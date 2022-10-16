مصدر أمني مصري لـ(الزمان): تيار ثالث في متشددي الاخوان يخطط للتعبئة نحو العودة

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أنّ أجهزة الأمن المصرية رصدت مؤخرا مخططاً إخوانياً للعودة للساحة المصرية مستغلا في ذلك دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر مصرية معارضة للنظام بالخارج وعلى رأسها المقاول المصري الهارب محمد علي للتظاهر ضد النظام يوم 11 نوفمبر بالتزامن مع مؤتمر المناخ للمطالبة برحيل الرئيس السيسي.
وأضاف المصدر أن كتائب الإخوان الالكترونية كثفت خلال الأيام الماضية من دعايتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لحث المواطنين للمشاركة في تلك التظاهرات مستغلة في ذلك الاحتقان السائد حاليا في الشارع المصري من تردي الأوضاع الاقتصادية وتحميل المواطن المصري الكادح تبعات تلك المرحلة.
وأضاف المصدر أنّ أجهزة الأمن اتخذت الاحتياطات اللازمة لإحباط هذا المخطط. وفي السياق ذاته كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان عن ظهور تيار ثالث داخل الجماعة يسمى تيار التغيير يضم القيادات القطبية المتشددة في الداخل والخارج بقيادة إخواني يدعي محمود الجمال وسوف يعقد هذا التيار مؤتمرا خلال الأيام القادمة للإعلان عن مخطط للعودة للساحة المصرية عبر تكثيف التظاهرات في المرحلة القادمة بعد رفض السلطات المصرية طلبات المصالحة مع التنظيم مع تنظيم حملات دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة الدولة المصرية وضرب الثقة في مؤسساتها ، وتعليقا على إمكانية عودة الإخوان للساحة السياسية أستبعد محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق في تصريحات خاصة للزمان نجاح هذا المخطط رغم الاحتقان السائد في الشارع بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية لأن الشارع المصري فقد الثقة في جماعة الإخوان المسلمين بعد أن ثبت فشلهم فى إدارة الدولة خلال فترة حكمهم إبان رئاسة الرئيس السابق محمد مرسي .
فيما أكد الباحث في شئون الإسلام السياسي أن التيار الثالث الذي يسعى الإخوان إلى تأسيسه يهدف إلى إثارة الشارع المصري من خلال تظاهرات الطلاب كما يؤمن هذا التيار بالعمل المسلح بعد أن تلقى تدريبات وتمويل من جهات خارجية .