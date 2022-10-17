رواد المسرح يستذّكرون فنان الشعب:

الشخصيات التي يؤديها يوسف العاني عالقة بالأذهان لأنها واقعية

اربيل – أمجاد ناصر

في العاشر من تشرين الاول عام 2016 ، ودعنا عميد المسرح العراقي الفنان الكبير يوسف العاني عن عمر يناهز الـ 89 عاما بعد معاناته مع مرض العضال في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان ، تاركا ارثا كبيرا على امتداد أكثر من ستة عقود ، مؤلفا و ممثلا و مخرجا متعدد المواهب و طاقة فنية ثقافية لم تتوقف عن العطاء اسهمت في بناء الاجيال و تنويرهم ثقافيا و فنيا وتربويا و وطنيا ، صاحب الادوار الشاملة والشخصيات المختارة بدراسة مهنية و بذكاء يلامس ابسط عنصر بالمجتمع الى اكبره لان الشخصيات التي اداها تحمل صفات و مميزات مختارة ومنفردة عن بقية اغلب زملائة وجيله ليكون رمزا منيرا من رموز ثقافتنا العراقية الوطنية. يوسف العاني عاشق خشبة المسرح لا يحتفل بيوم عيد ميلاده في 1/ 7 / 1927 لكنه يحتفل بيوم المسرح العراقي وهو اليوم الذي أعتلاه بتاريخ 24 شباط 1944 فأي وفاء وعشق يحمله هذا الانسان الفنان كما يصفه تلاميذه وزملائه الذين التقيت بهم.

البداية مع الفنانة الكبيرة الرائدة سليمة خضير التي انهارت بالبكاء عند سؤالي لها عن شخصية الراحل يوسف العاني( اختصر تسمية الراحل الكبير بأنه اعظم فنان بالعراق والعالم ، لانه يحمل خلق وطيبة لا يحملها انسان اخر مثله ، دائما يشجع الفنان المبتدأ و لديه موهبة بالنصيحة والتدريب ، و اول عمل لي مع العاني في مسرحية النخلة والجيران كنت في بداية عملي الفني و حسب ما يطلقون على المبتدأ بالفن ( جديد او خام ) لكنه كان دائما يسندي و يطلع على مشاهدي و يبتسم قائلا : ( شنو هذا الابداع ) هذه الكلمات كانت حافز كبير لكل فنان في بداية عمله وخاصة من فنان كبير له مكانة و أسم وايضا مواقفه المشجعة لي في مسرحية ( الشريعة ) و( فرمان الوالي ) التي حصلت فيها على لقب افضل ممثلة ، يوسف العاني ، هو الصديق و الاب و المعلم و الاخ الطيب لجميع الفنانيين و يعمل لخدمتهم فضلا الى كونه يتمتع بالحنان و تفقد الاخرين ، وعندما اجريت عمليتي في ايام الحصار كان يبحث في الصيدليات من اجل شراء الدواء لي لانه غير متوفر في ذلك الوقت ، فهذا 1 بالمئة من صفات يوسف العاني نموذج للانسانية) .

طلاب الفنون

كما تشير الفنانة القديرة أبتسام فريد التي قبلت صورة الراحل يوسف العاني و انحت له كما ينحني الفنان بتقيم تحيته للجمهور ( امنيتي الى طلاب الفنون الجميلة الاطلاع على سيرة الفنانيين الكبار الذين افنوا حياتهم بالفن وخاصة المسرح ، ان يقتنوها و يتعلموا منها لانها مدارس فنية وخاصة كسيرة الراحل الكبير الفنان الانسان المربي يوسف العاني ، فمن خلال تجاربهم وابداعهم سيواصلون المسيرة التي بدأها هؤلاء العمالقة بنفس الابداع و التألق) .

وتضيف (نحن ودعنا الانسان الفنان ، فهو الانسان قبل كل شيء لانه عشق الفن و قدم له الكثير الكثير من وقته و صحته من اجل تقديم واخراج العديد من الفنانين على مستوى مهني ، وشجع الفنان العراقي للتميز وكان هو الاب والاخ و الصديق قبل ان يكون الزميل لهم حتى لطلابه وانا واحدة منهم ، واتشرف بانه دعمني و وقف معي في بداية مشواري الفني و شجعني على الاستمرار ، فهو القيمة الكبيرة التي يحترمها الجميع و هو العمود الاساسي للفن العراقي الراقي) .

كما يؤكد الفنان والمخرج الكردي ناصر حسن المتأثر بشخصيات يوسف العاني وخاصة ادواره الشعبية التي تلتمس ثيمتها من الطبقة الكادحة ( من المستحيل ان نتناسى الادوار والشخصيات التي اداها الراحل الكبير يوسف العاني لانها عالقة في الذاكرة وخاصة شخصيات : ابو هيلة و سعيد افندي و عبود يغني و دعبول البلام وعبود العربنجي ، فهو فنان الشعب الذي يستلهم اعماله من العمال والكادحين وينقل صوتهم عبر اعماله المسرحية والسينمائية والتلفزونية وحتى مسلسلاته الاذاعية ، بتجسيد الشخصيات المستضعفة في المجتمع والحالمة بمستقبل افضل ، فهو جزء كبير من الفن العراقي على مدى اكثر من 60 سنة ، وتعلمنا منه دروسا كثيرة وقيمة من خلال اعماله عندما كنت عضو في فرقة الفن الحديث ، و هو الفنان الملتزم بطرح المسائل الانسانية التي تحاكي العمال و الفقراء و جميع الشخصيات الشعبية التي كان يؤديها بشكل فني راقي مما رفع مكانة المسرح العراقي وتصدره بين المسارح العربية التي تحسب له مليون حساب) .