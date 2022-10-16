قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭:‬غزو‭ ‬ثقافي‭ ‬أمريكي‭ ‬للمدارس‭ ‬الإيرانية‮ ‬

رئيسي‭:‬تصريحات‭ ‬بايدن‭ ‬تذكرنا‭ ‬بمقولة‭ ‬الخميني‭..‬أمريكا‭ ‬الشيطان‭ ‬الأكبر

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذّر‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬اللواء‭ ‬حسين‭ ‬سلامي‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬‮«‬غزو‭ ‬ثقافي‮»‬‭ ‬أميركي‭ ‬لمدارس‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬يجيز‭ ‬لنفسه‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬وإثارة‭ ‬الشغب‭ ‬وتدمير‭ ‬الممتلكات‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬أخرى،‭ ‬تعيد‭ ‬تذكيرنا‭ ‬بالمقولة‭ ‬الخالدة‭ ‬لمؤسس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬نعت‭ ‬فيها‭ ‬أميركا‭ ‬بالشيطان‭ ‬الأكبر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الإمام‭ ‬الراحل‭ ‬روح‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭.‬

وشدد‭ ‬رئيسي‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للرئاسة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬يسعى‭ ‬لاستغلال‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬نشر‭ ‬اليأس‭ ‬والاحباط‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مؤثرة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين‭ ‬وبالتالي‭ ‬إفشال‭ ‬مؤامرات‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬وتشهد‭ ‬جمهورية‭ ‬الولي‭ ‬الفقيه‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،احتجاجات‭ ‬تلت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬القواعد‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭.‬

وقضى‭ ‬العشرات،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬النساء‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬فيها‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬توقيف‭ ‬مئات‭ ‬المحتجين‭ ‬لضلوعهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬مدارس‭ ‬وجامعات‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬رفعت‭ ‬فيها‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للسلطات،‭ ‬وتخللها‭ ‬قيام‭ ‬فتيات‭ ‬بخلع‭ ‬حجابهن،‭ ‬الإلزامي‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقال‭ ‬سلامي‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬يحاول‭ ‬الأميركيون‭ ‬نقل‭ ‬ميدان‭ ‬المعركة‭ ‬الى‭ ‬المدارس‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للحرس‭ ‬‮«‬سباه‭ ‬نيوز‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬هي‭ ‬طريق‭ ‬مستمد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬التفكير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتمتد‭ ‬نحو‭ ‬قاعات‭ ‬التدريس‭ ‬لدينا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬دشّن‭ ‬العدو‭ ‬ميدانا‭ ‬جديدا‭ ‬للغزو‭ ‬الثقافي،‭ ‬السياسي،‭ ‬والأمني‭ (…) ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الميدان‭ ‬الأكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬والأكثر‭ ‬غموضا،‭ ‬حيث‭ ‬للعدو‭ ‬حضور‭ ‬جدي‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬لمسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬أن‭ ‬اتهموا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وحلفاءها‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأوسع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭.‬

وأعربت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬تقارير‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬وجرح‭ ‬واعتقال‭ ‬أطفال‭ ‬ومراهقين‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

ونفى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الإيراني‭ ‬يوسف‭ ‬نوري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬الأحد،‭ ‬توقيف‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬التلامذة‭.‬

واعتبر‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعمل‭ ‬لجعل‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬صورتها‭ ‬ثقافيا‭ ‬واجتماعيا‭.‬

وقال‭ ‬سلامي‭ ‬‮«‬يبدأ‭ ‬الأميركيون‭ ‬بخلع‭ ‬الحجاب‭ ‬ويعملون‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬علاقاتنا‭ ‬وأسلوب‭ ‬حياتنا‭ ‬كما‭ ‬الغربيين‮»‬‭.‬