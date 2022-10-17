إضاءات عن حفل الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي

بغداد – ياسين ياس

قدمت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي قبل ايام حفلا فنياً كبيراً وكرنفالاً تراثياً جميلاً بقيادة المايسترو علاء مجيد ، الذي دون في صفحته في (فيسبوك) بعض الملاحظات الفنية عنها تحت عنوان (إضاءآت ) نقرأ بعض منها(اولاً لابد ان اشير واثني على الاداء المتميز لأعضاء الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي منذ تأسيسها والى حفلنا الاخير والذي لاقى رواجاً كبيرا فلم يسبق لفرقة معنية بالتراث حسب تقديري وبهذا الحجم وهذا العدد ان يقدموا تراثنا الموسيقي بهذا الشكل المتقن.فضلا على الاستجابة السريعة لكل ملاحظة اعطيتها لهم اثناء البروفات ابهروني بدقة تنفيذها وادائها على المسرح).موضخا (من الصعب عادة ان يتم جمع ثلاث مستويات وفئات عمرية من العازفين في فرقة واحدة وذلك لاختلاف الخبرة في الاداء سيما وان العمر له استحقاقاته في مسألة النضوج الفكري الموسيقي لكن اسعدوني بتلافي كل تلك الصعوبات فلم التمس الا التناغم المبهج بين اعضاء الفرقة وعلى الصعيدين الفني الموسيقي والشخصي فكنا خلية واحدة تعمل بكل جهد وتفاني واخلاص،مع اعتذرنا من الجمهور لنفاد التذاكر قبل وقت مبكر من موعد الحفل وهذه سابقة لم يألفها الوسط الفني العراقي منذ فترة وذلك انما يدل على نجاح الفرقة وانتشارها وتأثيرها الايجابي ولله الحمد) مؤكدا ان (الجمهور الرائع الذي حضر الحفل كان يمتلك ثقافة سمعية نادرة حيث كان منصتا لكل جملة موسيقية ادتها الفرقة والاروع من ذلك ان الحضور من مختلف الفئات العمرية شاهدنا صغارا وشبابا وكِبارا والجدير بالذكر هنالك عدد غير قليل قد حضر من المحافظات العراقية مثل كربلاء و بابل والناصرية وصلاح الدين و كركوك والموصل والبصرة وحقيقة ادهشنا ذلك ومايدل هذا الا على شيء واحد ان العراق بلد الفن والحضارة يمرض ولا يموت).