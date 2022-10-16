معلومات أمريكية عن توريد إيران أسلحة بالستية الى روسيا

‭ ‬واشنطن‭ -‬الزمان

قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬عن‭ ‬تزايد‭ ‬الدور‭ ‬الإيراني‭ ‬كمزود‭ ‬لموسكو،‭ ‬أرسلت‭ ‬طهران‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬لاستكمال‭ ‬شروط‭ ‬شحنات‭ ‬عسكرية‭ ‬إضافية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬أرض‭- ‬أرض‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع،‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬ودولة‭ ‬حليفة‭ ‬تقوم‭ ‬برصد‭ ‬النشاطات‭ ‬الإيرانية‭. ‬وفي‭ ‬تقييم‭ ‬أمني‭ ‬تم‭ ‬التشارك‭ ‬فيه‭ ‬بين‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأوكرانية‭ ‬بالأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬أكد‭ ‬استعداد‭ ‬صناعة‭ ‬السلاح‭ ‬الإيرانية‭ ‬لأول‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬الفاتح‭- ‬110‭ ‬وذو‭ ‬الفقار،‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى،‭ ‬وتستطيع‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬300‭ ‬و700‭ ‬كيلومتر‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬قول‭ ‬مسؤولين‭ ‬على‭ ‬اطّلاع‭ ‬بالأمر‭. ‬ولو‭ ‬وصلت‭ ‬الشحنة‭ ‬فستكون‭ ‬أول‭ ‬صفقة‭ ‬عسكرية‭ ‬إيرانية‭ ‬لروسيا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭.‬

‮ ‬وفي‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬حدد‭ ‬نفس‭ ‬المسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬رفضوا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويتهم‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المسيرة،‭ ‬المهاجر‭-‬6‭ ‬وشهيد‭- ‬136‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬طهران‭ ‬بتزويدها‭ ‬لروسيا‭ ‬بغرض‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وتمت‭ ‬استعادة‭ ‬بقايا‭ ‬النوعين‭ ‬وحللت‭ ‬والتقطت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لها‭ ‬صورا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬أعادت‭ ‬طلاء‭ ‬المسيرات‭ ‬وأعطتها‭ ‬أسماء‭ ‬روسية‭. ‬وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬الذين‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬شحنة‭ ‬الصواريخ‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تحضر‭ ‬لشحنات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المسيرات‭ ‬لروسيا‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬“أعداد”‭ ‬من‭ ‬مهاجر‭ ‬6‭ ‬وأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬شهيد‭-‬136‭. ‬ويطلق‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬الأخير‭ ‬أحيانا‭ ‬“كاميكاز”‭ ‬لأنها‭ ‬مصممة‭ ‬للانفجار‭ ‬في‭ ‬الأهداف‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬متفجرات‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬1‭.‬500‭ ‬ميل‭.‬