتائجه الجيدة واستغلال المباريات بالشكل المطلوب عبر تقديم الاداء الواضح وفعل الاعبين ما بوسعهم لضمان النتائج فيما فشل كربلاء في أول ذهاب له بعد العودة للمسابقة استهلها بالفوز على أربيل ودعم نفط ميسان حاصل النقاط باضافة نقطة غالية ليرفع رصيده الى اربع من تعادل مع صاحب الارض الوسط الذي فشل مرتين في تحقيق الفوز وبات يواجه مشاكل المباريات داخل وخارج النجف في بداية مختلفة عن المواسم القريبة.

ظهور دهوك

وظهر دهوك مرة ثانية بطول قامته وارهق الديوانية بهدف ليرفع رصيده الى اربع نقاط والاهم النقطة الغالية من فرض التعادل على الشرطة في بداية واعدة كان اقرب للفوز في ظهور متميز امام جمهوره الكبير الذي كان يمني النفس في ان ياتي الفوز على البطل وافتتح زاخو سجل الانتصارات بالفوز على الصناعة ويفترض بجمهور الفريق ان يحتفل بكل أريحية من دون تعكير مزاج الصناعة الذي تقبل الخسارة ورفض سلوك الجمهور الذي عليه ان يساعد فريقه في مباريات الارض لانها مفتاح الأمل نحو البقاء وهو ما يامل ان يفعله جمهور الفريق خشية التعرض لعقوبات الاتحاد التي نالت منه الموسم الماضي ونجح نوروز بقهر الكرخ بهدف وكان على الموعد الاول مع مباريات الارض وتقديمه للانصار الذين كانوا يترقبون النتيجة والنقاط كاملة من الكرخ الذي سقط في أول خروج من العاصمة.

النجف والوسط

وشانه شأن جيرانه الوسط استمر النجف بدون فوز وبالكاد حقق التعادل أمام نفط البصرة والحصول على اول نقطة لكن لايمكن ان تذهب نقاط مباربات عقر الدار مع فرق بنفس مستواه ودخل الكهرباء بشكل واضح واختار الوقــــــــت لتحقيق النتـــــــــيجة المرضية على اربيل عبر رحلة كانــــــــت محفوفة بالمخاطر قبل فرض النتــــــــيجة على اربيل الذي اســـــــتمر مع الـــــقاسم والديـــــوانية والصناعة بصـــــــفر من النــــــــقاط.