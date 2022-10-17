نادي الإتصالات يتصدّر أندية دوري الشطرنج

بغداد- رافد البدري

تصدر نادي الاتصالات منافسات بطولة اندية العراق للدوري الممتاز بالشطرنج في التجمع الأول، والذي جرت منافساته في قاعة فندق الانتر ببغداد بمشاركة اكثر من 140 لاعب ولاعبة يمثلون 14 نادياً، وخاضت الأندية المشاركة 7 جولات على ان تستكمل الجولات الستة الباقية في التجمع الثاني الذي ستنطلق منافساته في ( 2-5 /11) اذ ان نظام البطولة يلعب بطريقة الدوري من 13 جولة.

منافسات قوية

وتحدث رئيس اتحاد اللعبة ظافر عبد الأمير قائلاً: لأول مرة في تاريخ لعبة الشطرنج نشهد هكذا منافسات قوية وبمستوى فني عال، نظراً لظهور عناصر جديدة موهوبة لديها الرغبة في المنافسة والحصول على اوسمة التفوق، بعد انتشار ثقافة اللعبة في المحافظات العراقية بشكل واسع، لذلك فان النتائج الختامية لن تحسم الا بالمراحل الأخيرة نظراً لتقارب المستويات، مضيفاً ان اتحاد اللعبة فرض شروط على الأندية المشاركة ولأول مرة تتضمن مشاركة لاعب ناشىء دون 14 عام ولاعب شاب دون 20 عام وعنصر نسوي في تشكيلة كل نادي، أي ان تمثيلهم يكون بنسبة 30 بالمئة كحد ادنى ، عبد الأمير اكد ان التنويع في الفئات العمرية للاندية المشاركة جنت ثمارهاً، حيث وجدنا تنافساً كبيراً بين اللاعبين المشاركين الذين يمتلكون طموحاً مشروعاً في تحقيق افضل النتائج، كما ان مشاركة 140 لاعب حالة إيجابية تحسب لاتحاد اللعبة، ومن الممكن زيادة هذا العدد في التجمع الثاني ليصل الى اكثر من 160 لاعب، حيث ان قانون البطولة يعطي الحق لكل نادي المشاركة ب 12 لاعباً كحد اعلى، من اجل إعطاء فرصة للاعبين الشباب والناشئين.

النتائج بعد الجولة السابعة

واسفرت النتائج عن تصدر نادي الاتصالات برصيد 14 نقطة من خلال خوضه 7 جولات وهي العلامة الكاملة، وبفارق نقاط الطاولات عن صاحب المركز الثاني نادي البيشمركة من السليمانية الذي حصل على الرصيد نفسه 14 نقطة ايضاً، وحل نادي الكهرباء بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبفارق نقاط الطاولات عن نادي الحشد الذي جاء بالمركز الرابع وبنفس الرصيد ايضاً، واحتل نادي خان زاد من أربيل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما جاء القادسية سادساً برصيد 7 نقاط، وجمع كل من نادي العمال وبعقوبة والسماوة ونادي عشتار من بابل 5 نقاط ليحتلا بهما المراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر على التوالي، فيما حل نادي الرسيل بالمركز 11 برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد جاء نادي المهندسين بالمركز 12 ونادي الفكر من كربلاء بالمركز 13 فيما احتل نادي الاسحاقي من صلاح الدين المركز 14 والأخير،

حكام البطولة

مشيراً الى ان البطولة لعبت وفق النظام السويسري من 13 جولة بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، زمن الجولة 70 دقيقة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، وحكم عام البطولة الدولي ضمير جبار موسى يساعده الحكم الدولي إسماعيل إبراهيم والحكم الاتحادي زرنك صلاح، وباشراف رئيس لجنة الحكام الدولي اسعد إسماعيل توفيق مسؤول برنامج سويس مانجر.