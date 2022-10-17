سامي عبد الحميد محور أمسية

بغداد – الزمان

اقام تجمع ( فنانو العراق ) امسية بالتعاون مع مؤسسة النهرين للشباب والتنمية المستدامة حفلاً استذكر عميد المسرح العراقي سامي عبد الحميد في ذكرى رحيله الثالثة، بحضور نخبة من الفنانين والاكاديميين .وقد بدء الحفل بكلمة متلفزة للاعلامية أسيل سامي ابنة الراحل سامي عبد الحميد التي شكرت من خلالها القائمين والحاضرين لحفل الاستذكار مستعرضه محطات الطفولة والذكريات العائلية ، فيما قدم العازفان وليد فرمان و أ. ستار عازف ألة العود عرضاً موسيقياً لأهم الاعمال المسرحية التي أخرجها عبد الحميد ؛ فيما تحدث الفنانون عزيز خيون ؛ جواد الاسدي ؛ عواطف نعيم ؛ حكمت داوود و كريم خنجر ، عن ابرز الواحات الفكرية التي تركها الراحل من مؤلفات واعمال مسرحية تدرس الان في الجامعات الفنية بالعراق وخارجه .