إيران:مقتل أربعة سجناء في حريق سجن إوين

باريس- (أ ف ب) – أودى الحريق الذي اندلع في سجن إوين في طهران خلال الليل بأربعة سجناء، بعد شهر على بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، حسبما أعلنت السلطات الأحد.
وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطات القضائية إنّ «أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب تنشق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61»، مضيفاً أنّ أربعة من المصابين في «حالة خطيرة».
وكانت منظمات حقوقية قد أعربت الأحد عن مخاوف على حياة السجناء، بعد سماع طلقات نارية وانفجارات أثناء الحريق الذي اندلع داخل المجمع، الذي شوهد الدخان والنيران يخرجان منه، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي الحريق – الذي أُلقي باللوم فيه على «أعمال شغب واشتباكات» وتمّت السيطرة عليه لاحقاً وفقاً للسلطات – في وقت تشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية خصوصاً ارتداء الحجاب.
وأثار موتها في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على اعتقالها أكبر موجة تظاهرات في إيران منذ احتجاجات عام 2019 ضد رفع أسعار الوقود.
وسجن إوين الواقع في شمال طهران والمعروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، يضم سجناء أجانب وآلافا ممّن يواجهون تهماً جنائية. وأفادت تقارير بأنّ المئات ممّن اعتُقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه.
وقالت مجموعة «حقوق الانسان في ايران» التي مقرها في أوسلو إن «سجن إوين في طهران يشتعل ويمكن سماع طلقات نارية بوضوح. حياة كل سجين سياسي او سجين عادي في خطر شديد».
وأضافت ان السلطات أغلقت الطرق المؤدية الى السجن في محاولة واضحة لوقف الاحتجاجات امامه.
وتوجه البعض إلى هناك سيرا فيما سمعت هتافات «الموت للديكتاتور» – أحد الشعارات الرئيسية للحركة الاحتجاجية – في مقاطع فيديو نشرتها قناة التواصل الاجتماعي 1500تصوير.
وقال هادي قائمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ من نيويورك مقرا، «السجناء وبينهم السجناء السياسيون لا يملكون وسائل للدفاع عن أنفسهم داخل هذا السجن»، معبرا عن قلقه من تعرضهم للقتل.
وقالت مجموعة «حرية التعبير المادة 19» إنها سمعت بتقارير عن قطع اتصالات الهاتف والإنترنت في السجن وانها «قلقة جدا على سلامة سجناء إوين».
من جهتها، كتبت الناشطة الحقوقية الإيرانية أتنا دائمي التي كانت سجينة في إوين لفترة طويلة، على «تويتر» أنه في الساعات الأولى من الأحد شوهدت عدة حافلات وسيارات إسعاف تغادر السجن.
- «مسؤولة بالكامل» -
أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية في وقت متأخر من الأحد، بأنّه تم إخماد الحريق في السجن.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مدعي طهران ان هذه الاضطرابات «ليس لها علاقة مع أعمال الشغب الاخيرة في البلاد».
وقال موقع «ميزان» إنّ السجناء الأربعة الذين ماتوا كانوا قد دينوا بالسرقة.