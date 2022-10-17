علي : فريق الرماية على أتم الجاهزية لبطولة أندية العراق

بغداد- محسن التميمي

قال لؤي علي مدرب فريق رماة نادي امانة بغداد، ان فريقنا على اتم الجاهزية للمشاركة في بطولة اندية العراق للمتقدمين والناشئين التي سيقيمها الاتحاد المركزي للمدة من 21 الى 22 من الشهر الجاري ويضم الفريق نخبة ممتازة من اللاعبات واللاعبين في فعاليتي البندقية الهوائية والمسدس الهوائي ولدينا ثقة عالية بفريقنا في سبيل الوقوف بمقدمة الفرق خاصة ان ادارة نادي امانة بغداد تساند الفريق والجهاز الفني واللاعبين وتهتم بتوفير سبل نجاحنا في الوقت الذي يكون به المهندس مزهر عبد الحسن قاسم امين السر المشرف على فريق موجودا في اغلب الوحدات التدريبية وهو الامر الذي يحفزنا كثيرا ويحملنا المسؤولية من اجل ان يظهر فريق رماة نادي امانة بغداد بافضل حالاته الفنية من خلال منافسات بطولة اندية العراق المقبلة، مؤكدا بالوقت ذاته، لدينا عزيمة وطموح واصرار على احراز احد المراكز الثلاثة الاولى في بطولة اندية العراق للمتقدمين والناشئين المقبلة لان اغلب لاعبينا ولاعباتنا يمثلون المنتخبات الوطنية الامر الذي يمنحهم الافضلية بالتنافس لانهم يمتلكون مهارات عالية وسبق وان حققوا افضل النتائج في البطولة الماضية ونحن الان نجري وحداتنا التدريبية بشكل يومي في المركز التدريبي للاتحاد العراقي المركزي للرماية وقد لمسنا تجاوبا واندفاعا من لاعبي ولاعبات الفريق فضلا عن حرص هؤلاء على الالتزام والانضباط في الوحدات التدريبية وهو الامر الذي يسهل عملية التدريب على الحهـــــــاز الفني واللاعبين معا.