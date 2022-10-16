إيران:مقتل أربعة سجناء في حريق سجن إوين

باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أودى‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬بأربعة‭ ‬سجناء،‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطات‭ ‬القضائية‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬أربعة‭ ‬سجناء‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬بسبب‭ ‬تنشق‭ ‬الدخان‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الحريق‭ ‬وأصيب‭ ‬61‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬قد‭ ‬أعربت‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬السجناء،‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬طلقات‭ ‬نارية‭ ‬وانفجارات‭ ‬أثناء‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬داخل‭ ‬المجمع،‭ ‬الذي‭ ‬شوهد‭ ‬الدخان‭ ‬والنيران‭ ‬يخرجان‭ ‬منه،‭ ‬حسبما‭ ‬أظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ويأتي‭ ‬الحريق‭ – ‬الذي‭ ‬أُلقي‭ ‬باللوم‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬واشتباكات‮»‬‭ ‬وتمّت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬لاحقاً‭ ‬وفقاً‭ ‬للسلطات‭ – ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬إيران‭ ‬احتجاجات‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاماً،‭ ‬بعد‭ ‬اعتقالها‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬خصوصاً‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭.‬‮ ‬

وأثار‭ ‬موتها‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اعتقالها‭ ‬أكبر‭ ‬موجة‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬احتجاجات‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ضد‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭.‬‮ ‬

وسجن‭ ‬إوين‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬طهران‭ ‬والمعروف‭ ‬بإساءة‭ ‬معاملة‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيين،‭ ‬يضم‭ ‬سجناء‭ ‬أجانب‭ ‬وآلافا‭ ‬ممّن‭ ‬يواجهون‭ ‬تهماً‭ ‬جنائية‭. ‬وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬بأنّ‭ ‬المئات‭ ‬ممّن‭ ‬اعتُقلوا‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرات‭ ‬أودعوا‭ ‬فيه‭.‬

وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬ايران‮»‬‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬يشتعل‭ ‬ويمكن‭ ‬سماع‭ ‬طلقات‭ ‬نارية‭ ‬بوضوح‭. ‬حياة‭ ‬كل‭ ‬سجين‭ ‬سياسي‭ ‬او‭ ‬سجين‭ ‬عادي‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬شديد‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬أغلقت‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬واضحة‭ ‬لوقف‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬امامه‭.‬

وتوجه‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬سيرا‭ ‬فيما‭ ‬سمعت‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬للديكتاتور‮»‬‭ – ‬أحد‭ ‬الشعارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ – ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرتها‭ ‬قناة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬1500تصوير‭.‬

وقال‭ ‬هادي‭ ‬قائمي،‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬مقرا،‭ ‬‮«‬السجناء‭ ‬وبينهم‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيون‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬وسائل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬داخل‭ ‬هذا‭ ‬السجن‮»‬،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬تعرضهم‭ ‬للقتل‭.‬

وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬المادة‭ ‬19‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬سمعت‭ ‬بتقارير‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬اتصالات‭ ‬الهاتف‭ ‬والإنترنت‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وانها‭ ‬‮«‬قلقة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬سجناء‭ ‬إوين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬كتبت‭ ‬الناشطة‭ ‬الحقوقية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أتنا‭ ‬دائمي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سجينة‭ ‬في‭ ‬إوين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬شوهدت‭ ‬عدة‭ ‬حافلات‭ ‬وسيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬تغادر‭ ‬السجن‭.‬

‭- ‬‮«‬مسؤولة‭ ‬بالكامل‮»‬‭ -‬

أفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الأحد،‭ ‬بأنّه‭ ‬تم‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬السجن‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ ‬عن‭ ‬مدعي‭ ‬طهران‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الاضطرابات‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬السجناء‭ ‬الأربعة‭ ‬الذين‭ ‬ماتوا‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬دينوا‭ ‬بالسرقة‭.‬