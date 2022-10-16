بايدن:آخر الشهادات حول هجوم الكابيتول مؤذية 

بورتلاند‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬السبت‭ ‬أحدث‭ ‬الشهادات‭ ‬والأدلة‭ ‬المصورة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونغرس‭ ‬الذين‭ ‬يحققون‭ ‬في‭ ‬اقتحام‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يطلب‭ ‬فيه‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المساعدة،‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬مؤذية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬الى‭ ‬محل‭ ‬لبيع‭ ‬المثلجات‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوريغون‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬لدعم‭ ‬حملة‭ ‬الحاكمة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬تينا‭ ‬كوتيك،‭ ‬إن‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بايدن‭ ‬امام‭ ‬الصحافيين‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬الشهادة‭ ‬والفيديو‭ ‬مؤذيان‭ ‬فعليا‭. ‬وانا‭ ‬أقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬أعلق‭ ‬ولكي‭ ‬أرى‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬مؤذ‭ ‬فعلا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬قلت‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬فسوف‭ ‬تسألوني‭- ‬وعن‭ ‬وجه‭ ‬حق‭- ‬اذا‭ ‬كنت‭ ‬أحاول‭ ‬‮ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭. ‬الوضع‭ ‬ليس‭ ‬كذلك،‭ ‬لم‭ ‬أتحدث‭ ‬معه‭ ‬ابدا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬حول‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الكابيتول‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬سبعة‭ ‬ديموقراطيين‭ ‬وجمهوريين‭ ‬اثنين،‭ ‬نشرت‭ ‬الخميس‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬مسؤولي‭ ‬الكونغرس‭ ‬وهم‭ ‬يطلبون‭ ‬المساعدة‭ ‬أثناء‭ ‬الاقتحام‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬آخر‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬للجنة‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬نشر‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونغرس‭ ‬صورا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬لرئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬وأشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬وهم‭ ‬يتواجدون‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭.‬

واختتمت‭ ‬اللجنة‭ ‬أيضا‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬باستدعاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للإدلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬حول‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬اقتحام‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭.‬

بدا‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬وكأنه‭ ‬خاتمة‭ ‬دراماتيكية‭ ‬لجلسة‭ ‬استماع‭ ‬كانت‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬اللجنة‭ ‬أدلة‭ ‬جديدة‭ ‬مفادها‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬خطط‭ ‬لإعلان‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬النتائج‭.‬

وقالت‭ ‬زوي‭ ‬لوفغرين‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬أدلة‭ ‬جمعتها‭ ‬اللجنة‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬معدة‭ ‬مسبقا‮»‬‭ ‬وضعت‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬لكي‭ ‬يعلن‭ ‬انه‭ ‬فاز‭ ‬ليلة‭ ‬الانتخابات‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭.‬