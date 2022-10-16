مصدر أمني مصري لـ(الزمان): تيار ثالث في متشددي الاخوان يخطط للتعبئة نحو العودة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬رصدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مخططاً‭ ‬إخوانياً‭ ‬للعودة‭ ‬للساحة‭ ‬المصرية‭ ‬مستغلا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دعوات‭ ‬التظاهر‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬عناصر‭ ‬مصرية‭ ‬معارضة‭ ‬للنظام‭ ‬بالخارج‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المقاول‭ ‬المصري‭ ‬الهارب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬للتظاهر‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ ‬للمطالبة‭ ‬برحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬كتائب‭ ‬الإخوان‭ ‬الالكترونية‭ ‬كثفت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬دعايتها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ ‬لحث‭ ‬المواطنين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬التظاهرات‭ ‬مستغلة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاحتقان‭ ‬السائد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬تردي‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتحميل‭ ‬المواطن‭ ‬المصري‭ ‬الكادح‭ ‬تبعات‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنّ‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬اتخذت‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإحباط‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬عن‭ ‬ظهور‭ ‬تيار‭ ‬ثالث‭ ‬داخل‭ ‬الجماعة‭ ‬يسمى‭ ‬تيار‭ ‬التغيير‭ ‬يضم‭ ‬القيادات‭ ‬القطبية‭ ‬المتشددة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬بقيادة‭ ‬إخواني‭ ‬يدعي‭ ‬محمود‭ ‬الجمال‭ ‬وسوف‭ ‬يعقد‭ ‬هذا‭ ‬التيار‭ ‬مؤتمرا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬للعودة‭ ‬للساحة‭ ‬المصرية‭ ‬عبر‭ ‬تكثيف‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬طلبات‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬التنظيم‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬حملات‭ ‬دعائية‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتشويه‭ ‬صورة‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬وضرب‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬مؤسساتها‭ ‬،‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬الإخوان‭ ‬للساحة‭ ‬السياسية‭ ‬أستبعد‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬نائب‭ ‬مرشد‭ ‬الإخوان‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬رغم‭ ‬الاحتقان‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬بفعل‭ ‬تردي‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لأن‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬فقد‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ثبت‭ ‬فشلهم‭ ‬فى‭ ‬إدارة‭ ‬الدولة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكمهم‭ ‬إبان‭ ‬رئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬شئون‭ ‬الإسلام‭ ‬السياسي‭ ‬أن‭ ‬التيار‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬الإخوان‭ ‬إلى‭ ‬تأسيسه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬الطلاب‭ ‬كما‭ ‬يؤمن‭ ‬هذا‭ ‬التيار‭ ‬بالعمل‭ ‬المسلح‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬تدريبات‭ ‬وتمويل‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭ .‬