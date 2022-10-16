رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تكافح‭ ‬لانقاذ‭ ‬منصبها‭ ‬وسط‭ ‬اشتداد‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية

‭ ‬بايدن‭ ‬ينتقد‭ ‬خطة‭ ‬تراس‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الضرائب

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

تكافح‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬منصبها‭ ‬الذي‭ ‬تتقاذفه‭ ‬رياح‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬فيما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬‮«‬السليم‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬محادثات‭ ‬أزمة‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الجديد‭ ‬وأسبوع‭ ‬متوتر‭ ‬مع‭ ‬منتقدي‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭.‬

واللافت‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬مهاجمي‭ ‬برنامج‭ ‬تراس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬واصفا‭ ‬خطتها‭ ‬لخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عنها‭ ‬حاليا‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬خطأ‮»‬‭.‬

وأقرت‭ ‬تراس‭ ‬بان‭ ‬إقالة‭ ‬صديقها‭ ‬كواسي‭ ‬كوارتينغ‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬كان‭ ‬‮«‬مؤلما‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬في‭ ‬مقالة‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬صن‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لاقتصاد‭ ‬منخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬وعالي‭ ‬النمو‭ ‬بدون‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬المال‭ ‬السليم‮»‬‭.‬

تعرضت‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬للخطر‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حين‭ ‬كشف‭ ‬كوارتينغ‭ ‬وتراس‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬يميني‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬رونالد‭ ‬ريغن،‭ ‬بقيمة‭ ‬45‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬50‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬تخفيضات‭ ‬ضريبية‭ ‬ممولة‭ ‬حصرا‭ ‬من‭ ‬الديون‭ ‬المرتفعة‭. ‬تراجعت‭ ‬الأسواق‭ ‬إثر‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الاقتراض‭ ‬لملايين‭ ‬البريطانيين‭ ‬كما‭ ‬تراجعت‭ ‬شعبية‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬بحرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خلافة‭ ‬تراس‭ ‬لبوريس‭ ‬جونسون‭.‬

قامت‭ ‬تراس‭ ‬بطرد‭ ‬كوارتينغ‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬انهما‭ ‬أعدا‭ ‬الخطة‭ ‬معا‭. ‬ويعمل‭ ‬خلفه‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬التخفيضات‭ ‬الضريبية‭ ‬فيما‭ ‬يضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضبط‭ ‬الإنفاق‭ ‬الصعب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فيما‭ ‬يعاني‭ ‬البريطانيون‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭.‬

والتقى‭ ‬هانت‭ ‬تراس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الريفي‭ ‬الأحد‭ ‬لوضع‭ ‬خطة‭ ‬موازنة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الاذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬جدا،‭ ‬واعتقد‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬صريحين‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ودافع‭ ‬عن‭ ‬تراس‭ ‬بعد‭ ‬نكساتها‭ ‬ومؤتمرها‭ ‬الصحافي‭ ‬الكارثي‭ ‬الجمعة‭ ‬بعدما‭ ‬أقالت‭ ‬كوارتينغ‭.‬

وقال‭ ‬هانت‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للقيام‭ ‬بأصعب‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬وهو‭ ‬تغيير‭ ‬المسار‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‮»‬‭.‬

وشككت‭ ‬بعض‭ ‬الصحف‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬أساس‭ ‬سياسة‭ ‬تراس‭ ‬بات‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خراب‭.‬

امتنعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬عن‭ ‬تأكيد‭ ‬تقارير‭ ‬بان‭ ‬هانت‭ ‬يخطط‭ ‬لتأخير‭ ‬تخفيض‭ ‬مخطط‭ ‬له‭ ‬للمعدل‭ ‬الأساسي‭ ‬لضريبة‭ ‬الدخل،‭ ‬ما‭ ‬يزيل‭ ‬اجراء‭ ‬آخر‭ ‬أساسيا‭ ‬كانت‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬الحكومة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز‭ ‬وصنداي‭ ‬إكسبرس‭ ‬إن‭ ‬نواب‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬قدموا‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مئة‭ ‬رسالة‭ ‬يعبرون‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬ثقتهم‭ ‬بتراس‭.‬

وافادت‭ ‬معلومات‭ ‬بان‭ ‬معارضيها‭ ‬يتحدون‭ ‬حول‭ ‬ريتشي‭ ‬سوناك‭ ‬منافس‭ ‬تراس‭ ‬الذي‭ ‬هزمته‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬ومنافسة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬بيني‭ ‬مورداونت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬بطاقة‭ ‬وحدة‮»‬‭ ‬محتملة‭ ‬لاعادة‭ ‬بناء‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬المتضرر‭.‬

ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬صنداي‭ ‬ميرور‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بن‭ ‬والاس‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مرشح‭ ‬تسوية‭ ‬آخر‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬المحافظين‭ ‬روبرت‭ ‬هالفون‭ ‬الذي‭ ‬دعم‭ ‬سوناك‭ ‬لشبكة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬‮«‬أخشى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬بدت‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬مثل‭ ‬جهاديين‭ ‬ليبراليين‭ ‬وعاملت‭ ‬البلاد‭ ‬بأسرها‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬الفئران‭ ‬المخبرية‭ ‬لإجراء‭ ‬تجارب‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬السوق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬الزملاء‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عما‭ ‬يجري‭ ‬مع‭ ‬هبوط‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مفر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬الزملاء‭ (…) ‬ليروا‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الموالين‭ ‬لجونسون‭ – ‬والذين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬غاضبين‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬ولاء‭ ‬سوناك‭ ‬المفترض‭ ‬للزعيم‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬واجه‭ ‬فضائح‭ – ‬حذروا‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القاعدة‭. ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬الحزب‭ ‬سيواجه‭ ‬ضغوطًا‭ ‬لا‭ ‬تقاوم‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬مبكرة‭.‬

قد‭ ‬يكون‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬حاسما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتراس‭ ‬بدءا‭ ‬بردود‭ ‬الفعل‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السندات‭ ‬وأسواق‭ ‬المال‭ ‬حين‭ ‬تستأنف‭ ‬التداولات‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين،‭ ‬وفيما‭ ‬يجتمع‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬وستمنستر‭.‬

حصل‭ ‬هانت‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬محافظ‭ ‬بنك‭ ‬إنكلترا‭ ‬أندرو‭ ‬بايلي‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بتدخلات‭ ‬مكلفة‭ ‬لتهدئة‭ ‬أسواق‭ ‬السندات‭ ‬حتى‭ ‬الجمعة‭.‬

ورحب‭ ‬بايلي‭ ‬‮«‬بتوافق‭ ‬آراء‭ ‬واضح‭ ‬جدا‭ ‬وفوري‮»‬‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الجديد‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬لعقد‭ ‬لقاءه‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬وفي‭ ‬تعليق‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬مالية‭ ‬لدولة‭ ‬حليفة،‭ ‬دان‭ ‬محاولات‭ ‬تراس‭ ‬لخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬‮«‬الأكثر‭ ‬ثراء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬اعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬خطأ‮»‬‭.‬