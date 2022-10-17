قطر تستضيف كأس أمم آسيا 2023 بعد المونديال

بغداد- الزمان

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح قطر شرف استضافة كأس أمم آسيا 2023.

وقالت وسائل إعلام، إن دولة قطر فازت بشرف استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023 خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة، الذي عقد صباح اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

سباق الترشح

وكانت أستراليا قد انسحبت من سباق الترشح، بعدما تقدمت بطلبها خلال المدة التي حددها الاتحاد الآسيوي، إثر اعتذار الصين عن عدم قدرتها على استضافة النهائيات المُقررة صيف 2023 بسبب قيود جائحة كورونا في البلاد.

وقبِل الاتحاد الآسيوي الاعتذار الصيني في مايو/ أيار الماضي، وفتح باب الترشح من جديد لاستضافة البطولة، ومدد مهلة التقدم بملفات الترشح حتى منتصف يوليو/ تموز الماضي، ومنذ ذلك الوقت، أرسل الاتحاد القاري وفودًا إلى الدول الثلاث المعنية بطلبات الاستضافة لتقييم الملفات، من أجل تقديمها أمام المكتب التنفيذي.

بدوره، هناً رئيس المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد القطري على ملف الاستضافة، وأعرب عن تقدير أسرة كرة القدم الآسيوية إلى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم على ملفات الاستضافة التي تستحق الإشادة.