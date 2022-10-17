جماعة الناصرية للتمثيل تحتفي بتجربة جابر

الناصرية – طالب الموسوي

أقامت جماعة الناصرية للتمثيل وعلى قاعة المركز الثقافي بالمحافظة، أمسية إحتفائية للكاتب المسرحي عمار نعمة جابر تحدّث فيها عن تجربته في الكتابة لمسرح الطفل ..وبدأت الأمسية التي أدارها المخرج المسرحي ياسر البراك بالحديث عن تفاصيل مشروع مسرح الطفل الذي أطلقته الجماعة بداية هذا العام بمناسبة الذكرى 30 لعيد تأسيسها حيث سيتضمن العديد من المسارات التي تهدف الى تنشيط مسرح الطفل في مدينة الناصرية وأبرزها الإحتفاء بتجربة المؤلفين العراقيين الذين يكتبون لمسرح الطفل. وقال البراك (الزمان) (تضمنت الأمسية عرضاً لفيلم وثائقي قصير عن عرض مسرحية الطفل ( الكسلان والنشيط ) التي قدمتها الجماعة قبل أشهر ، وبعدها تحدث المُختفى به عن تجربته في إنجاز العديد من النصوص المسرحية للأطفال التي سبق وأن قُدمت على مسارح عراقية وعربية) واضاف (كما تضمنت الأمسية أيضاً قرائتين نقديتين للناقدين جبار وناس وعقيل هاشم الزبيدي وشهادة للشاعر علي الشيال عن ذكرى تأسيس الجماعة وتجربة عمار نعمة جابر فيها ، بعدها قدَّم الممثلان كرار عبد العالي و كرار علاء قراءة مسرحية لنص ( العصفور والوردة ) للكاتب المُحتفى به لتُختتم الأمسية بمداخلات لكل من الشاعر رزاق الزيدي والتربوية رابحة الصريفي ، والفنان رعد إمقيص .. يُذكر أن هذا البرنامج الإحتفائي سيتواصل على مدى أمسيتين في الشهر للعديد من كتاب مسرح الطفل في العراق .