بابا الفاتيكان في اول هجوم على الأمم المتحدة

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬‮«‬أظهرت‭ ‬محدوديتها‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬للحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬لا‭ ‬ستامبا‭ ‬الأحد‭ ‬مقتطفاً‭ ‬منه‭. ‬اعتبر‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬فإن‭ ‬أول‭ ‬منظمة‭ ‬تخطر‭ ‬على‭ ‬بالنا‭ ‬هي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبخاصة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬لها‭. ‬أبرزت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬التكتل‭ ‬المتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬الحالي‭ ‬مسارات‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وفعالية‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحرب،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعددية‭ ‬وتعددية‭ ‬أفضل‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬عملت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬‮«‬تستجيب‭ ‬للوقائع‭ ‬الجديدة‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أُنشئت‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البشرية‭ ‬خلال‭ ‬حربين‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬حياً،‭ ‬فإن‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كما‭ ‬هو‮»‬‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬ثمرة‭ ‬لأوسع‭ ‬توافق‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

واعرب‭ ‬البابا‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لكون‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً‭ ‬بعد‭ ‬الوباء،‭ ‬حينها‭ ‬أظهر‭ ‬النظام‭ ‬المتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬الحالي‭ ‬محدوديته‭. ‬ومن‭ ‬توزيع‭ ‬اللقاحات،‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬مثال‭ ‬صارخ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ثقل‭ ‬قانون‭ ‬الأقوى‭ ‬يرجح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬التضامن‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إصلاحات‭ ‬تنظيمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لمهمتها‭ ‬الأساسية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬البشرية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬المتكامل‮»‬‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬جميع‭ ‬الحقوق‭ (‬الغذاء‭ ‬والصحة‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭) ‬والتي‭ ‬بموجبها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬قراراتها‭. ‬يصدر‭ ‬الكتاب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭.‬