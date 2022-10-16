العراق:سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب

بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

فتحت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬تحقيقاً‭ ‬في‭ ‬‮«‬سرقة‮»‬‭ ‬2،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬أمانات‭ ‬هيئة‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬حكومي،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تكشف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬السرقة‭ ‬تمتد‭ ‬جذورها‭ ‬الى‭ ‬فترتي‭ ‬حكومتين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬منظمة‭ ‬ومتورط‭ ‬فيها‭ ‬سياسيون‭ ‬كبار‭ ‬ورجال‭ ‬اعمال‭. ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬التحقيقات‭ ‬السابقة‭ ‬غير‭ ‬ذات‭ ‬فائدة‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬المالية‭ ‬،‭ ‬ربط‭ ‬السرقة‭ ‬المليارية‭ ‬باستقالة‭ ‬اخر‭ ‬وزير‭ ‬للمالية‭ ‬وقف‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬تحريك‭ ‬الملف‭ ..‬‮ ‬

ولم‭ ‬تكشف‭ ‬السلطات‭ ‬هوية‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬ونشرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭ ‬السبت‭ ‬طلباً‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬أرسلته‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬حكومية‭ ‬معنية‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد‭.‬‮ ‬

واقترح‭ ‬موقع‭ ‬امريكي‭ (‬‮١٩٤٥‬‭) ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬كتبه‭ ‬مايكل‭ ‬روبن‭ ‬امس‭ ‬

اعتماد‭ ‬‮«‬نموذج‭ ‬الاسكا‮»‬‭ ‬وانشاء‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬القيادي‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬زعيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬أحمد‭ ‬الجلبي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬نموذج‭ ‬للعراق‭ ‬وثروته‭ ‬النفطية‭ ‬يتمثل‭ ‬بنموذج‭ ‬ألاسكا‭.‬

واقترح‭ ‬الجلبي،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تفتح‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬حسابا‭ ‬بنكيا‭ ‬لكل‭ ‬رجل‭ ‬وامراة‭ ‬وطفل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لتودع‭ ‬فيها‭ ‬حصص‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬النفط،

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬دنيا‭ ‬الشمري،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬لاستضافة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬ومحافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬صفقة‭ ‬فساد‭ ‬بمبالغ‭ ‬الضرائب‭ ‬والكمارك‭ ‬تقدر‭ ‬بملياري‭ ‬ونصف‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬التدقيق‭ ‬والتحقيق‭ ‬الجاري‭. ‬وقالت‭ ‬الشمري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬محلي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬البرلمان‭ ‬سيعقد‭ ‬جلسة‭ ‬استثنائية‭ ‬يستضيف‭ ‬فيها‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ ‬لحكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬الحالية‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جاري‭ ‬التحقيق‭ ‬والتدقيق‭ ‬في‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختلاسها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬الجوالات‭ ‬المالية‭ ‬للضرائب‭ ‬والكمارك‭ ‬،غير‭ ‬ان‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬اكبر‭ ‬سرقة‭ ‬تتصدر‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭ .‬‮»‬‭.‬

ويتحدّث‭ ‬الكتاب‭ ‬الرسمي‭ ‬المؤرّخ‭ ‬12‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬سرقة‭ ‬3‭.‬7‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‭ ‬عراقي‭ (‬نحو‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬حساب‭ ‬أمانات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬الرافدين‮»‬‭.‬‮ ‬

وكشف‭ ‬كتاب‭ ‬رسمي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬الضرائب،‭ ‬سرّب‭ ‬إلى‭ ‬الإعلام،‭ ‬أن‭ ‬مبلغ‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬جرى‭ ‬سحبه‭ ‬بين‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬و11‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭. ‬وحرّرت‭ ‬هذه‭ ‬الصكوك‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬شركات،‭ ‬قامت‭ ‬بصرفها‭ ‬نقداً‭ ‬مباشرةً‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬القضية،‭ ‬كتب‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬‮«‬سنتشوري‭ ‬إنترناشونل‮»‬‭ ‬سجاد‭ ‬جياد‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬الأسئلة‭ ‬البديهية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬المالكون‭ ‬الحقيقيون‭ ‬لتلك‭ ‬الشركات‭ ‬ومن‭ ‬سمح‭ ‬بإعطاء‭ ‬الصكوك‭ ‬لتلك‭ ‬الشركات؟‭ ‬وكيف‭ ‬عبر‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬ملحوظ‭ ‬لعام‭ ‬كامل؟‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬السياسيون‭ ‬المتورطون‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الفساد‭ ‬والسرقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬هذه؟‮»‬‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬الأحد‭ ‬إنها‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقاً‭ ‬بالقضية‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬معروضة‭ ‬الآن‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أنها‭ ‬سترفق‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تضمَّنها‭ ‬كتاب‭ ‬وزارة‭ ‬الماليَّة‭ ‬بعد‭ ‬تنظيمها‭ ‬وفق‭ ‬محاضر‭ ‬مع‭ ‬الأوراق‭ ‬التحقيقيَّة‭ ‬وتودعها‭ ‬لدى‭ ‬القضاء‭…‬ليقوم‭ ‬الأخير‭ ‬بإصدار‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭ ‬بحق‭ ‬المقصرين‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أصدر‭ ‬أوامر‭ ‬استقدامٍ‭ ‬بحق‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬بشأن‭ ‬الثغرات‭ ‬التي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬هذا‭ ‬الخرق‭ ‬الكبير‭ ‬والتجاوز‭ ‬الفظيع‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬بشأن‭ ‬القضية،‭ ‬اتهم‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السابق‭ ‬بالوكالة‭ ‬إحسان‭ ‬عبد‭ ‬الجبّار‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬محددة‮»‬‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭.‬‮ ‬‭ ‬ويحتل‭ ‬العراق‭ ‬المرتبة‭ ‬157‭ (‬من‭ ‬180‭) ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬منظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مدركات‭ ‬الفساد‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬مبعوثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جنين‭ ‬بلاسخارت‭ ‬في‭ ‬إحاطتها‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬يمثل‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬سبباً‭ ‬جذرياً‭ ‬رئيساً‭ ‬للاختلال‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬زعيم‭ ‬أن‭ ‬يدّعي‭ ‬أنه‭ ‬محمي‭ ‬منه‮»‬‭.‬‮ ‬

وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬تستهدف‭ ‬المحاكمات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬مبالغ‭ ‬قليلة،‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬ثانوية،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تشكّل‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭ ‬90‭%‬‭ ‬من‭ ‬إيراداته‭.‬‮ ‬